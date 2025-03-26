Стал "звездой" посмертно: солдат ВСУ вел стримы из Курской области
© скриншот видео
© скриншот видео
В телефоне у погибшего в Курской области боевика 103 ТРО обнаружились видеозаписи, свидетельствующие о том, что вэсэушник вел стримы в сети ради заработка в виде донатов размером по 10-50 гривен (20-100 рублей). Об этом написал ряд телеграм-каналов
Уточняется, что в галерее боевика нашлось много роликов, где он танцевал, пел, прыгал на месте, писал на себе надписи и даже специально разбивал личные вещи в домах курян.
"С нами поделились лишь одной безобидной видеозаписью. Но, учитывая тягу "захисника" к популярности в социальных сетях и любви к "челенджам" подозреваем, что на телефоне действительно могут быть зверства боевиков, которые они выполняли за деньги жителей Украины", - уточнил телешрам-канал "Укропский фреш".
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что ВСУ пытаются зацепиться за "один-полтора населенных пункта" в Суджанском районе Курской области. Он добавил, что в целом военная ситуация в регионе стабильная, и российские бойцы на данный момент работают над созданием буферной зоны в Сумской области, чтобы отодвинуть ВСУ как можно дальше от российских границ.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин добавил, что противник в Курской области находится в тяжелом состоянии, поэтому пытается отвлечь российских военных, предпринимая попытки вторжения в Белгородскую область.
11:21Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала Анны ПрокофьевойВ Белогородкой области, куда пытались проникнуть ВСУ, погибла журналист Первого канала 35-летняя Анна Прокофьева. Такие заявления сделали военкоры Александр Сладков и Владимир Романов, чуть позже информацию подтвердили и в пресс-службе канала
Украинские военные активно снимают свою жизнь, а потом выкладывают в сеть. Так, какое-то время назад Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима. Еще чуть раньше солдаты ВСУ так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.
Несколько военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины погибли на газодобывающей платформе в Черном море, где решили устроить фотосессию: Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ.
23 декабря 2024, 18:00"Фестиваль селфи" в окопах: в сенате США разозлились, узнав неожиданную статью расходов КиеваМиллионы долларов из выделяемых Киеву средств уходят на украинских тиктокеров. Об этом 23 декабря написало американское издание Responsible Statecraft со ссылкой на сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола