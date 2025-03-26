Стал "звездой" посмертно: солдат ВСУ вел стримы из Курской области - 26.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250326/1062056658.html
Стал "звездой" посмертно: солдат ВСУ вел стримы из Курской области
Стал "звездой" посмертно: солдат ВСУ вел стримы из Курской области - 26.03.2025 Украина.ру
Стал "звездой" посмертно: солдат ВСУ вел стримы из Курской области
В телефоне у погибшего в Курской области боевика 103 ТРО обнаружились видеозаписи, свидетельствующие о том, что вэсэушник вел стримы в сети ради заработка в виде донатов размером по 10-50 гривен (20-100 рублей). Об этом написал ряд телеграм-каналов
2025-03-26T11:54
2025-03-26T11:54
новости
курская область
россия
сумская область
родион мирошник
василий дандыкин
вооруженные силы украины
tiktok
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062056270_0:197:351:394_1920x0_80_0_0_736b7eff51bf71020465f47114fd11b3.jpg
Уточняется, что в галерее боевика нашлось много роликов, где он танцевал, пел, прыгал на месте, писал на себе надписи и даже специально разбивал личные вещи в домах курян."С нами поделились лишь одной безобидной видеозаписью. Но, учитывая тягу "захисника" к популярности в социальных сетях и любви к "челенджам" подозреваем, что на телефоне действительно могут быть зверства боевиков, которые они выполняли за деньги жителей Украины", - уточнил телешрам-канал "Укропский фреш".Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что ВСУ пытаются зацепиться за "один-полтора населенных пункта" в Суджанском районе Курской области. Он добавил, что в целом военная ситуация в регионе стабильная, и российские бойцы на данный момент работают над созданием буферной зоны в Сумской области, чтобы отодвинуть ВСУ как можно дальше от российских границ.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин добавил, что противник в Курской области находится в тяжелом состоянии, поэтому пытается отвлечь российских военных, предпринимая попытки вторжения в Белгородскую область.Украинские военные активно снимают свою жизнь, а потом выкладывают в сеть. Так, какое-то время назад Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима. Еще чуть раньше солдаты ВСУ так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.Несколько военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины погибли на газодобывающей платформе в Черном море, где решили устроить фотосессию: Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ.
https://ukraina.ru/20250326/1062055627.html
https://ukraina.ru/20241223/1059887456.html
курская область
россия
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062056270_0:185:351:448_1920x0_80_0_0_b5564af938278ba289d3355c4e9e869a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сумская область, родион мирошник, василий дандыкин, вооруженные силы украины, tiktok, минобороны
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Родион Мирошник, Василий Дандыкин, Вооруженные силы Украины, TikTok, Минобороны

Стал "звездой" посмертно: солдат ВСУ вел стримы из Курской области

11:54 26.03.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
В телефоне у погибшего в Курской области боевика 103 ТРО обнаружились видеозаписи, свидетельствующие о том, что вэсэушник вел стримы в сети ради заработка в виде донатов размером по 10-50 гривен (20-100 рублей). Об этом написал ряд телеграм-каналов
Уточняется, что в галерее боевика нашлось много роликов, где он танцевал, пел, прыгал на месте, писал на себе надписи и даже специально разбивал личные вещи в домах курян.
"С нами поделились лишь одной безобидной видеозаписью. Но, учитывая тягу "захисника" к популярности в социальных сетях и любви к "челенджам" подозреваем, что на телефоне действительно могут быть зверства боевиков, которые они выполняли за деньги жителей Украины", - уточнил телешрам-канал "Укропский фреш".
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что ВСУ пытаются зацепиться за "один-полтора населенных пункта" в Суджанском районе Курской области. Он добавил, что в целом военная ситуация в регионе стабильная, и российские бойцы на данный момент работают над созданием буферной зоны в Сумской области, чтобы отодвинуть ВСУ как можно дальше от российских границ.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин добавил, что противник в Курской области находится в тяжелом состоянии, поэтому пытается отвлечь российских военных, предпринимая попытки вторжения в Белгородскую область.
11:21
Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала Анны ПрокофьевойВ Белогородкой области, куда пытались проникнуть ВСУ, погибла журналист Первого канала 35-летняя Анна Прокофьева. Такие заявления сделали военкоры Александр Сладков и Владимир Романов, чуть позже информацию подтвердили и в пресс-службе канала
Украинские военные активно снимают свою жизнь, а потом выкладывают в сеть. Так, какое-то время назад Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима. Еще чуть раньше солдаты ВСУ так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.
Несколько военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины погибли на газодобывающей платформе в Черном море, где решили устроить фотосессию: Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ.
доллары чемодан деньги
23 декабря 2024, 18:00
"Фестиваль селфи" в окопах: в сенате США разозлились, узнав неожиданную статью расходов КиеваМиллионы долларов из выделяемых Киеву средств уходят на украинских тиктокеров. Об этом 23 декабря написало американское издание Responsible Statecraft со ссылкой на сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола
 
НовостиКурская областьРоссияСумская областьРодион МирошникВасилий ДандыкинВооруженные силы УкраиныTikTokМинобороны
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Украинский штурмовик осужден за теракт в Курской области
12:12В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина"
12:09"Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой
12:07Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать
11:54Стал "звездой" посмертно: солдат ВСУ вел стримы из Курской области
11:45Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем в Офисе Зеленского
11:32Парламент Армении окончательно принял законопроект о вступлении в ЕС
11:24Европейские страны недовольны "ястребиной" позицией Каллас в отношении России
11:21Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой
11:19Минобороны РФ выяснило, с какой целью Украина кормит солдат психотропами
11:12На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США
10:56Усиление режима концлагеря, отъем земли и Неделя Ракоци у венгров. Что происходит в Закарпатье
10:49Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного
10:45Одна семья. Две истории героев Победы
10:42"Это неудобный факт": спецпосланник Трампа напомнил Киеву, что он требует назад чужие боеголовки
10:29Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ
10:20Захарова осудила бесчинства Киева по зачистке информпространства
10:17Эти друзья хуже врагов: Трамп заявил, что ЕС обчистил "мягкий и слабый" Вашингтон, и назвал сумму
10:01"Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате
09:44Самая массированная атака ВС РФ на Кривой Рог. Лебедев рассказал, куда еще прилетели "Гераньки"
Лента новостейМолния