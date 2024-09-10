https://ukraina.ru/20240910/1057353616.html

Хочу жить в России! Когда президент сказал о "лагерях для русских", у меня щелкнуло: уезжаем из Чехии

Хочу жить в России! Когда президент сказал о "лагерях для русских", у меня щелкнуло: уезжаем из Чехии - 10.09.2024 Украина.ру

Хочу жить в России! Когда президент сказал о "лагерях для русских", у меня щелкнуло: уезжаем из Чехии

Виталий – русский, его жена Алена Элеонор – гражданка Чешской Республики. В начале мая они с двумя маленькими детьми переехали в Калининград после того, как жизнь для россиянина в Чехии стала невыносимой.

2024-09-10T16:17

2024-09-10T16:17

2024-09-10T17:09

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"С Евросоюзом покончено навсегда", говорит сейчас Виталий. Хотя еще несколько лет назад его жизнь в Чехии складывалась довольно успешно.Родился он в Мурманске, после окончания гимназии родители отправили Виталия учиться за границу, в Чехию: страна понравилась его матери во время тура по Европе, поэтому было принято именно такое решение.Сначала был небольшой курортный городок Подебрады, где Виталий на подготовительных курсах изучал чешский язык, потом – Градец-Кралове в ста километрах от Праги. Там Виталий, как он сам говорит, сперва учился на "неправильной специальности", которая была ему чужда – финансовый менеджмент, а потом отучился на электрика."Чехия – страна, в которой прошла моя юность. Мне сейчас уже 35 лет, я привык там жить. Все, что у меня было – там: контакты, связи, друзья", – говорит собеседник Украина.ру.Потом Виталий работал в Градец-Кралове на фирме, изготавливавшей из морских контейнеров бытовки и вагончики для рабочих на стройке. Там он занимался сантехникой и электрикой – монтаж, ремонт, обслуживание."Сейчас все хотят быть менеджерами, поэтому рабочих рук действительно не хватает", – замечает собеседник издания.В то время у Виталия уже был вид на жительство в Чехии, но вступление в гражданство в республике – процесс трудный и долгий. Заявление он подал за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине, спустя год пришло письмо, сообщавшее, что решение откладывается, а потом, практически сразу, еще одно – "откладывается на неопределенный срок для граждан России и Белоруссии по политическим причинам".Экономические беженцы из Закарпатья и кровожадные исторические аналогииК этому моменту Виталий уже не раз задумался о том, чтобы уехать из Чехии. По его словам, перемены в обществе начались сразу же после начала СВО – прежде всего, по отношению к россиянам и русскоговорящим.Уже в марте 2022 банк заблокировал Виталию счета, в отделении объяснили четко: "У вас на ВНЖ написано место рождения – Россия, Мурманск. Мы не хотим с вами работать, как с человеком, связанным с Россией".На работе Виталию пошли навстречу: сначала директриса фирмы выдавала ему зарплату наличными, потом начала переводить на карту жены."Общество тоже как будто разделилось на два лагеря, – рассказывает Виталий. – Мои коллеги, за исключением пары человек, в одночасье перестали со мной общаться. Аргументировали они это так: не общаясь с русскими, поддерживают свою страну, Чехию, потому что она, страна, заняла именно такую позицию – прозападную и антироссийскую.Какого ни коснись бытового вопроса, появилось презрение, осуждение, порицание, и прочее. Если верить официальной чешской статистике, с 2022 года из Чехии уехало очень много россиян, цифры разнятся, но это десятки тысяч человек. То есть в статистике они больше не значатся, как мигранты: все они либо уехали, либо в один момент получили гражданство и перестали ими быть, в чем лично я сильно сомневаюсь…"Чехия – одна из стран, которая приняла наибольшее количество беженцев с Украины (по данным ООН, больше уехало только в Польшу, Германию и Россию). Виталий делится наблюдением: в город, в котором он жил, внезапно приехало очень много людей на номерах западных областей Украины – Ивано-Франковской, Закарпатской."Я их называю скорее экономическими беженцами", – говорит он.На фирму, где работал Виталий, тоже устроились работать многие граждане Украины, периодически возникали конфликты. Сам он предпочитал представляться чехом, используя чешскую форму имени и свободное владение языком – так можно было избежать неприятных ситуаций.Принять решение о переезде помог президент республики Петр Павел: в прямом эфире государственного канала в ходе пресс-конференции он заявил, что "живущие на территории Чешской Республики русские должны ответить за действия Российской Федерацией, с ними можно поступить так, как поступала Америка с японцами во время Второй мировой войны". То есть – интернировать."У него уточнили: что это значит? – вспоминает Виталий, – Он сказал, что японцы, проживающие на территории Соединенных Штатов, должны были переехать в специальные лагеря, обнесенные колючей проволокой. В этот момент во мне что-то щелкнуло: не нужно ждать, пока будут рисовать на плечах звезды, как нацисты евреям. У меня был выбор: либо разводиться и оставлять жену там, либо уезжать вдвоем – если только она согласится…"Отважная жена поехала в Россию, где "нет ни больниц, ни дорог"С Алёной Элеонор Виталий познакомился на своей первой работе: он работал сантехником и электриком, а она – в клининге. Сам он называет историю их знакомства и любви "не суперромантичной", но согласиться с Виталием трудно: Алена Элеонор, никогда до того момента не бывавшая в России, согласилась ехать за ним в неизвестный и чужой Калининград, не задумываясь.В Калининграде раньше не бывал и Виталий: оба они смотрели тревел-блоги, старались в YouTube узнать все о регионе, в котором им предстоит жить."Переезжать мне страшно не было, – признается собеседник издания, – Гораздо страшнее мне было читать чешские новости, где в комментариях местные жители оскорбляют русских, или, когда по Белгороду прилетали ракеты, люди смотрели новостной эфир в баре, и вскакивали в этот момент с тостом, аплодировали, кричали: "Так им и надо!".Все эти фрагменты по отдельности, наверное, можно перетерпеть. Но когда все это одновременно – отказ от гражданства, заблокированы счета, выступления официальных лиц и неприязнь в быту, частичный запрет на покупку и продажу недвижимости…"У Алены Элеонор, рассказывает она, была еще одна тревога: как объяснить свое решение родственникам. Когда она только сказала маме, что уезжает в Россию, произошла ссора. У мамы было вполне конкретное представление: "Зачем вы туда едете?! Там нет врачей, нет больниц, нет дорог, нет торговых центров."Виталий рассказывает, как в шутку подливал масло в огонь: "Ну да, нет врачей, но можно ходить к шаману, нет дорог – будем скакать верхом по степям, а вместо магазинов точно должны быть рынки и базары.""Первоначальная реакция моей семьи была скорее негативной. Только сестра меня поддержала, отреагировала абсолютно спокойно. А потом и отец также отреагировал, только сказал, что ему будет очень грустно без дочери и внучек", – рассказывает Алена Элеонор.Сейчас ее отец тоже подумывает о переезде в Калининградскую область, добавляет Виталий.До встречи с Виталием Алена Элеонор работала в муниципалитете – администрации родного Градец-Кралове."Потом уволилась оттуда, потому что захотелось активной, не сидячей работы, устроилась убираться в эту фирму, где делали контейнеры, и там-то мы познакомились. Теперь я домохозяйка, все время уделяю детям и изучению русского языка", – рассказывает собеседница Украина.ру.Другие регионы, помимо Калининграда, семья не рассматривала именно по той причине, что не хотелось терять связи с Чехией – с семьей Алены Элеонор, чтобы она могла в любой момент приехать к родителям в гости, на Рождество или Новый год.Сам же Виталий утверждает: ни в Чехию, ни в любую другую страну Европейского Союза он больше не поедет, в том числе, и после окончания военных действий."Я очень разочарован", – лаконично говорит он.Посольство расстреляли из пейнтбольного оружияЕще одна причина выбора Калининграда бытовая – туда было не так уж сложно доехать на своей машине со всеми вещами, двумя детьми и собакой.У Виталия и Алены Элеонор две дочери: Марии Усенко 3 года, Михаэле Усенко – год. Теперь обе они – гражданки России, старшая говорит на русском и чешском языках, мультики без проблем смотрят на английском.Виталий признается: он бы не хотел, чтобы девочки потом поехали учиться или жить в Чехию, но согласится, если жена будет настаивать.Еще один член их семьи – ласковая и дружелюбная собака породы акита-ину Акира – совсем как в хите Лассе Халльстрёма "Хатико: самый верный друг".Процесс переезда оказался непростым. Виталий следил за YouTube-каналом, автор которого встречался с иностранцами, переехавшими в Россию – там и собрал всю актуальную информацию. Потом он вышел на проект "Путь домой" (редакция Украина.ру общалась с его основателем), начал сам переписываться с людьми, у которых уже был такой опыт.Книжку переселенца пришлось делать в Братиславе потому, что российские посольства и консульства в Чехии и Германии ограничили работу."Посольство в Праге просто закрыто. Ни телефон, ни почта – ничего не работает. Улицу Коруновачни, где оно находится, переименовали в улицу Украинских Героев, а само здание расстреляли пейнтбольными шариками с красками – цветами украинского флага", – рассказывает Виталий.Когда собрали все документы, отправились в дорогу. Границу пересекали в Польше – в начале мая. Теперь документы Виталия уже в порядке, дочки получили гражданство, а Алена Элеонор получила РВП.Спустя три месяца после переезда, Виталий говорит: теперь чувствует себя в безопасности."Здесь мы впервые все вместе съездили на море, – добавляет он. – Жена была когда-то в Болгарии, я рос на Баренцевом море и один раз отдыхал в Коктебеле, но вместе никогда не были. А тут съездили с детьми в Зеленоградск, Янтарный"."Всем русским советую переезжать"Теперь уже Виталий консультирует людей по вопросам переезда в Россию. Двое его знакомых уехали с семьями из Чехии в Калининград и Ярославль, иногда ему пишут в мессенджеры совершенно незнакомые люди, спрашивают о таможне, о денежных переводах, о документах.Лично у него, говорит Виталий, трудности возникали только с заполнением документов – оно гораздо сложнее, чем в Чехии, но в "Балтийском маяке" помогли.Русские соотечественники обращаются к нему из Германии, Чехии, Словакии – собеседник Украина.ру всем помогает и рассказывает все необходимое, пишет в чате "Пути домой" и составляет подробные инструкции. Говорит: "Обязательно обращайтесь! Я всем русским советую переезжать."История семьи, переехавшей из Литвы Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом - в материале Марии Нестеровой на сайте Украина.ру.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

эксклюзив, чехия, россия, калининград, ес, переселенцы, оон, украина.ру