Нападение на Курскую область: эксперт раскрыл, зачем ВСУ хотят "перевернуть стол" и "облить кота пивом"
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
Главная задача войны на истощение – истощить противника и не истощиться самому. Если ВСУ будут окапываться в курском приграничье, то это будет означать что противник потратит кучу резервов на бесполезную вещь. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Сейчас ситуация для ВСУ в Курской области напоминает анекдот про поручика Ржевского: "Друзья, а давайте коня искупаем в шампанском. Так у нас денег нет. Тогда давайте хотя бы кота пивом обольем", иронично отметил эксперт.
Если ВСУ будут окапываться в приграничье, это и будет означать "облить кота пивом". То есть противник потратит кучу своих резервов на бесполезную вещь. Стратегически на ход СВО это никак не повлияет, уточнил он.
"Да, это трагедия для жителей этих двух районов Курской области. Да, эта история показала, что противник у нас отчаянный, к которому нужно относиться серьезно. Но исход СВО будет зависеть не от боев в Глушково, Кобылках или Зеленом Шляхе. Исход СВО будет зависеть от того, чья армия посыплется первой и чей тыл истощиться первым", - подчеркнул Полетаев.
Главная задача войны на истощение – истощить противника и не истощиться самому. Нападение противника на Курскую область – это попытка Украины и Запада "перевернуть стол и вырваться из войны на истощение, которую им навязала Россия", добавил специалист.
"Если противник окопается в приграничье, это будет означать, что эта попытка сорвалась. Он окажется в более худшем положении, чем до того, как они ее предприняли", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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