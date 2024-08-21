https://ukraina.ru/20240821/1056955091.html

Нападение на Курскую область: эксперт раскрыл, зачем ВСУ хотят "перевернуть стол" и "облить кота пивом"

Нападение на Курскую область: эксперт раскрыл, зачем ВСУ хотят "перевернуть стол" и "облить кота пивом" - 21.08.2024 Украина.ру

Нападение на Курскую область: эксперт раскрыл, зачем ВСУ хотят "перевернуть стол" и "облить кота пивом"

Главная задача войны на истощение – истощить противника и не истощиться самому. Если ВСУ будут окапываться в курском приграничье, то это будет означать что противник потратит кучу резервов на бесполезную вещь. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T04:00

2024-08-21T04:00

2024-08-21T04:00

новости

курская область

украина

запад

сергей полетаев

наступление

атака

всу

вс рф

граница

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Сейчас ситуация для ВСУ в Курской области напоминает анекдот про поручика Ржевского: "Друзья, а давайте коня искупаем в шампанском. Так у нас денег нет. Тогда давайте хотя бы кота пивом обольем", иронично отметил эксперт.Если ВСУ будут окапываться в приграничье, это и будет означать "облить кота пивом". То есть противник потратит кучу своих резервов на бесполезную вещь. Стратегически на ход СВО это никак не повлияет, уточнил он.Главная задача войны на истощение – истощить противника и не истощиться самому. Нападение противника на Курскую область – это попытка Украины и Запада "перевернуть стол и вырваться из войны на истощение, которую им навязала Россия", добавил специалист. "Если противник окопается в приграничье, это будет означать, что эта попытка сорвалась. Он окажется в более худшем положении, чем до того, как они ее предприняли", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему киевский режим не собирается выигрывать войну на поле боя - в интервью Ростислава Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240819/1056944888.html

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новости, курская область, украина, запад, сергей полетаев , наступление, атака, всу, вс рф, граница, война, сво, бои, курск