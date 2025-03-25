Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль
© Денис Шмигаль / Telegram
© Денис Шмигаль / Telegram
Правительство Украины занято реформой системы медико-социальных экспертных комиссий. Об этом 25 марта заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.
"Реформируем устаревшую бюрократическую неэффективную систему МСЭК. Наши цели: восстановить здоровье человека, дать человеку возможность работать, содержать себя и свою семью и оказать социальную помощь тем, кому она действительно нужна", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, сейчас на Украине 1440 экспертных команд осуществляют оценку повседневного функционирования МСЭК.
"Уже принято решение относительно 90 тысяч человек. Реформа продолжается, привлеченные министерства и ведомства имеют зону ответственности, работают скоординированно и выполняют поставленные задачи", - сообщил глава украинского Кабмина.
До этого Украину потрясла серия скандалов с участием работников МСЭК. Спецслужбы выяснили, что работники комиссий за взятки оформляли фиктивные документы, позволявшие избежать мобилизации. ГБР и другие украинские госорганы отчитывались за раскрытие коррупционных схем по оформлению инвалидности в том числе прокурорам.
В ноябре парламент Украины (ВРУ) проголосовал за законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Генпрокурор Украины на фоне скандала вокруг МСЭК ушёл в отставку.