Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль

В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистами

Украинскими силовиками возбуждено очередное дело врачей, оформлявших уклонистов по фиктивным документам за доллары США. Об этом 19 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.