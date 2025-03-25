Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль - 25.03.2025 Украина.ру
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Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль
Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль - 25.03.2025 Украина.ру
Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль
Правительство Украины занято реформой системы медико-социальных экспертных комиссий. Об этом 25 марта заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.
2025-03-25T14:33
2025-03-25T14:33
новости
украина
денис шмыгаль
кабмин
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генпрокуратура
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"Реформируем устаревшую бюрократическую неэффективную систему МСЭК. Наши цели: восстановить здоровье человека, дать человеку возможность работать, содержать себя и свою семью и оказать социальную помощь тем, кому она действительно нужна", - рассказал Шмыгаль.По его словам, сейчас на Украине 1440 экспертных команд осуществляют оценку повседневного функционирования МСЭК.До этого Украину потрясла серия скандалов с участием работников МСЭК. Спецслужбы выяснили, что работники комиссий за взятки оформляли фиктивные документы, позволявшие избежать мобилизации. ГБР и другие украинские госорганы отчитывались за раскрытие коррупционных схем по оформлению инвалидности в том числе прокурорам.В ноябре парламент Украины (ВРУ) проголосовал за законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Генпрокурор Украины на фоне скандала вокруг МСЭК ушёл в отставку.Накануне в новостях: Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, денис шмыгаль, кабмин, гбр, генпрокуратура, эксперты, уклонисты, мобилизация, сво, коррупция
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Кабмин, ГБР, генпрокуратура, эксперты, уклонисты, мобилизация, СВО, коррупция

Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль

14:33 25.03.2025
 
© Денис Шмигаль / Telegram
© Денис Шмигаль / Telegram
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Правительство Украины занято реформой системы медико-социальных экспертных комиссий. Об этом 25 марта заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.
"Реформируем устаревшую бюрократическую неэффективную систему МСЭК. Наши цели: восстановить здоровье человека, дать человеку возможность работать, содержать себя и свою семью и оказать социальную помощь тем, кому она действительно нужна", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, сейчас на Украине 1440 экспертных команд осуществляют оценку повседневного функционирования МСЭК.
"Уже принято решение относительно 90 тысяч человек. Реформа продолжается, привлеченные министерства и ведомства имеют зону ответственности, работают скоординированно и выполняют поставленные задачи", - сообщил глава украинского Кабмина.
До этого Украину потрясла серия скандалов с участием работников МСЭК. Спецслужбы выяснили, что работники комиссий за взятки оформляли фиктивные документы, позволявшие избежать мобилизации. ГБР и другие украинские госорганы отчитывались за раскрытие коррупционных схем по оформлению инвалидности в том числе прокурорам.
ГПСУ в одесской медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)
19 ноября 2024, 18:26
В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистами Украинскими силовиками возбуждено очередное дело врачей, оформлявших уклонистов по фиктивным документам за доллары США. Об этом 19 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.
В ноябре парламент Украины (ВРУ) проголосовал за законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Генпрокурор Украины на фоне скандала вокруг МСЭК ушёл в отставку.
Накануне в новостях: Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью
 
НовостиУкраинаДенис ШмыгальКабминГБРгенпрокуратураэкспертыуклонистымобилизацияСВОкоррупция
 
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