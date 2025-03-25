Украина может лишиться военных поставок из Чехии - 25.03.2025 Украина.ру
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Украина может лишиться военных поставок из Чехии
Украина может лишиться военных поставок из Чехии - 25.03.2025 Украина.ру
Украина может лишиться военных поставок из Чехии
Победа оппозиции на парламентских выборах в Чехии может повлиять на снабжение украинской армии. Об этом в интервью Financial Times заявил чешский премьер-министр Петр Фиала
2025-03-25T12:41
2025-03-25T12:41
новости
чехия
россия
украина
financial times
еврокомиссия
всу
военная помощь
снаряды
сво
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Победа на парламентских выборах в Чехии оппозиционного движения ANO может негативно повлиять на поставки военной помощи ВСУ, сообщил Фиала. В частности, могут быть заблокированы поставки полумиллиона артиллерийских снарядов из Чехии.Парламентские выборы в Чехии запланированы на октябрь. В них участвует экс-премьер Андрей Бабиш - лидер оппозиционного движения ANO. При смене парламентского большинства ему прочат пост главы правительства Чехии.По его мнению, теперь лидерами жесткого противостояния с Россией в Европе сейчас являются Британия и Франция. Официальная Прага солидарна с европейскими партнёрами в решении украинской проблемы. Еврокомиссия поддерживает их подход и выдвигает новые инициативы по милитаризации Украины. Подробности в публикации ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации План Каи Каллас, что с замороженными деньгами России, почему Урсулу не пускают к Трампу и другие скандалы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, чехия, россия, украина, financial times, еврокомиссия, всу, военная помощь, снаряды, сво, украина-нато
Новости, Чехия, Россия, Украина, Financial Times, Еврокомиссия, ВСУ, военная помощь, снаряды, СВО, Украина-НАТО

Украина может лишиться военных поставок из Чехии

12:41 25.03.2025
 
© president.gov.uaПетр Фиала
Петр Фиала
© president.gov.ua
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Победа оппозиции на парламентских выборах в Чехии может повлиять на снабжение украинской армии. Об этом в интервью Financial Times заявил чешский премьер-министр Петр Фиала
Победа на парламентских выборах в Чехии оппозиционного движения ANO может негативно повлиять на поставки военной помощи ВСУ, сообщил Фиала. В частности, могут быть заблокированы поставки полумиллиона артиллерийских снарядов из Чехии.
Парламентские выборы в Чехии запланированы на октябрь. В них участвует экс-премьер Андрей Бабиш - лидер оппозиционного движения ANO. При смене парламентского большинства ему прочат пост главы правительства Чехии.
"Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий", — заявил Фиала.
По его мнению, теперь лидерами жесткого противостояния с Россией в Европе сейчас являются Британия и Франция. Официальная Прага солидарна с европейскими партнёрами в решении украинской проблемы.
Еврокомиссия поддерживает их подход и выдвигает новые инициативы по милитаризации Украины. Подробности в публикации ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации План Каи Каллас, что с замороженными деньгами России, почему Урсулу не пускают к Трампу и другие скандалы
 
НовостиЧехияРоссияУкраинаFinancial TimesЕврокомиссияВСУвоенная помощьснарядыСВОУкраина-НАТО
 
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