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Украина может лишиться военных поставок из Чехии

Украина может лишиться военных поставок из Чехии - 25.03.2025 Украина.ру

Украина может лишиться военных поставок из Чехии

Победа оппозиции на парламентских выборах в Чехии может повлиять на снабжение украинской армии. Об этом в интервью Financial Times заявил чешский премьер-министр Петр Фиала

2025-03-25T12:41

2025-03-25T12:41

2025-03-25T12:41

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Победа на парламентских выборах в Чехии оппозиционного движения ANO может негативно повлиять на поставки военной помощи ВСУ, сообщил Фиала. В частности, могут быть заблокированы поставки полумиллиона артиллерийских снарядов из Чехии.Парламентские выборы в Чехии запланированы на октябрь. В них участвует экс-премьер Андрей Бабиш - лидер оппозиционного движения ANO. При смене парламентского большинства ему прочат пост главы правительства Чехии.По его мнению, теперь лидерами жесткого противостояния с Россией в Европе сейчас являются Британия и Франция. Официальная Прага солидарна с европейскими партнёрами в решении украинской проблемы. Еврокомиссия поддерживает их подход и выдвигает новые инициативы по милитаризации Украины. Подробности в публикации ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации План Каи Каллас, что с замороженными деньгами России, почему Урсулу не пускают к Трампу и другие скандалы

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новости, чехия, россия, украина, financial times, еврокомиссия, всу, военная помощь, снаряды, сво, украина-нато