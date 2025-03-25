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Российская делегация после переговоров с США улетела из Эр-Рияда
Российская делегация после переговоров с США улетела из Эр-Рияда - 25.03.2025 Украина.ру
Российская делегация после переговоров с США улетела из Эр-Рияда
Российская делегация после переговоров с США улетела из саудовского Эр-Рияда. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
2025-03-25T11:46
2025-03-25T11:46
2025-03-25T11:48
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"Улетели", - заявил источник российского информагентства.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил, что российская делегация вылетает из Эр-Рияда и вечером должна прибыть в Россию.Переговоры делегаций России и США начались в понедельник. Они проходили в Эр-Рияде с утра до позднего вечера.Россию на переговорах представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Подробности переговорного процесса представлены в публикации Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, владимир джабаров, совет федерации, фсб, переговоры, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия, украина, карасин
Новости, США, Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации, ФСБ, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика, дипломатия, Украина, Карасин
Российская делегация после переговоров с США улетела из Эр-Рияда
11:46 25.03.2025 (обновлено: 11:48 25.03.2025)
Российская делегация после переговоров с США улетела из саудовского Эр-Рияда. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Улетели", - заявил источник российского информагентства.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
сообщил, что российская делегация вылетает из Эр-Рияда и вечером должна прибыть в Россию
.
Переговоры делегаций России и США начались в понедельник. Они проходили в Эр-Рияде с утра до позднего вечера.
Россию на переговорах представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ
Сергей Беседа.