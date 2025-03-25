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Российская делегация после переговоров с США улетела из Эр-Рияда

Российская делегация после переговоров с США улетела из Эр-Рияда - 25.03.2025 Украина.ру

Российская делегация после переговоров с США улетела из Эр-Рияда

Российская делегация после переговоров с США улетела из саудовского Эр-Рияда. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

2025-03-25T11:46

2025-03-25T11:46

2025-03-25T11:48

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"Улетели", - заявил источник российского информагентства.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил, что российская делегация вылетает из Эр-Рияда и вечером должна прибыть в Россию.Переговоры делегаций России и США начались в понедельник. Они проходили в Эр-Рияде с утра до позднего вечера.Россию на переговорах представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Подробности переговорного процесса представлены в публикации Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали

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новости, сша, россия, владимир джабаров, совет федерации, фсб, переговоры, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия, украина, карасин