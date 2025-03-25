https://ukraina.ru/20250325/1062035323.html

Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы

Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы - 25.03.2025 Украина.ру

Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы

Продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этом выпуске - Николаев. История данного города неразрывно связана с созданием кораблей. Огромный судостроительный комплекс Николаева состоял из трёх предприятий. Это Николаевский судостроительный завод, Черноморский судостроительный завод и завод "Океан"

2025-03-25T14:59

2025-03-25T14:59

2025-03-25T14:59

видео

ссср

николаев

украина

россия

война

завод

вов

германия

корабль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062034953_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f34bf6c0fb0e71ab8b5fe73117ac1eaa.jpg

В 1941 году Николаев был оккупирован нацистской Германией. Немцы понимали ценность промышленных мощностей, поэтому планировали их использовать и даже строить там подводные лодки. Но освобождение города в 1944-м году сломало их планы, и нацисты при отступлении уничтожили практически всё. Как только захватчики были изгнаны из Николаева, кораблестроение в городе стали стремительно восстанавливать.Уже в 1945 году в городе начали достройку кораблей, эвакуированных на период временной оккупации, а в 1947 году запустили цельносварные суда и внедрили рентгенографический контроль качества сварки. Как восстанавливали Николаев после войны - смотрите на видео.

ссср

николаев

украина

россия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ссср, николаев, украина, россия, война, завод, вов, германия, корабль, корабли, немцы, эвакуация, 80 лет победы, оккупация, видео