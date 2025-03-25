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Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы
Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы - 25.03.2025 Украина.ру
Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы
Продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этом выпуске - Николаев. История данного города неразрывно связана с созданием кораблей. Огромный судостроительный комплекс Николаева состоял из трёх предприятий. Это Николаевский судостроительный завод, Черноморский судостроительный завод и завод "Океан"
2025-03-25T14:59
2025-03-25T14:59
2025-03-25T14:59
видео
ссср
николаев
украина
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война
завод
вов
германия
корабль
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В 1941 году Николаев был оккупирован нацистской Германией. Немцы понимали ценность промышленных мощностей, поэтому планировали их использовать и даже строить там подводные лодки. Но освобождение города в 1944-м году сломало их планы, и нацисты при отступлении уничтожили практически всё. Как только захватчики были изгнаны из Николаева, кораблестроение в городе стали стремительно восстанавливать.Уже в 1945 году в городе начали достройку кораблей, эвакуированных на период временной оккупации, а в 1947 году запустили цельносварные суда и внедрили рентгенографический контроль качества сварки. Как восстанавливали Николаев после войны - смотрите на видео.
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Украина.ру
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Украина.ру
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видео, ссср, николаев, украина, россия, война, завод, вов, германия, корабль, корабли, немцы, эвакуация, 80 лет победы, оккупация, видео
Видео, СССР, Николаев, Украина, Россия, война, завод, ВОВ, Германия, корабль, корабли, немцы, эвакуация, 80 лет Победы, оккупация
Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы
Продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этом выпуске - Николаев. История данного города неразрывно связана с созданием кораблей. Огромный судостроительный комплекс Николаева состоял из трёх предприятий. Это Николаевский судостроительный завод, Черноморский судостроительный завод и завод "Океан"
В 1941 году Николаев был оккупирован нацистской Германией. Немцы понимали ценность промышленных мощностей, поэтому планировали их использовать и даже строить там подводные лодки. Но освобождение города в 1944-м году сломало их планы, и нацисты при отступлении уничтожили практически всё. Как только захватчики были изгнаны из Николаева, кораблестроение в городе стали стремительно восстанавливать.
Уже в 1945 году в городе начали достройку кораблей, эвакуированных на период временной оккупации, а в 1947 году запустили цельносварные суда и внедрили рентгенографический контроль качества сварки.
Как восстанавливали Николаев после войны - смотрите на видео.