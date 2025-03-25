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Рогов назвал переговоры в Эр-Рияде цугцвангом для Зеленского
Рогов назвал переговоры в Эр-Рияде цугцвангом для Зеленского - 25.03.2025 Украина.ру
Рогов назвал переговоры в Эр-Рияде цугцвангом для Зеленского
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заверил, что переговоры в Эр-Рияде поставили Владимира Зеленского в позицию цугцванга, передает РИА Новости
2025-03-25T13:20
2025-03-25T13:20
2025-03-25T13:20
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"Договоренности и стремление России и США положить конец военному конфликту на постукраинском пространстве – это хорошо, но вопрос, будет ли их соблюдать Зеленский. Сейчас он попал в позицию цугцванга. Если он решит нарушить достигнутые договоренности, то покажет президенту США Трампу, что у власти в Киеве находятся невменяемые и недоговороспособные люди", - сказал Рогов.По его словам, киевский режим как политический проект обанкротился и подлежит демонтажу.Цугцванг — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.Накануне около 10:00 по Москве в Эр-Рияде стартовали переговоры России и США, завершились они поздно вечером. Россию на встрече представлял глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Подробнее о переговорах - в материале Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, владимир рогов, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, общественная палата, совет федерации, фсб
Новости, Россия, Владимир Рогов, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, общественная палата, Совет Федерации, ФСБ
Рогов назвал переговоры в Эр-Рияде цугцвангом для Зеленского
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заверил, что переговоры в Эр-Рияде поставили Владимира Зеленского в позицию цугцванга, передает РИА Новости
"Договоренности и стремление России и США положить конец военному конфликту на постукраинском пространстве – это хорошо, но вопрос, будет ли их соблюдать Зеленский. Сейчас он попал в позицию цугцванга. Если он решит нарушить достигнутые договоренности, то покажет президенту США Трампу, что у власти в Киеве находятся невменяемые и недоговороспособные люди", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим как политический проект обанкротился и подлежит демонтажу.
Цугцванг — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.
Накануне около 10:00 по Москве
в Эр-Рияде стартовали переговоры России и США, завершились они поздно вечером. Россию на встрече представлял глава международного комитета Совета Федерации
Григорий Карасин и советник директора ФСБ
Сергей Беседа.