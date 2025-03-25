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Рогов назвал переговоры в Эр-Рияде цугцвангом для Зеленского

Рогов назвал переговоры в Эр-Рияде цугцвангом для Зеленского - 25.03.2025 Украина.ру

Рогов назвал переговоры в Эр-Рияде цугцвангом для Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заверил, что переговоры в Эр-Рияде поставили Владимира Зеленского в позицию цугцванга, передает РИА Новости

2025-03-25T13:20

2025-03-25T13:20

2025-03-25T13:20

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"Договоренности и стремление России и США положить конец военному конфликту на постукраинском пространстве – это хорошо, но вопрос, будет ли их соблюдать Зеленский. Сейчас он попал в позицию цугцванга. Если он решит нарушить достигнутые договоренности, то покажет президенту США Трампу, что у власти в Киеве находятся невменяемые и недоговороспособные люди", - сказал Рогов.По его словам, киевский режим как политический проект обанкротился и подлежит демонтажу.Цугцванг — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.Накануне около 10:00 по Москве в Эр-Рияде стартовали переговоры России и США, завершились они поздно вечером. Россию на встрече представлял глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Подробнее о переговорах - в материале Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир рогов, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, общественная палата, совет федерации, фсб