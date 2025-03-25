Правительство Украины сообщило об индексации пенсий - 25.03.2025 Украина.ру
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Правительство Украины сообщило об индексации пенсий
Правительство Украины сообщило об индексации пенсий - 25.03.2025 Украина.ру
Правительство Украины сообщило об индексации пенсий
Индексация пенсий на Украине будет продолжена. Об этом 25 марта заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.
2025-03-25T14:17
2025-03-25T14:17
новости
украина
денис шмыгаль
кабмин
пенсионеры
пенсии
социальная политика
социальные выплаты
социальные расходы
бюджет
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Глава украинского Кабмина сообщил, что в марте были проиндексированы пенсионные выплаты.Указанная им сумма средней пенсии сейчас составляет $152 в долларовом эквиваленте. Чиновник не уточнил, о начисленных или реальных пенсиях идёт речь и какой процент пенсионеров получает указанную им сумму. Шмыгаль заверил в выполнении правительством социальных обязательств перед гражданами и пообещал очередную индексацию."С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты почти для 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем", - заявил глава украинского Кабмина.Актуальные социальные и политические проблемы Украины рассмотрены в публикации "Уже нет ничего святого". Украинские эксперты о "бебизации" общества и монетизации священного долга
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новости, украина, денис шмыгаль, кабмин, пенсионеры, пенсии, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, бюджет
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Кабмин, пенсионеры, пенсии, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, бюджет

Правительство Украины сообщило об индексации пенсий

14:17 25.03.2025
 
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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Индексация пенсий на Украине будет продолжена. Об этом 25 марта заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.
Глава украинского Кабмина сообщил, что в марте были проиндексированы пенсионные выплаты.
"Пенсии выросли на 11,5% для более чем 10 млн украинцев. Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен. Все пенсии за март уже выплачены", - сообщил Шмыгаль.
Указанная им сумма средней пенсии сейчас составляет $152 в долларовом эквиваленте. Чиновник не уточнил, о начисленных или реальных пенсиях идёт речь и какой процент пенсионеров получает указанную им сумму.
Шмыгаль заверил в выполнении правительством социальных обязательств перед гражданами и пообещал очередную индексацию.
"С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты почти для 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем", - заявил глава украинского Кабмина.
Актуальные социальные и политические проблемы Украины рассмотрены в публикации "Уже нет ничего святого". Украинские эксперты о "бебизации" общества и монетизации священного долга
 
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