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Правительство Украины сообщило об индексации пенсий

Правительство Украины сообщило об индексации пенсий - 25.03.2025 Украина.ру

Правительство Украины сообщило об индексации пенсий

Индексация пенсий на Украине будет продолжена. Об этом 25 марта заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.

2025-03-25T14:17

2025-03-25T14:17

2025-03-25T14:17

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Глава украинского Кабмина сообщил, что в марте были проиндексированы пенсионные выплаты.Указанная им сумма средней пенсии сейчас составляет $152 в долларовом эквиваленте. Чиновник не уточнил, о начисленных или реальных пенсиях идёт речь и какой процент пенсионеров получает указанную им сумму. Шмыгаль заверил в выполнении правительством социальных обязательств перед гражданами и пообещал очередную индексацию."С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты почти для 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем", - заявил глава украинского Кабмина.Актуальные социальные и политические проблемы Украины рассмотрены в публикации "Уже нет ничего святого". Украинские эксперты о "бебизации" общества и монетизации священного долга

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новости, украина, денис шмыгаль, кабмин, пенсионеры, пенсии, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, бюджет