https://ukraina.ru/20240819/1056920848.html

Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область

Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область - 19.08.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область

Нельзя сказать что украинская операция в Курской области была абсолютно бессмысленной. С военной точки зрения - да. Но киевский режим не собирается выигрывать войну на поле боя.

2024-08-19T06:53

2024-08-19T06:53

2024-08-19T06:53

интервью

россия

курская область

москва

ростислав ищенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

росатом

северный поток

михаил подоляк

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, российский МИД заявил, что атакой на Курскую область Киев поставил переговоры о мире на долгосрочную паузу. Зачем вообще Зеленский на это пошел?- Я бы не сказал, что информационный выхлоп был совсем уж плох для Украины. Большая часть российских социальных сетей неделю визжала по поводу того, что еще чуть-чуть, и Петропавловск-Камчатский будет захвачен украинцами. Сейчас стали немножко успокаиваться. И то некоторые Суджу сдают уже десятый день. Там идут бои, в том числе и в черте города, судя по всему. И причем они говорят о Судже так, как будто Москва уже пала и остался только Магадан. И это последняя кромка российской земли, дальше океан. А Суджа — это небольшое поселение с малоэтажной застройкой. От границы недалеко. И ее не заняли украинцы. Они подошли к ней, даже вошли на окраину, но они ее не заняли. Там идут бои. Истерика такая, как будто Кремль уже взят на башнях тризубы вместо звезд.Мы Покровск скоро возьмем. И это существенно. А то, что происходит вокруг Суджи, это неприятность. Это очень серьезно задевает местное население. Потому что люди вынуждены эвакуироваться. Кто-то попадает в оккупацию на время. А кого-то вообще убивают даже. И понятно, что это человеческие трагедии. И у большого количества людей это происходит.Но пишут же эти люди не о человеческих трагедиях. Они пишут и говорят о том, что Россия чуть ли не войну проиграла. Потому что украинцы, видите ли, зашли на российскую территорию. Они стоят на границе. Пересечь границу не сложно, граница не линия фронта.Поэтому информационный выхлоп для них силами российских социальных сетей был очень даже неплох поначалу. Потом это все трясется, но зарубочка-то останется у людей. Люди очень быстро забывают общую канву происходившего. Они помнят только свое эмоциональное состояние. Был август 24-го года. И что-то ужасное случилось в Курской области. И они потом будут писать в социальных сетях совершенно искренне: что вы мне тут рассказываете про наши успехи? А вспомните Курск или вспомните Суджу и так далее.На фронте ВСУ победить не могут. Американцы понимают, и украинцы понимают, и европейцы понимают. Экономически победить не могут, а договариваться на российских условиях они не хотят.Когда американцы в 2023 году осознали, что украинцы могут наступать только стройными колоннами на тот свет, из Вашингтона сразу же пошли сигналы. Давайте договариваться о мире. И была сформулирована позиция американская - корейский вариант. Линия фронта превращается в демаркационную линию и начинаются бесконечные переговоры. Нас это не устраивает.Речь о прекращении огня может идти только после того, как украинские войска будут выведены за пределы российской конституционной территории, за пределы Херсонской области, ДНР и ЛНР.Это было предварительное условие для начала переговоров на российских условиях. Те сказали, нам это не подходит и начали дальше давить. Они пытались давить на фронтах, устраивать высадки в Крыму, обстрелы российской территории, тестировали Московскую зону ПВО, чтобы ударить беспилотниками по Москве. Они просили ракеты у Запада, которые будут достигать. Москвы из Черниговской области. И даже не скрывают зачем. Они говорят, нам необходимо улучшить свою переговорную позицию. И по поводу прорывов в Курскую область Подоляк сказал то же самое: нам необходимо улучшить свою переговорную позицию.- Улучшили?- Их метод — это информационно-психологическое давление на российское общество. И у массы людей, которые эмоционально воспринимают события, остается зарубка в памяти. Им еще постоянно рассказывают в социальных сетях: армия не умеет воевать, Генеральный штаб не умеет планировать. Почему украинцы зашли на 10 км, где были наши войска? Да наши войска от границы стоят на 50-100 км. Ближе там какие-то мелкие гарнизоны, в основном Росгвардии, в лучшем случае. А то и вообще никого нет.Где вы видели в пограничных селах на три двора или на 30 дворов гарнизоны? Что им там делать? Где им там жить, чем питаться? Построить ли линию Мажино вдоль границы с Украиной?То есть прорыв теоретически возможен. И понятно, что он будет локализован. Прорвавшиеся войска будут уничтожены. То есть военные смотрят с военной точки зрения. А Украина смотрит с информационной точки зрения. Мы к границе пришли, мы флаг там повесили в двух десятках сел, показали.А дальше уже властители дум в социальных сетях делают работу за украинцев. Они пишут - глубочайшие прорывы, огромная масса украинских войск наступает на Курск. Позавчера почти взяли АЭС, завтра возьмут и так далее.Я не думаю, что они рассчитывали, что от нападения на Курскую область Россия сразу же коллапсирует и сдастся.- Просто расшатать ситуацию в обществе.- Постоянное давление, мелкие укусы должны расшатывать общество. Более того, вот даже сейчас. Даже ситуация стабилизируется. Но общество все равно раскололось. На тех, кто говорит, нам нужна обжигающая правда, и на тех, кто говорит, нам нужна жестокая цензура. И уже есть определенный раскол. Это тоже успех украинской информационной деятельности, украинской пропаганды.То есть они совсем не просто так положили несколько тысяч человек. С военной точки зрения это абсолютная бессмыслица. Но они войну проиграли. И они это знают. Они пытаются выиграть мир. Они пытаются сделать то же самое, что прошло в 17-м, в 91-м году. Да, в 17-м году Россия войну выиграла. На поле боя. А в общественном сознании проиграла. Вот они пытаются сделать то же самое. Они пытаются давить, давить, давить на общественное сознание.О том, что царица-немка звонит по проводу в германский генеральный штаб, выдает российские планы, первый раз сказали в 15-м году. А сработало это в 17-м. А до этого, скорее, долбили. Причем вполне, кстати, образованные люди, которые знали, что никакого прямого провода в германский генеральный штаб нет.О том, что у нас нет снарядов, патронов, еды, вообще ничего нет, рассказывали вплоть до 17-го года. А потом, тем, чего не было, снарядами, патронами, едой и амуницией провоевали еще всю Гражданскую войну. И еще до Великой Отечественной долежало.Если вы зарабатываете в социальных сетях, вам необходима реклама, вам необходимы заказы, вам необходимо постоянное размещение. Четыре раза вы напишите о том, что вскрылась ужасная тайна Пугачёвой, но это же быстро надоест. Люди же поймут, что никакие ужасные тайны не вскрываются. А вот о том, что на войне катастрофа, об этом можно писать десять раз в день, и люди будут читать, бояться, ругаться, плеваться, но приходить и всё равно читать. И очень быстро подсядут на вот эту вот адреналиновую наркоманию. И вы придёте потом и покажете своим рекламодателям. Меня читают уже два миллиона подписанных, а читают ежедневно четыре миллиона. И вам дадут рекламу, и очень хорошо за неё заплатят.Это редактора серьезного СМИ могут вызвать и спросить, почему это у вас всё время какая-то желтизна идёт? А властитель дум в социальных сетях не по ответственности не сядет за это. Даже если вы подадите на него в суд, он скажет - я не придумал, я перепечатал. Вот сноска, вот ссылка, это не моё.Поэтому нельзя сказать, что украинская операция была абсолютно бессмысленной. С военной точки зрения, да. Но они войну не собираются выиграть на поле боя. Не собираются брать Москву физически. Они даже Курск не собираются брать физически.- Но заявляли о том, что на Курскую АЭС они проникнут. И Белгородскую область они тоже захватят. Но не получается, равно как и кофе на набережной Ялты.- Заглушат реактор на Курской АЭС. Тогда надо не войска вводить, а специалистов на Курскую АЭС присылать. Атомщиков. Потом МАГАТЭ будут по потолку бегать, хлопот не оберешься.Ведь дело в том, что, конечно, нашим европейским, американским "друзьям", все равно, пусть украинцы хоть взорвут Курскую АЭС. Но там есть своё ядерное лобби. Есть Франция, которая не отказалась от атомной энергии, которая пытается конкурировать с Россией, строя атомные станции по всему миру. У неё плохо получается, но пытается.Есть американцы, которые пытаются восстановить свой ядерный цикл. И аварии такого рода, как Чернобыль, Фукусима, или, не дай Бог, что-то произойдёт на Курской АЭС с помощью украинских диверсантов, бьют по ядерному лобби, которое очень приличные деньги зарабатывает. И которые платят в бюджет. И Росатом по своей бюджетной эффективности вполне сравним с Газпромом. Причём у Росатома ещё и контрактов, наверное, уже на перспективу больше, чем у Газпрома.И наши конкуренты на Западе тоже хотят за вот эту поляну побороться. И совсем не хотят, чтобы у них выходили на улицы люди с транспарантами и кричали "Мы не хотим в Лионе, в Париже или ещё где-нибудь своего Курска. Уничтожьте атомные электростанции, закройте их! Хотим, как в Германии, в Литве, или в Латвии".Поэтому не такое простое это мероприятие, даже если добежать до этой станции. Но им главное было обозначиться и сказать, а дальше мы возьмём Волгоград, возьмём Новосибирск и так далее. А потом наши местные доброхоты, которые всё время говорят, люди же должны знать правду. Ну так смотрите, за три дня они прорвались на 50 километров. А сколько там у нас до Новосибирска по карте осталось? За сколько дней дойдут? Они же любят просто механически перемножать.И они даже не думают о том, что никто не прорвался на 50 километров. Что даже если кто-то проехал 35, 40 или даже 50 километров от границы, то это не армия прошла, а одна ДРГ. Извините, одну ДРГ её можно даже на Камчатку послать. И она туда может как-нибудь пробраться. Но это же не значит, что украинская армия пришла на Камчатку, правда?То есть надо оценивать события не с точки зрения того, как мы их видим, а с точки зрения того, какие они задачи перед собой ставили. Да, они не получили полную желаемую картинку. Они хотели бы зайти поглубже. Я думаю, что они хотели бы даже до Суземки добежать и там рельсы взорвать.Они двигались активно на север. Они двигались на трассу Глухов-Рыльск-Курск. Они пытались прорваться через Коренево туда. И до Коренева не дошли. И дальше, если бы они вышли на трассу Глухов-Рыльск-Курск, то там, обойдя Рыльск, можно выходить к Севску, а там недалеко Суземка. А Суземка — это узловая станция, по которой всё время связывает Украину, Россию, Москву и Киев. Она знакома всем, кто занимается украинской тематикой.И понятно, что теракт, произведённый где-нибудь на Суземке, вызвал бы серьёзный прилив патриотизма и восторга на Украине. И в России бы вызвало бы соответствующую реакцию, только негативную.Наши зашли из Белгородской области в Харьковскую область, и ВСУ там теперь прорываться очень дискомфортно, потому что вначале надо ликвидировать наши плацдармы в Харьковской области, у них это даже не получается. Поэтому Белгородская область вынесена за скобки. Они пытаются совершить очередной заход в Курскую область. С одной стороны, идёт вот эта вот информационная составляющая с прорывом мелких групп в глубь территории, и с другой стороны они пытаются распространиться вдоль границы на север, зайти даже в Брянскую область.Потому что, понимаете, это же звучит, идут бои в Белгородской, Брянской, Курской области. Слушайте, три области Российской Федерации находятся под украинским ударом. То, что это полоса 3 километра вдоль границы, или даже 5 километров вдоль границы, это никого не будет интересовать. Люди это уже не читают. Они читают области и сразу смотрят по карте, где заканчивается восточная граница этих областей. Какие там областные центры и так далее. Куда там дороги ведут. Что там находится. Брянских бычков у нас больше не будет, потому что украинцы зашли и сейчас все мясо к себе вывезут.Из Курска украдут атомные электростанции. Что там в Белгороде, уже не знаю, но тоже что-нибудь украдут. Это попытка получить информационный повод для разгона паники у нас и разгона патриотизма у себя. Причем психологически она очень точно просчитана. Потому что большие массы, они никогда не анализируют события. Они воспринимают их только на эмоциональном уровне.Дальше они в этом направлении работают уже не первый день и даже не первый год. Практически с самого начала СВО на Украине обещали, что мы принесем войну в Россию, мы принесем войну в Москву, мы принесем войну в каждый российский город. Для того, чтобы вы почувствовали, что это такая война. Для чего это делается? Для того, чтобы российское население сказало, что мы не хотим войны на улицах Москвы, нам это не надо. Давайте мы сейчас быстренько все это прекратим.И поэтому они пытались эти свои слова подкреплять действиями. Только да, они попытались тестировать московскую зону ПВО. Они поняли, что они здесь не пробьются. А для того, чтобы пробиться, надо уже очень много ракет и беспилотников. Не знаю, может быть, они что-то и копят для того, чтобы нанести какой-то серьезный удар по Москве. Но пока что они ничего серьезного предложить не смогли.Но Россия большая, всегда есть куда прилететь и куда ударить. Средства ПВО под каждым кустом не поставишь. Даже каждый серьезный объект не защитишь. Много нефтебаз, много нефтепроводов, много атомных станций, химических производств, аэродромов, мест базирования войск, складов воинских и так далее. Всего-то такое количество, чтобы все это прикрыть средствами ПВО от беспилотников невозможно.Система ПВО выстраивалась до того, как появилась беспилотная опасность. Система ПВО выстраивалась для отражения ракетного нападения на столицу. И выстраивалась войсковая ПВО и прикрытие крупных городов. И вдруг внезапно, буквально за несколько лет, появляется огромное количество беспилотников, которые могут прилететь почти куда угодно. Потому что у многих из них расстояние уже тысяча-полторы тысячи километров. И летят они по траектории, которая не всегда отслеживается или никогда не отслеживается радарами систем предупреждения ракетного нападения. Потому что это немножко другие системы.И беспилотники находят уязвимое место и наносят удар. И начинается вой. А почему они сюда прилетели? А почему их не сбили? Каждое наше сообщение паническое подхватывается в украинские СМИ, разгоняется по принципу, вот видите, даже в России пишут о том, как там все плохо, как там все ужасно, какой там развал, и что мы скоро победим. А потом мы удивляемся, а почему там эти самые миллионы украинцев готовы погибнуть? Так они же скоро победят. Им говорят, вот Россия разваливается. Вот смотрите, что пишут в России уважаемые люди, их миллионы читают.Они подкрепляют свою волю к борьбе и к победе, с одной стороны, а с другой стороны, важно расшатать нашу волю и важно внести раскол в наше общество.И, повторяю, они не собираются сделать сегодня на завтра одним актом. Они это пытаются сделать всей совокупностью своих актов. Теми, что были, теми, что действуют сейчас, и теми, которые еще будут.О новой возне вокруг провокации на СП-2 читайте в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках"на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240816/1056899944.html

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Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, курская область, москва, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, росатом, северный поток, михаил подоляк, украина.ру