ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
ВСУ пытаются зацепиться за несколько населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. Об этом 25 марта в эфире "Соловьев Live" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник
"Украинские формирования в реальности цепляются только за один-полтора населенных пункта, как раз в приграничном районе. <...> Ребята (ВС РФ) проявляют буквально чудеса мужества, освобождая мирных жителей, которым просто негде жить, так как у них дома все уничтожены", - сказал он.
Мирошник уточнил, что в целом военная ситуация в регионе стабильная, и российские бойцы на данный момент работают над созданием буферной зоны в Сумской области, чтобы отодвинуть ВСУ как можно дальше от российских границ.
Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись до газоизмерительной станции "Суджа", а также выбили ВСУ из автомобильного пункта пропуска "Суджа".
10:40Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикойБойцы спецназа "Ахмат" спасли от атаки дрона ВСУ американского журналиста Патрика Ланкастера, снимавшего репортаж в Курской области. Это тот самый корреспондент, который в марте 2022 года показал всему миру найденное на базе украинских нацистов в Мариуполе тело женщины с выжженной на теле свастикой
Примерно две недели назад президент РФ Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Тогда глава государства поставил перед российскими военными задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области, полностью освободив регион. Также Путин поручил создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности: "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.
ВСУ прорвались в этот регион в августе прошлого года. За это время они успели отметиться огромным числом зверств против мирного населения. Примеры - в материале Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами.