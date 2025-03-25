ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник - 25.03.2025 Украина.ру
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ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник
ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник - 25.03.2025 Украина.ру
ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник
ВСУ пытаются зацепиться за несколько населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. Об этом 25 марта в эфире "Соловьев Live" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник
2025-03-25T13:22
2025-03-25T13:22
новости
курская область
россия
суджа
владимир путин
родион мирошник
вооруженные силы украины
вс рф
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Мирошник уточнил, что в целом военная ситуация в регионе стабильная, и российские бойцы на данный момент работают над созданием буферной зоны в Сумской области, чтобы отодвинуть ВСУ как можно дальше от российских границ.Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись до газоизмерительной станции "Суджа", а также выбили ВСУ из автомобильного пункта пропуска "Суджа".Примерно две недели назад президент РФ Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Тогда глава государства поставил перед российскими военными задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области, полностью освободив регион. Также Путин поручил создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности: "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.ВСУ прорвались в этот регион в августе прошлого года. За это время они успели отметиться огромным числом зверств против мирного населения. Примеры - в материале Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами.
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новости, курская область, россия, суджа, владимир путин, родион мирошник, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Суджа, Владимир Путин, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник

13:22 25.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВСУ пытаются зацепиться за несколько населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. Об этом 25 марта в эфире "Соловьев Live" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

"Украинские формирования в реальности цепляются только за один-полтора населенных пункта, как раз в приграничном районе. <...> Ребята (ВС РФ) проявляют буквально чудеса мужества, освобождая мирных жителей, которым просто негде жить, так как у них дома все уничтожены", - сказал он.

Мирошник уточнил, что в целом военная ситуация в регионе стабильная, и российские бойцы на данный момент работают над созданием буферной зоны в Сумской области, чтобы отодвинуть ВСУ как можно дальше от российских границ.
Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись до газоизмерительной станции "Суджа", а также выбили ВСУ из автомобильного пункта пропуска "Суджа".
Патрик Ланкастер
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Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикойБойцы спецназа "Ахмат" спасли от атаки дрона ВСУ американского журналиста Патрика Ланкастера, снимавшего репортаж в Курской области. Это тот самый корреспондент, который в марте 2022 года показал всему миру найденное на базе украинских нацистов в Мариуполе тело женщины с выжженной на теле свастикой
Примерно две недели назад президент РФ Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Тогда глава государства поставил перед российскими военными задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области, полностью освободив регион. Также Путин поручил создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности: "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.
ВСУ прорвались в этот регион в августе прошлого года. За это время они успели отметиться огромным числом зверств против мирного населения. Примеры - в материале Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами.
 
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