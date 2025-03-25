https://ukraina.ru/20250325/1062030974.html

ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник

ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник - 25.03.2025 Украина.ру

ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник

ВСУ пытаются зацепиться за несколько населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. Об этом 25 марта в эфире "Соловьев Live" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

2025-03-25T13:22

2025-03-25T13:22

2025-03-25T13:22

новости

курская область

россия

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владимир путин

родион мирошник

вооруженные силы украины

вс рф

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Мирошник уточнил, что в целом военная ситуация в регионе стабильная, и российские бойцы на данный момент работают над созданием буферной зоны в Сумской области, чтобы отодвинуть ВСУ как можно дальше от российских границ.Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись до газоизмерительной станции "Суджа", а также выбили ВСУ из автомобильного пункта пропуска "Суджа".Примерно две недели назад президент РФ Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Тогда глава государства поставил перед российскими военными задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области, полностью освободив регион. Также Путин поручил создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности: "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.ВСУ прорвались в этот регион в августе прошлого года. За это время они успели отметиться огромным числом зверств против мирного населения. Примеры - в материале Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами.

https://ukraina.ru/20250325/1062026609.html

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новости, курская область, россия, суджа, владимир путин, родион мирошник, вооруженные силы украины, вс рф