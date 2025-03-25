Задержана жительница Херсонской области, оправдывавшая теракты спецслужб Украины
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге при взрыве погиб блогер В. Татарский
© Следственный комитет РФ
Жительницу Херсонской области задержали за оправдание террористической деятельности спецслужб Украины на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по региону.
"Установлено, что подозреваемая в апреле 2023 года разместила в сети интернет комментарии, публично оправдывающие террористический акт в отношении граждан Российской Федерации. Решается вопрос об избрании для задержанной меры пресечения. Санкции инкриминируемых ей статей предусматривают наказания до 7 лет лишения свободы", - сказано в сообщении УФСБ.
Представитель одного из российских силовых ведомств сообщил информагентству, что задержанная восторженно высказывалась о теракте, в результате которого 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек.
Фигурантка проходит по уголовным делам, возбуждённым следственным управлением Следственного комитета России по Херсонской области. Её инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и ч. 2 ст. 280.4 УК России "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
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