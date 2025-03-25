Делегации США и Украины вернулись к переговорам в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру
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Делегации США и Украины вернулись к переговорам в Эр-Рияде
Делегации США и Украины вернулись к переговорам в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру
Делегации США и Украины вернулись к переговорам в Эр-Рияде
Делегации Вашингтона и Киева возобновили переговоры в саудовском Эр-Рияде. Об этом 25 марта сообщают западные информагентства.
2025-03-25T11:58
2025-03-25T11:58
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"Украинские и американские официальные лица провели еще один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде, сообщил украинский источник", - сказано в публикации французского информагентства AFP.По информации американского информагентства Bloomberg, переговоры делегаций возобновились после того, как переговорщики из США более 12 часов беседовали со своими российскими коллегами "по тем же вопросам в понедельник после встречи с украинцами в воскресенье". Во вторник делегации Киева и Вашингтона возобновили переговоры.Украинская делегация находится в саудовском Эр-Рияде с воскресенья. Российская делегация провела переговоры с коллегами из США в понедельник и 25 марта вылетела в Москву.Подробности переговорного процесса представлены в публикации Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали
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новости, сша, вашингтон, киев, bloomberg, переговоры, дипломатия, международные отношения, сво, украина, россия
Новости, США, Вашингтон, Киев, bloomberg, переговоры, дипломатия, международные отношения, СВО, Украина, Россия

Делегации США и Украины вернулись к переговорам в Эр-Рияде

11:58 25.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / B.alotaby
- РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© commons.wikimedia.org / B.alotaby
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Делегации Вашингтона и Киева возобновили переговоры в саудовском Эр-Рияде. Об этом 25 марта сообщают западные информагентства.
"Украинские и американские официальные лица провели еще один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде, сообщил украинский источник", - сказано в публикации французского информагентства AFP.
По информации американского информагентства Bloomberg, переговоры делегаций возобновились после того, как переговорщики из США более 12 часов беседовали со своими российскими коллегами "по тем же вопросам в понедельник после встречи с украинцами в воскресенье". Во вторник делегации Киева и Вашингтона возобновили переговоры.
"Украинская и американская команды заперты в очередном раунде переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить 30-дневное энергетическое и черноморское прекращение огня в войне России, сообщил человек, осведомленный в этом вопросе", - сказано в публикации.
Украинская делегация находится в саудовском Эр-Рияде с воскресенья. Российская делегация провела переговоры с коллегами из США в понедельник и 25 марта вылетела в Москву.
Подробности переговорного процесса представлены в публикации Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали
 
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