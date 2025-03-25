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Делегации США и Украины вернулись к переговорам в Эр-Рияде

Делегации США и Украины вернулись к переговорам в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру

Делегации США и Украины вернулись к переговорам в Эр-Рияде

Делегации Вашингтона и Киева возобновили переговоры в саудовском Эр-Рияде. Об этом 25 марта сообщают западные информагентства.

2025-03-25T11:58

2025-03-25T11:58

2025-03-25T11:58

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"Украинские и американские официальные лица провели еще один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде, сообщил украинский источник", - сказано в публикации французского информагентства AFP.По информации американского информагентства Bloomberg, переговоры делегаций возобновились после того, как переговорщики из США более 12 часов беседовали со своими российскими коллегами "по тем же вопросам в понедельник после встречи с украинцами в воскресенье". Во вторник делегации Киева и Вашингтона возобновили переговоры.Украинская делегация находится в саудовском Эр-Рияде с воскресенья. Российская делегация провела переговоры с коллегами из США в понедельник и 25 марта вылетела в Москву.Подробности переговорного процесса представлены в публикации Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали

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