Кого на Украине ненавидят больше: Зеленского или ТЦК и как наказать нацистов в ВСУ — Монтян - 25.03.2025 Украина.ру
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Кого на Украине ненавидят больше: Зеленского или ТЦК и как наказать нацистов в ВСУ — Монтян
Кого на Украине ненавидят больше: Зеленского или ТЦК и как наказать нацистов в ВСУ — Монтян - 25.03.2025 Украина.ру
Кого на Украине ненавидят больше: Зеленского или ТЦК и как наказать нацистов в ВСУ — Монтян
Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян объяснила, почему не будет прекращения огня и почему нельзя верить западным политикам. А ещё -... Украина.ру, 25.03.2025
2025-03-25T12:14
2025-03-25T12:14
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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян объяснила, почему не будет прекращения огня и почему нельзя верить западным политикам. А ещё - рассказала, против кого могут бороться ТЦК и Нацгвардия, если начнётся новый майдан. 03:49 – О преступлениях боевиков ВСУ против российских пленных и гражданских; 06:09 – Легализация украинцев в России;11:15 – Новый закон о действиях полиции во время митингов на Украине; 13:21 – Насколько Зеленскому будет сложнее, чем было Януковичу, если начнутся протесты?15:43 – Кого на Украине ненавидят больше: власть или ТЦК?17:03 – О передаче украинских АЭС, портов и энергетики под контроль США.#Монтян #ВСУ #пытки #легализация #Курскаяобласть #митинги #беспорядки #Нацгвардия #Эрдоган #Турция #Трамп #ТЦК #Зеленский #США #АЭС #Украина #Россия #РФ #война ТГ-канал Татьяны Монтян: https://t.me/s/montyan2Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, татьяна монтян, украина, россия, сша, владимир зеленский, виктор янукович, вооруженные силы украины, нацгвардия, вконтакте
Видео, Татьяна Монтян, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Вконтакте

Кого на Украине ненавидят больше: Зеленского или ТЦК и как наказать нацистов в ВСУ — Монтян

12:14 25.03.2025
 
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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян объяснила, почему не будет прекращения огня и почему нельзя верить западным политикам. А ещё - рассказала, против кого могут бороться ТЦК и Нацгвардия, если начнётся новый майдан.

03:49 – О преступлениях боевиков ВСУ против российских пленных и гражданских;
06:09 – Легализация украинцев в России;
11:15 – Новый закон о действиях полиции во время митингов на Украине;
13:21 – Насколько Зеленскому будет сложнее, чем было Януковичу, если начнутся протесты?
15:43 – Кого на Украине ненавидят больше: власть или ТЦК?
17:03 – О передаче украинских АЭС, портов и энергетики под контроль США.

#Монтян #ВСУ #пытки #легализация #Курскаяобласть #митинги #беспорядки #Нацгвардия #Эрдоган #Турция #Трамп #ТЦК #Зеленский #США #АЭС #Украина #Россия #РФ #война

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