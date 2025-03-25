Кого на Украине ненавидят больше: Зеленского или ТЦК и как наказать нацистов в ВСУ — Монтян
Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян объяснила, почему не будет прекращения огня и почему нельзя верить западным политикам. А ещё - рассказала, против кого могут бороться ТЦК и Нацгвардия, если начнётся новый майдан.
03:49 – О преступлениях боевиков ВСУ против российских пленных и гражданских;
06:09 – Легализация украинцев в России;
11:15 – Новый закон о действиях полиции во время митингов на Украине;
13:21 – Насколько Зеленскому будет сложнее, чем было Януковичу, если начнутся протесты?
15:43 – Кого на Украине ненавидят больше: власть или ТЦК?
17:03 – О передаче украинских АЭС, портов и энергетики под контроль США.
#Монтян #ВСУ #пытки #легализация #Курскаяобласть #митинги #беспорядки #Нацгвардия #Эрдоган #Турция #Трамп #ТЦК #Зеленский #США #АЭС #Украина #Россия #РФ #война
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03:49 – О преступлениях боевиков ВСУ против российских пленных и гражданских;
06:09 – Легализация украинцев в России;
11:15 – Новый закон о действиях полиции во время митингов на Украине;
13:21 – Насколько Зеленскому будет сложнее, чем было Януковичу, если начнутся протесты?
15:43 – Кого на Украине ненавидят больше: власть или ТЦК?
17:03 – О передаче украинских АЭС, портов и энергетики под контроль США.
#Монтян #ВСУ #пытки #легализация #Курскаяобласть #митинги #беспорядки #Нацгвардия #Эрдоган #Турция #Трамп #ТЦК #Зеленский #США #АЭС #Украина #Россия #РФ #война
ТГ-канал Татьяны Монтян: https://t.me/s/montyan2
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru