https://ukraina.ru/20250325/1062028521.html

Кого на Украине ненавидят больше: Зеленского или ТЦК и как наказать нацистов в ВСУ — Монтян

Кого на Украине ненавидят больше: Зеленского или ТЦК и как наказать нацистов в ВСУ — Монтян - 25.03.2025 Украина.ру

Кого на Украине ненавидят больше: Зеленского или ТЦК и как наказать нацистов в ВСУ — Монтян

Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян объяснила, почему не будет прекращения огня и почему нельзя верить западным политикам. А ещё -... Украина.ру, 25.03.2025

2025-03-25T12:14

2025-03-25T12:14

2025-03-25T12:14

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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян объяснила, почему не будет прекращения огня и почему нельзя верить западным политикам. А ещё - рассказала, против кого могут бороться ТЦК и Нацгвардия, если начнётся новый майдан. 03:49 – О преступлениях боевиков ВСУ против российских пленных и гражданских; 06:09 – Легализация украинцев в России;11:15 – Новый закон о действиях полиции во время митингов на Украине; 13:21 – Насколько Зеленскому будет сложнее, чем было Януковичу, если начнутся протесты?15:43 – Кого на Украине ненавидят больше: власть или ТЦК?17:03 – О передаче украинских АЭС, портов и энергетики под контроль США.#Монтян #ВСУ #пытки #легализация #Курскаяобласть #митинги #беспорядки #Нацгвардия #Эрдоган #Турция #Трамп #ТЦК #Зеленский #США #АЭС #Украина #Россия #РФ #война ТГ-канал Татьяны Монтян: https://t.me/s/montyan2Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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