Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg - 25.03.2025 Украина.ру
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Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg
Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg - 25.03.2025 Украина.ру
Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg
Украина и США в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, передает Bloomberg
2025-03-25T12:05
2025-03-25T12:57
новости
сша
украина
черное море
переговоры
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"Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", - говорится в материале агентства со ссылкой на неназванный источник.Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в минувшее воскресенье. Переговоры России и США состоялись в Эр-Рияде в понедельник. Позже агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники проинформировало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.Подробнее о прошедших переговорах - в материале Прорыв в урегулировании конфликта и испуганная Европа: мировые СМИ сделали выводы о переговорах РФ и США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, черное море, переговоры
Новости, США, Украина, Черное море, переговоры

Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg

12:05 25.03.2025 (обновлено: 12:57 25.03.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Украина и США в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, передает Bloomberg
"Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", - говорится в материале агентства со ссылкой на неназванный источник.
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в минувшее воскресенье. Переговоры России и США состоялись в Эр-Рияде в понедельник.
Позже агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники проинформировало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.
Подробнее о прошедших переговорах - в материале Прорыв в урегулировании конфликта и испуганная Европа: мировые СМИ сделали выводы о переговорах РФ и США на сайте Украина.ру.
 
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