Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg
12:05 25.03.2025 (обновлено: 12:57 25.03.2025)
Украина и США в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, передает Bloomberg
"Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", - говорится в материале агентства со ссылкой на неназванный источник.
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в минувшее воскресенье. Переговоры России и США состоялись в Эр-Рияде в понедельник.
Позже агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники проинформировало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.
Подробнее о прошедших переговорах - в материале Прорыв в урегулировании конфликта и испуганная Европа: мировые СМИ сделали выводы о переговорах РФ и США на сайте Украина.ру.