https://ukraina.ru/20250325/1062028280.html

Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg

Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg - 25.03.2025 Украина.ру

Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg

Украина и США в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, передает Bloomberg

2025-03-25T12:05

2025-03-25T12:05

2025-03-25T12:57

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черное море

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"Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", - говорится в материале агентства со ссылкой на неназванный источник.Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в минувшее воскресенье. Переговоры России и США состоялись в Эр-Рияде в понедельник. Позже агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники проинформировало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.Подробнее о прошедших переговорах - в материале Прорыв в урегулировании конфликта и испуганная Европа: мировые СМИ сделали выводы о переговорах РФ и США на сайте Украина.ру.

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черное море

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новости, сша, украина, черное море, переговоры