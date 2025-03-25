https://ukraina.ru/20250325/1062020494.html

Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, превращение в буферную зону. Главное на Украине на утро 25 марта

Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, превращение в буферную зону. Главное на Украине на утро 25 марта - 25.03.2025 Украина.ру

Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, превращение в буферную зону. Главное на Украине на утро 25 марта

Белый дом заявил, что переговоры с делегациями РФ и Украины идут очень хорошо, однако специалисты утверждают, что Зеленский оказался в невыгодной позиции. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украине предрекли превращение в буферную зону

2025-03-25T09:00

2025-03-25T09:00

2025-03-25T09:32

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Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме заверяет, что переговоры США с делегациями России и Украины идут очень хорошо."Переговоры, проводимые техническими группами администрации (президента США Дональда – ред.) Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо... Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление", - указал источник.Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс однако указала, что США в настоящее время работают только над достижением режима прекращения огня в конфликте на Украине и никогда раньше не были ближе к успеху.Брюс добавила, что после прекращения огня будут проводиться обсуждения вопроса о длительном мире.Американский президент Дональд Трамп накануне указывал, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС."Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.При этом американский президент не уточнил, о какой именно АЭС идет речь.Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, говоря о переговорах в социальной сети X, назвал важными слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что некоторые страны продолжают подрывать дипломатические решения по Украине, отметив при этом, что достигнут значительный прогресс.При этом посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью агентству Bloomberg заверила, что Киев "всем сердцем" поддерживает идею о полном прекращении огня. Она отметила, что необходимо получить согласие России на перемирие, поскольку "для танца нужны двое". Посол также высказалась о сделке Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам, указав, что обе стороны нацелены на скорейшее завершение работы.Владимир Зеленский в своем телеграм-канале также прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде. Он назвал представителей Москвы "командой войны", однако не осудил Вашингтон за переговоры с РФ."Вчера прошла встреча с американской командой. Сегодня представители США говорили с командой войны — с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд", — сказал он.В свою очередь директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник отметил, что Зеленский находится в невыгодной позиции, лучший вариант для него - сбежать в одну из западноевропейских столиц (Англию, Францию или Германию).А депутат Верховной Рады Александр Дубинский высмеял внешний вид украинской делегации в камуфляже. "Ну, это же сценическое! <...> "Мы воюем" — значит, делегация в камуфляже. Будет "мы строим" — они приедут в касках", — сыронизировал в своем телеграм-канале нардеп. Он назвал внешний вид украинской делегации дешевым водевилем. "Образы должны прямо отражать профессию героев", — заключил он.Ранее сообщалось, что делегация из Украины задержится на один день в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, чтобы встретиться с представителями Соединенных Штатов.Провалы ВСУПоздним вечером в понедельник и в ночь на вторник на территории Украины раздавались взрывы. Так, они гремели в Одесской области, Сумах, Киеве, Николаеве.Накануне вечером координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли серию ударов по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области."Целая серия прилетов в Синельниково. Известно, что накрыли ВСУ на Комбикормовом заводе, где они расположились с техникой, и был удар по складу около ж/д станции "Синельниково-2", - заявил Лебедев.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров во вторник утром сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона.Позднее Федоров уточнил, что удар был нанесен непосредственно по подконтрольному ВСУ городу Запорожье. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил он.Телеграм-канал "Военкоры Русской весны" информировал, что российские войска взяли под контроль Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР).Также российские военные продвигаются в районе Разлива и Тарасовки в ДНР, пишут украинские СМИ со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российская армия отразила попытки контратак ВСУ в Харьковской области в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и заняла новые рубежи."Нашим подразделениям удалось не только отбить атаки противника, но и в ходе контратак продвинуться на 300 метров севернее Степовой Новоселовки, тем самым улучшив свое тактическое положение", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.Марочко при этом подчеркнул, что на протяжении трех суток противник не прекращает штурмующие действия в районе населенного пункта Степовая Новоселовка, юго-западнее Котляровки и северо-западнее Табаевки. По его словам, "накаты" на позиции ВС РФ идут на регулярной основе по два-три раза в день.Марочко также обратил внимание на наращивание группировки ВСУ под Липцпами и Волчанском Харьковской области."На линию боевого соприкосновения подошли не только свежие силы после ротационных мероприятий, но и новые подразделения", — указал он со ссылкой на источники.По его словам, наблюдается незначительное увеличение численности личного состава и техники ВСУ, однако оно продолжает расти.В свою очередь посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник обвинил Киев в подрыве мирных инициатив."На фоне разговоров о стремлении к мирному урегулированию Киев вторую неделю подряд демонстрирует рост числа обстрелов гражданских объектов на российских территориях", — возмутился он.Так, несмотря на незавидное положение, ВСУ за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Кроме того, они попытались атаковать российские регионы с помощью беспилотников, но силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Превращение в буферную зонуДепутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале предрек Украине превращение в буферную зону между Россией и Европейским союзом (ЕС)."Украину ждет превращение в буферную зону между РФ и ЕС, с фильтрационными мероприятиями на границе. От этой войны мы будем отплевываться еще долгие годы", — написал он.По его мнению, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут вынуждены проходить фильтрационные мероприятия.Также ЕС, добавил депутат, может разработать реестр совершенных солдатами ВСУ правонарушений, из-за которых украинцы смогут попасть в Европу "через пару лет фильтра".Кроме того, он объяснил, почему Владимир Зеленский категорически не согласен с идеей ввода миротворцев ООН на территорию страны: их мандат будет более сбалансированным за счет присутствия в Совбезе ООН России и Соединенных Штатов Америки.В то же время миротворцы, которых предлагают ввести Великобритания и Франция, будут выполнять функцию охраны украинского лидера, объяснил Дубинский."И обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть из-за спины своих дружков после окончания войны и раздела украинских активов между победителем и спонсорами", — добавил он.По словам депутата Рады, для контроля над этими объектами и планируется завезти миротворцев.Ранее Зеленский заявил, что миротворческая миссия ООН не сможет защитить Украину и не является альтернативой гарантиям безопасности.До этого президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее мораторий на обстрелы на один месяц. На втором этапе плана на Украину будут введены миротворцы.Дубинский также порассуждал о президентских выборах на Украине. По его словам, в настоящее время идет "кастинг" на роль человека, "который 90 дней будет рулить страной до выборов". В то же время нардеп допустил, что США и Россия могут договориться и о чисто техническом правительстве, которое проведет страну до выборов.При этом, отметил Дубинский, "и в первом, и во втором случае места для [президента Украины Владимира] Зеленского не предусмотрено".Он предупредил, что администрация президента США должна приложить все усилия, чтобы отстранить от выборов на Украине "апологетов вечной войны" с Россией.По его мнению, к выборам президента нельзя допускать экс-главу Украины Петра Порошенко*, мэра Киева Виталия Кличко, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*. Подробнее о грядущих выборах -- в материале Егора Леева Тяжёлый рок Зеленского: территории и выборы. Итоги 22 марта на Украине на сайте Украина.ру. * Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, вооруженные силы украины, оон, ес