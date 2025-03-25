https://ukraina.ru/20250325/1062016438.html

Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами

Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами - 25.03.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами

Мы победим на Украине за счет того же, за счет чего Сталин победил Гитлера: гениального стратегического ума, мужества армии и дипломатических усилий, считает директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-25T07:00

2025-03-25T07:00

2025-03-25T07:00

интервью

россия

украина

одесса

дональд трамп

владимир зеленский

иосиф сталин

вооруженные силы украины

запорожская аэс

запорожье

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Николай Олегович, в конце февраля мы с вами говорили, что у России осталось три-четыре месяца, чтобы провести операцию по форсированию Днепра, занять Херсон, зацепиться хотя бы за половину Николаевской области и создать другую переговорную реальность, чтобы решить вопрос с Одессой политическим путем. Сколько у нас осталось времени теперь, учитывая новые переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии?- Сейчас временные акценты несколько сместились. Теперь все зависит от того, насколько киевский режим готов идти на какие-то компромиссы. Поэтому давайте разберемся, что же произошло в ходе американо-украинских переговоров в Эр-Рияде, которые завершились поздно вечером в воскресенье.Американцы наверняка ставили Киеву жесткие ультиматумы. Это было ясно по итогам последнего разговора Путина и Трампа. В частности, речь шла о безусловном выводе ВСУ из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Более того, Путин приготовил для наших оппонентов одну хитрую ловушку, которая важна и в плане дипломатии, и в плане развития наших новых регионов.Сейчас основной повесткой переговоров является взаимный мораторий на удары по энергетике. Мы его начали соблюдать с самого начала. Даже сбили свои же дроны, которые летели бомбить объекты в Николаевской области. Украина его сейчас нарушает, оправдывая это тем, что это был только протокол о намерениях, а формальный договор заключен не был. Причем киевский режим передал американцам перечень объектов, которые не должны попадать под наши атаки. Россия на переговорах с Вашингтону тоже передаст ему аналогичный список. В первую очередь речь пойдет о Запорожской АЭС – самый большой ядерный объект в Евразии.Если Зеленский откажется от этого, американцы начнут его прессовать. Его объявят недоговороспособным и начнут ограничивать военные поставки. А самое главное, что Россия немедленно выйдет из этих переговоров. "Повестка дня была энергообъекты. Повестка дня была исчерпана. Переговоры закончились". А если Зеленский согласится, Россия за несколько месяцев восстановит работу Запорожской АЭС на полную мощность и будет питать от нее Херсонскую и Запорожскую области, Крым, а также большую часть Донбасса.Да, это будет не так просто, потому что она работает в холодном режиме. Но ее запустить могут. Это будет мощнейшим стимулом для восстановления экономики новых субъектов РФ.Потому я и говорю, что Украина сама даст возможность с помощью дешевого электричества наладить нам мирную жизнь.Вот такая взаимосвязь. Никуда от нее не денешься.- Хотел бы уточнить, на какие именно наши условия по СВО согласен Трамп. Выходит, он согласен на новые регионы. А на демилитаризацию и денацификацию Украины?- Трампу наплевать, какие регионы войдут или не войдут в состав России. Он не сидит с лупой у карты и не зачитывается в экономические отчеты своих советников относительно того, что будет, если в состав РФ войдет Кировоградская область. Даже Одесса ему не так важна. Он не собирается воевать с Россией, не собирается использовать украинскую территорию для вторжения и не собирается ничего там размещать. У него задача – максимально оторвать Россию от Китая и сделать ее максимально благожелательной страной по отношению к себе.Стратегия – это умение ставить задачи. Тактика – возможность их выполнять. Так вот в плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Он хочет, чтобы в сферу влияния США вошли Малайзия, Индонезия и даже Папуа - Новая Гвинея, где подземные кладовые сравнимы с российскими и канадскими. Это вообще клондайк. Причем на большей части этого острова нет власти, потому что там живут племена.Более того, Трамп уже выиграл у Китая раунд с Филиппинами. Филиппины со всеми военными базами точно отойдут Америке. То есть он хочет оторвать от Пекина юго-восточных тигров, таких как Вьетнам. С Вьетнамом у него не все получается, но что-то получается.Короче говоря, Трамп хочет сместить от Китая основную часть производства для США, а эти страны взять под контроль, чтобы спасти затухающий проект современного капитализма, который уже не работает. Потому что он основан на искусственном надувании спроса и чуть ли не на насильственной раздаче людям кредитов, чтобы они покупали китайские товары. Это больше не работает, потому что инфляцию уже нельзя экспортировать. Серьезные страны вроде Японии уже не хотят иметь дело с долларом, отказываясь от долларовых накоплений. В России с 90% до 13% тоже сократилась внешняя торговля в долларах. (В этом виноваты сами американцы, мы от этого отказываться не собирались).Трамп спасает американскую экономику. В связи с этим даже Одесса для него ничто. Но он, исходя из определенных привычек американских и европейских элит, вынужден считаться с курсом, который США проводили до него. Поэтому ему придется облегчить для Зеленского фактическую капитуляцию. Для этого предпринимаются хитрые тактические ходы.Кстати, 90% всех переговоров ведет не сам Зеленский, а Ермак. Причем нельзя сказать, что Ермак узурпировал власть – Зеленский ее добровольно отдал. Более того, Ермак несколько месяцев назад принял иудаизм, чтобы теснее сблизиться с Джаредом Кушнером (зятем Трампа). Он считает, что таким образом может оказывать влияние на семью Трампа и самого Трампа, метя в кресло президента Украины.Вот такая у нас запутанная и насыщенная история.- А нам-то надо за три-четыре месяца добегать до Одессы?- Стив Уиткофф по итогам встрече в Кремле сказал, что основная ее часть была посвящена вопросам Черного моря – Одессы и Одесского порта. Россия не просто хочет, а вынуждена из экономических и геополитических соображений все это контролировать в обязательном порядке. Поэтому речь шла о том, каким образом эта процедура будет осуществляться. А я не очень представляю, как можно контролировать Одесский порт, не контролируя саму Одессу.- Теоретически можно договориться с американцами об Одессе как об условном порто-франко.- Нет. Речь идет не просто о торговле, а о том, что там должны стоять российские корабли. И оттуда должны быть отведены украинские войска, потому что они будут стрелять по нашим кораблям теми же самыми ракетами "Нептун", которыми был в свое время потоплен крейсер "Москва". Эти ракеты опасны тем, что они летят очень низко (фактически по волнам), поэтому ПВО их не видит.Ситуация непростая. И в том, что наша группировка под командованием генерала Теплинского должна выдвигаться в сторону Николаева, у меня нет никаких сомнений. И мы уже видим признаки подготовки такой операции.Во-первых, в ночь с 21 до 22 марта мы долбили Запорожье. Под удар попали заводы оборонной и химической промышленности. Все это засняли и зафиксировали местные жители.Во-вторых, мы в первые за год начали двигаться в сторону Орехова, взяв под контроль Щербаки. Войска идут дальше. Войска обкладывают Орехов – крупнейший хаб Запорожской группировки ВСУ из пяти боеспособных бригад (одни из последних). Причем за Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Там даже траншеи не нарыты. Если мы разберемся с двумя этими городами, мы можем осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область.То есть все идет к нашему наступлению на юге. И я думаю, что готовится серьезный прорыв на севере.В частности, у нас образуется некая лакуна между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области). И туда подходят наши новые силы. Похоже, мы пытаемся срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать нашу Волчанскую и Курскую группировки.Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под нашим контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины. Это тоже очень важно.Тем не менее, многое будет зависеть от того, до чего сейчас договорятся стороны. Вдруг завтра киевский режим отовсюду отведет свои войска, и нам ничего делать не надо будет. Вряд ли, конечно, но все-таки.- Вы сказали, что если Зеленский откажется соблюдать хоть какие-то договоренности, Трамп начнет ему медленно прикручивать военные поставки. Как именно это может поспособствовать нашему продвижению на фронте?- Очень просто. Сейчас нашему продвижению на фронте мешают даже не дроны, а 155-мм гаубицы, которые более дальнобойные, чем наши. Наши орудия в среднем бьют на 30 километров, а вражеские – на 40. И этот гандикап в 10 километров на самом деле играет большую роль. Еще год назад у нас должны были вступить в строй гаубицы "Коалиция", которые стреляют на 70 километров, но на фронте мы их до сих пор не увидели. Наверное, у нас несколько приврали по поводу их полной готовности. Они готовы только для того, чтобы выезжать на парады. Видимо, мы не смогли до конца приспособить такую тяжелую пушку на шасси от "Мсты".И если Трамп начнет прикручивать Украине поставки по стволам и боеприпасам, у нее на фронте возникнет больше проблем. Да, у киевского режима есть свои самоходки "Богдана", но по факту они все собраны из импортных запчастей.По дронам у нас примерное равенство. По танкам мы их превосходим, но у танков нет дальнобойных пушек. С авиацией понятно. И еще у нас есть мощная преференция в виде тяжелых огнеметов с термобарическими зарядами. За счет этого мы и так двигаемся вперед, и продавливаем ВСУ.Сейчас мы продавим их в Часов Яре. Противник там уже начал давать слабину. Они контролируют только южную часть города. Правда, ВСУ прислали под Красноармейск три новых бригады, которые контратакуют наши войска. Но мы отражаем все атаки, выбивая много вражеской техники.Кроме того, в Дзержинске мы отбили мощную атаку на прорыв к самому центру города в районе стадиона "Авангард". Украинские войска разбиты, техника сожжена. Противник в двух-трех местах смог закрепиться в самодельных укрепрайонах. Мы их окружили и скоро раздавим. Правда, им на помощь пришла 12-я бригада из числа нацистов, которая со стороны района Химколонки тоже угрожает прорваться в город.В общем, ситуация непростая, но пока мы там нормально обороняемся.- Добавлю насчет фронта. Вы оптимистично описали наши перспективы в Сумской области и в районе Волчанска. Но вы не упомянули, что ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район Белгородской области.- ВСУ атакуют Краснояружский район с 18 марта, когда они на броне попытались перейти границу батальоном, но были выбиты. Наши пограничники совершили чудеса храбрости, потому что они сдерживали регулярные войска противника несколько часов, пока на подошли наши основные силы. Мы их оттуда выбили. Сожгли вражеские машины и уничтожили до 60 украинских боевиков. Они отошли, но через пару часов снова набросились.Короче говоря, все 18 марта они набрасывались группами, а мы их оттуда выбивали. С 19 по 20 марта они умолкли, потом в ночь с 20 на 21 и все 22 марта опять пошли. Киевский режим таким образом пытаются сбить наше наступление на Сумском и Харьковском направлениях и улучшить переговорные позиции в духе "Ребята, мы в Белгородской области. Вы ничего не хотите нам отдать в обмен на то, что мы оттуда выйдем".Это такая же тупорылая тактика Зеленского, из-за которой он потерял в Курской области кучу танков, БМП, бронетранспортеров и инженерных систем. Он потерпел там такое катастрофическое поражение, из-за которого Украина в итоге проиграет войну. Потому что США при всем желании не успеют сделать для нее столько техники, чтобы эти потери компенсировать.- То есть в целом вы оптимист: и по поводу переговоров, и по поводу боевых действий?- Я реалист. Боевые действия идут сложно. Все разговоры о том, что "украинская армия в руинах, легла и не может сопротивляться" - полная чушь. Она наносит мощные контрудары на всех направлениях, где у нее есть для этого силы.С моральным духом у всушников тоже все в порядке. Это славяне. Если они уперлись во что-то, они будут до конца стоять. Не потому, что они нацисты или верят Зеленскому, а потому что их так с детства воспитывали. Думаю, после победы над Украиной многие из них пойдут служить в российскую армию, потому что они больше ничего не умеют. Я бы их сильно не ругал.Конечно, среди них есть отдельные солдаты и батальоны, которые состоят из нацистов и уголовников. Но ситуацию с ними можно сравнить с личным составом СС и вермахта. Солдат вермахта не казнили. Отработали в лагерях, принесли пользу и домой. Основная вина лежит на режиме в Киеве. Зеленский, Ермак и Сырский – это военные преступники, которых надо судить.Я думаю, мы победим на Украине за счет того же, за счет чего Сталин победил Гитлера: гениального стратегического ума, мужества армии и дипломатических усилий. Именно в Тегеране и в Ялте были достигнуты договоренности, которые спасли жизни миллионам наших людей.Кто-то говорит: "Зря Сталин настаивал на втором фронте. Надо было не пускать американцев в Европу, мы бы сами до Лиссабона дошли". Наверное, дошли бы. Только мы бы потеряли еще 10 миллионов человек и восстановиться не смогли, потому что в стране остались бы одни женщины. Зачем на этот Лиссабон? Нам Варшава-то не нужна.Сталин вообще отказался от Белостока, который в 1939 году вошел в состав СССР, потому что не хотел жить с поляками в одном государстве.Нам же нужна следующая граница. Западная граница империи Рюриковичей. Она же западная граница СССР. Она же "линия Керзона". Она же, как говорил Лев Николаевич Гумилев – "Нулевая изотерма января". Нам больше ничего не нужно. "Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим".Также по теме - в интервью Ростислава Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией

https://ukraina.ru/20250219/1061180978.html

https://ukraina.ru/20250324/1062012516.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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