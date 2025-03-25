Александр Безбородко: из хохлов в князья - 25.03.2025 Украина.ру
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История
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Александр Безбородко: из хохлов в князья
Александр Безбородко: из хохлов в князья - 25.03.2025 Украина.ру
Александр Безбородко: из хохлов в князья
25 марта 1747 года в Глухове родился Александр Андреевич Безбородко (1746-1799). Он дослужился до высшего чина Российской Империи и украсил своей деятельностью царствования Екатерины Великой и Павла. Он кроил границы государств, составлял царские манифесты и тосковал от одиночества, скрашивая редкие часы досуга прогулками по злачным местам
2025-03-25T08:05
2025-03-25T08:05
история
екатерина ii
xviii век
история
история новороссии
казаки
российская империя
петр румянцев
малороссия
санкт-петербург
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Ближайший советник Александра I Михаил Сперанский, оценивая деятельность государственных мужей прошлого, как-то заметил: "в России в XVIII столетии было только четыре гения: Меншиков, Потёмкин, Суворов и Безбородко"."Екатерининские орлы" — так называют тех деятелей, которые укрепляли российское государство под рукой матушки-императрицы. Среди них было много выходцев из не самых древних родов. Недаром Александр Пушкин, столбовой дворянин, ведший родословную как минимум с XII века, ворчал:"Не торговал мой дед блинами,Не ваксил царских сапогов,Не пел с придворными дьячками,В князья не прыгал из хохлов".В последней строке поэт явно намекал на Александра Безбородко.Безбородко был потомком польского шляхтича Демьяна Ксенжицкого, перешедшего на сторону Богдана Хмельницкого. В одном из боев поляку отрубили половину подбородка. Острые на язык запорожцы тут же нарекли пострадавшего "Безбородьком". Прозвище стало фамилией.Внук увечного воина Андрей Яковлевич Безбородко стал генеральным писарем реестрового казачества, еще не имея и тридцати лет от роду, что говорит об уме юноши и уважении к нему. Он ушёл в отставку в 1762 году, имея почётное звание генерального судьи.Будущий канцлер появился на свет 14 (25) марта 1747 года в городе Глухове, резиденции гетмана Кирилла Разумовского.Образование Александр получил в Киево-Могилянской академии. Уже тогда он поражал феноменальной памятью.По протекции Безбородко-отца 18-летний Сашко поступил на службу в канцелярию генерал-губернатора Малороссии графа Петра Александровича Румянцева.Александр Андреевич стал доверенным лицом наместника и последовал за ним на русско-турецкую войну. Он храбро сражался в боях, но главное — Безбородко отвечал за секретную переписку. В марте 1771 года 24-летнему Александру Безбородко был присвоен чин полковника, и в том же году он участвует в заключении Кючук-Кайнарджийского мира.Спустя год с небольшим после окончания войны Екатерина II, оценив достоинства отчётов, шедших из канцелярии генерал-губернатора Малороссии, обратилась к Румянцеву с просьбой — порекомендовать ей нескольких способных людей для замещения свободных секретарских должностей. Граф Задунайский, коим к тому времени стал Румянцев, решил отправить в Петербург Александра Безбородко и Петра Завадовского.Двадцатипятилетний Безбородко был толстым, неуклюжим, простоватым на вид и вдобавок — не знал французского языка. Екатерина поначалу не разглядела за внешностью "глуховского кабанчика" (такое прозвище припечатал ему в столице Завадовский) и хохлацким произношением, от которого он так и не избавился до конца дней, интеллектуала высшей пробы.Безбородко назначают на второстепенную должность секретаря по приёму челобитных, придворные за глаза издеваются "хохлом". Кстати, хорошие манеры он так и не приобрёл до конца своей жизни.Однако некоторая грубоватость манер, неуклюжесть и чудаковатость внешнего облика Александра Андреевича нисколько не помешали современникам очень скоро заметить его выдающиеся способности. Как отмечал в своих воспоминаниях французский дипломат граф Луи Сегюр, "в толстом теле Безбородко скрывал тончайший ум".Вскоре выяснилось, что малоросс Безбородко, чуть ли не единственный из "екатерининских орлов", в совершенстве владел русским литературным языком (вторым был тоже малоросс, Пётр Завадовский). Государыня, отдавая должное одаренности Безбородко, начала давать ему разнообразные поручения. Постепенно он стал любимым докладчиком Екатерины.В письмах "самой" Александр Безбородко фигурировал как "мой фактотум" (буквально — "делающий всё", т.е. незаменимый помощник, правая рука). В 1779 году он был произведен в бригадиры и получил 1200 крестьянских душ в Белоруссии.А дальше его богатство росло так: в 1783 году — в потомственные владения передано 2 700 душ в Малороссии; год спустя — чин тайного советника и еще более 3 000 душ в Малороссии. Кроме того, получил дозволение принять пожалованное ему австрийским императором графское достоинство Священной Римской империи. На гербе новоиспечённого графа располагался латинский девиз: "Labore et Zelo", т.е. "трудом и рвением".24 ноября 1780 года Безбородко был определён в Коллегию иностранных дел со званием "полномочного для всех негоциаций" и пожалован в генерал-майоры. Назначению предшествовало составление Безбородко нескольких дипломатических документов, импонировавших императрице.Первый из них — Манифест о вооружённом нейтралитете. Этот документ, опубликованный во время войны за независимость США, провозглашал право нейтральных государств торговать с воюющими всеми товарами, за исключением оружия и боеприпасов. Он лёг в основу международного морского права.Второй документ — "Мемориал по делам политическим", предназначавшийся для австрийского кайзера Иосифа ІІ и предлагавший ему план совместных действий против Османской империи. Так были установлены союзнические отношения с Австрией.Третьим важным документом, составленным Безбородко, был Манифест о присоединении Крыма. Безбородко принимал участие в работе "ликвидационной комиссии" не только по Крымскому ханству, он готовил также документы по двум разделам Польши.Зная громадную работоспособность Безбородко, Екатерина привлекала его и к делам внутренней политики.В 1783 году была организована комиссия для "приумножения государственных доходов". В ней Безбородко предложил уравнять повинности крепостных по всей империи. С тех пор положение русского, малороссийского и эстляндского крестьянина стало равным.В 1787 года на него возложено объявлять волю государыни и докладывать ей по государственным делам. Безбородко, возведённый в звание гофмейстера, сопровождал императрицу в её путешествии по Новороссии.Александр Безбородко успешно заключает мир с турками в Яссах 29 декабря 1791 года. После внезапной кончины Потёмкина, завоевавшего победу, турки понадеялись, что теперь им достанется более сговорчивый переговорщик. Им достался Безбородко, заявивший: "Хотите ли войны, или мира. Можете иметь и то, и другое. Мир по Галацким предварительным статьям или войну до конечной гибели. Выбирайте".По возвращении в Петербург Безбородко обнаружил, что его положение при дворе сильно пошатнулось. Место ежедневного докладчика занял новый фаворит императрицы Платон Зубов.17 ноября 1796 года умерла Екатерина II. Новый император Павел снял с занимаемых должностей чуть ли не всех приближенных покойной государыни. Кроме Безбородко. Почему?В российском бомонде конца XVIII столетия циркулировал не вполне лестный для Безбородко слух. Покойная государыня в разговорах с особо доверенными лицами неоднократно высказывала намерение передать престол своему внуку Александру, минуя сына Павла. Безбородко якобы должен был обнародовать завещание, но он сообщил об этой духовной Павлу и уничтожил злополучную бумагу.Уже на второй день царствования Павел пожаловал Безбородко чин действительного тайного советника I класса (канцлера), соответствовавший фельдмаршальскому званию. "Этот человек для меня — дар Божий", — говорил о нем император. Чуть позже вельможа стал сенатором, хотя так и не посетил ни одного заседания Сената.Последние два года своей жизни Безбородко был не только фактическим, но и официальным полноправным руководителем внешнеполитического ведомства России.В 1798 году Безбородко подготовил "Записку о составлении законов Российских" — план реформ, призванный уберечь страну от возможного повторения "французского сценария". Представители всех сословий, по его мнению, должны были заседать в Сенате, выполнявшем функции законосовещательного органа. Проект Безбородко предусматривал установление фиксированных крестьянских повинностей, запрещение продажи крепостных без земли и ряд других преобразований.Александр Андреевич скончался 6 апреля 1799 года. Часть своего огромного состояния Безбородко завещал на благотворительные цели. На эти деньги было основано учебное заведение нового типа — Нежинский лицей им. Безбородко, ныне — педагогический университет. Там впоследствии учился Гоголь.Похоронен князь Александр Безбородко в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры.В общей сложности из-под пера Безбородко вышло 24 223 документа, причем около девятисот актов были включены в Полное собрание законов Российской империи.К преждевременной смерти — Безбородко скончался в 52 года — канцлера привели не только государственные заботы. Пожалуй, не меньше сил у него забрали и плотские удовольствия всякого рода.Дом Безбородко на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге (ныне — центральный музей связи имени А.С. Попова) считался одним из богатейших в столице, славился убранством и картинной галереей. Каждый день в доме Безбородко накрывался стол на сто персон. Сесть за него мог любой дворянин, для этого не требовалось предварительное приглашение на трапезу.Были у канцлера две главные страсти: карточная игра и женщины.Безбородко проводил за зелёным сукном целые ночи напролёт, проигрывая своим партнерам астрономические суммы денег. А романы у Александра Андреевича были почти со всеми столичными актрисами, причем, увы, неудачные. Он до конца жизни оставался холостяком.Безбородко не чурался визитов и в непристойные заведения. Сам Безбородко объяснял свое "хобби" так: "Я для того люблю девок, что имею власть их переменять, чего мужья с женами своими делать не могут, хотя и знают, что они б…"Самую продолжительную связь Безбородко имел с актрисой О.А. Каратыгиной. Она оставила сцену и в 1790 году поселилась в его доме. Родилась дочь Наташа, горячо любимая отцом. Он дал ей прекрасное воспитание и образование, обеспечил богатым приданым и выдал замуж за гвардейского полковника.Граф Лев Толстой, стремясь воспроизвести характерные черты эпохи, предшествовавшей войне 1812 года, использовал и яркий типаж князя Безбородко. В романе "Война и мир" Толстой переименовал его в графа Безухова, продлил жизнь на шесть лет и придумал ему сына Пьера.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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история, екатерина ii, xviii век, история новороссии, казаки, российская империя, петр румянцев, малороссия, санкт-петербург, сенат
История, Екатерина II, XVIII век, История, история Новороссии, казаки, Российская империя, Петр Румянцев, Малороссия, Санкт-Петербург, сенат

Александр Безбородко: из хохлов в князья

08:05 25.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Hermitage Museum / Перейти в фотобанкАлександр Безбородко
Александр Безбородко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Hermitage Museum
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Дмитрий Губин
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25 марта 1747 года в Глухове родился Александр Андреевич Безбородко (1746-1799). Он дослужился до высшего чина Российской Империи и украсил своей деятельностью царствования Екатерины Великой и Павла. Он кроил границы государств, составлял царские манифесты и тосковал от одиночества, скрашивая редкие часы досуга прогулками по злачным местам
Ближайший советник Александра I Михаил Сперанский, оценивая деятельность государственных мужей прошлого, как-то заметил: "в России в XVIII столетии было только четыре гения: Меншиков, Потёмкин, Суворов и Безбородко".
"Екатерининские орлы" — так называют тех деятелей, которые укрепляли российское государство под рукой матушки-императрицы. Среди них было много выходцев из не самых древних родов. Недаром Александр Пушкин, столбовой дворянин, ведший родословную как минимум с XII века, ворчал:
"Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов".
В последней строке поэт явно намекал на Александра Безбородко.
Безбородко был потомком польского шляхтича Демьяна Ксенжицкого, перешедшего на сторону Богдана Хмельницкого. В одном из боев поляку отрубили половину подбородка. Острые на язык запорожцы тут же нарекли пострадавшего "Безбородьком". Прозвище стало фамилией.
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Внук увечного воина Андрей Яковлевич Безбородко стал генеральным писарем реестрового казачества, еще не имея и тридцати лет от роду, что говорит об уме юноши и уважении к нему. Он ушёл в отставку в 1762 году, имея почётное звание генерального судьи.
Будущий канцлер появился на свет 14 (25) марта 1747 года в городе Глухове, резиденции гетмана Кирилла Разумовского.
Образование Александр получил в Киево-Могилянской академии. Уже тогда он поражал феноменальной памятью.
По протекции Безбородко-отца 18-летний Сашко поступил на службу в канцелярию генерал-губернатора Малороссии графа Петра Александровича Румянцева.
Александр Андреевич стал доверенным лицом наместника и последовал за ним на русско-турецкую войну. Он храбро сражался в боях, но главное — Безбородко отвечал за секретную переписку. В марте 1771 года 24-летнему Александру Безбородко был присвоен чин полковника, и в том же году он участвует в заключении Кючук-Кайнарджийского мира.
Спустя год с небольшим после окончания войны Екатерина II, оценив достоинства отчётов, шедших из канцелярии генерал-губернатора Малороссии, обратилась к Румянцеву с просьбой — порекомендовать ей нескольких способных людей для замещения свободных секретарских должностей. Граф Задунайский, коим к тому времени стал Румянцев, решил отправить в Петербург Александра Безбородко и Петра Завадовского.
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Двадцатипятилетний Безбородко был толстым, неуклюжим, простоватым на вид и вдобавок — не знал французского языка. Екатерина поначалу не разглядела за внешностью "глуховского кабанчика" (такое прозвище припечатал ему в столице Завадовский) и хохлацким произношением, от которого он так и не избавился до конца дней, интеллектуала высшей пробы.
Безбородко назначают на второстепенную должность секретаря по приёму челобитных, придворные за глаза издеваются "хохлом". Кстати, хорошие манеры он так и не приобрёл до конца своей жизни.
Однако некоторая грубоватость манер, неуклюжесть и чудаковатость внешнего облика Александра Андреевича нисколько не помешали современникам очень скоро заметить его выдающиеся способности. Как отмечал в своих воспоминаниях французский дипломат граф Луи Сегюр, "в толстом теле Безбородко скрывал тончайший ум".
Вскоре выяснилось, что малоросс Безбородко, чуть ли не единственный из "екатерининских орлов", в совершенстве владел русским литературным языком (вторым был тоже малоросс, Пётр Завадовский). Государыня, отдавая должное одаренности Безбородко, начала давать ему разнообразные поручения. Постепенно он стал любимым докладчиком Екатерины.
В письмах "самой" Александр Безбородко фигурировал как "мой фактотум" (буквально — "делающий всё", т.е. незаменимый помощник, правая рука). В 1779 году он был произведен в бригадиры и получил 1200 крестьянских душ в Белоруссии.
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А дальше его богатство росло так: в 1783 году — в потомственные владения передано 2 700 душ в Малороссии; год спустя — чин тайного советника и еще более 3 000 душ в Малороссии. Кроме того, получил дозволение принять пожалованное ему австрийским императором графское достоинство Священной Римской империи. На гербе новоиспечённого графа располагался латинский девиз: "Labore et Zelo", т.е. "трудом и рвением".
24 ноября 1780 года Безбородко был определён в Коллегию иностранных дел со званием "полномочного для всех негоциаций" и пожалован в генерал-майоры. Назначению предшествовало составление Безбородко нескольких дипломатических документов, импонировавших императрице.
Первый из них — Манифест о вооружённом нейтралитете. Этот документ, опубликованный во время войны за независимость США, провозглашал право нейтральных государств торговать с воюющими всеми товарами, за исключением оружия и боеприпасов. Он лёг в основу международного морского права.
Второй документ — "Мемориал по делам политическим", предназначавшийся для австрийского кайзера Иосифа ІІ и предлагавший ему план совместных действий против Османской империи. Так были установлены союзнические отношения с Австрией.
Третьим важным документом, составленным Безбородко, был Манифест о присоединении Крыма. Безбородко принимал участие в работе "ликвидационной комиссии" не только по Крымскому ханству, он готовил также документы по двум разделам Польши.
Зная громадную работоспособность Безбородко, Екатерина привлекала его и к делам внутренней политики.
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В 1783 году была организована комиссия для "приумножения государственных доходов". В ней Безбородко предложил уравнять повинности крепостных по всей империи. С тех пор положение русского, малороссийского и эстляндского крестьянина стало равным.
В 1787 года на него возложено объявлять волю государыни и докладывать ей по государственным делам. Безбородко, возведённый в звание гофмейстера, сопровождал императрицу в её путешествии по Новороссии.
Александр Безбородко успешно заключает мир с турками в Яссах 29 декабря 1791 года. После внезапной кончины Потёмкина, завоевавшего победу, турки понадеялись, что теперь им достанется более сговорчивый переговорщик. Им достался Безбородко, заявивший: "Хотите ли войны, или мира. Можете иметь и то, и другое. Мир по Галацким предварительным статьям или войну до конечной гибели. Выбирайте".
По возвращении в Петербург Безбородко обнаружил, что его положение при дворе сильно пошатнулось. Место ежедневного докладчика занял новый фаворит императрицы Платон Зубов.
17 ноября 1796 года умерла Екатерина II. Новый император Павел снял с занимаемых должностей чуть ли не всех приближенных покойной государыни. Кроме Безбородко. Почему?
В российском бомонде конца XVIII столетия циркулировал не вполне лестный для Безбородко слух. Покойная государыня в разговорах с особо доверенными лицами неоднократно высказывала намерение передать престол своему внуку Александру, минуя сына Павла. Безбородко якобы должен был обнародовать завещание, но он сообщил об этой духовной Павлу и уничтожил злополучную бумагу.
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Уже на второй день царствования Павел пожаловал Безбородко чин действительного тайного советника I класса (канцлера), соответствовавший фельдмаршальскому званию. "Этот человек для меня — дар Божий", — говорил о нем император. Чуть позже вельможа стал сенатором, хотя так и не посетил ни одного заседания Сената.
Последние два года своей жизни Безбородко был не только фактическим, но и официальным полноправным руководителем внешнеполитического ведомства России.
В 1798 году Безбородко подготовил "Записку о составлении законов Российских" — план реформ, призванный уберечь страну от возможного повторения "французского сценария". Представители всех сословий, по его мнению, должны были заседать в Сенате, выполнявшем функции законосовещательного органа. Проект Безбородко предусматривал установление фиксированных крестьянских повинностей, запрещение продажи крепостных без земли и ряд других преобразований.
Александр Андреевич скончался 6 апреля 1799 года. Часть своего огромного состояния Безбородко завещал на благотворительные цели. На эти деньги было основано учебное заведение нового типа — Нежинский лицей им. Безбородко, ныне — педагогический университет. Там впоследствии учился Гоголь.
Похоронен князь Александр Безбородко в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры.
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В общей сложности из-под пера Безбородко вышло 24 223 документа, причем около девятисот актов были включены в Полное собрание законов Российской империи.
К преждевременной смерти — Безбородко скончался в 52 года — канцлера привели не только государственные заботы. Пожалуй, не меньше сил у него забрали и плотские удовольствия всякого рода.
Дом Безбородко на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге (ныне — центральный музей связи имени А.С. Попова) считался одним из богатейших в столице, славился убранством и картинной галереей. Каждый день в доме Безбородко накрывался стол на сто персон. Сесть за него мог любой дворянин, для этого не требовалось предварительное приглашение на трапезу.
Были у канцлера две главные страсти: карточная игра и женщины.
Безбородко проводил за зелёным сукном целые ночи напролёт, проигрывая своим партнерам астрономические суммы денег. А романы у Александра Андреевича были почти со всеми столичными актрисами, причем, увы, неудачные. Он до конца жизни оставался холостяком.
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Мария Терезия: "тёща и свекровь всей Европы", сделавшая Галичину и Буковину австрийскимиПо правде говоря, на Галичине больше почитают императора Франца-Иосифа, но историю Европы XVIII века (когда ещё никто не знал, что Галичина – это Украина) невозможно представить без императрицы Марии Терезии, умершей 29 ноября 1780 года. С Екатериной Великой она разделила Польшу и европейские владения Турции
Безбородко не чурался визитов и в непристойные заведения. Сам Безбородко объяснял свое "хобби" так: "Я для того люблю девок, что имею власть их переменять, чего мужья с женами своими делать не могут, хотя и знают, что они б…"
Самую продолжительную связь Безбородко имел с актрисой О.А. Каратыгиной. Она оставила сцену и в 1790 году поселилась в его доме. Родилась дочь Наташа, горячо любимая отцом. Он дал ей прекрасное воспитание и образование, обеспечил богатым приданым и выдал замуж за гвардейского полковника.
Граф Лев Толстой, стремясь воспроизвести характерные черты эпохи, предшествовавшей войне 1812 года, использовал и яркий типаж князя Безбородко. В романе "Война и мир" Толстой переименовал его в графа Безухова, продлил жизнь на шесть лет и придумал ему сына Пьера.
 
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