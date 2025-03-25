Лавров рассказал о требованиях России по новой черноморской инициативе
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Об этом заявил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров
"Мы, как сказал президент, за возобновление в какой-то форме, в более приемлемой для всех, черноморской инициативы" - сказал Лавров.
Он отметил, что инициативу в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде.
"Наша позиция проста... На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому - ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки" - добавил министр.
Он подчеркнул, что делегация РФ на встрече в Эр-Рияде с США попросила, чтобы в новой черноморской инициативе никаких двусмысленностей не было.
Министр напомнил, что по условиям зерновой сделки, которая действовала в 2022-2023 годах, должны были быть отменены дискриминационные меры в отношении поставок на мировые рынки российских удобрений и сельхозпродукции. Но вместо того, чтобы требовать отмены санкций, генсек ООН "решил искать лазейки в санкциях", по сути выполняя их, что "для любого чиновника ООН, а тем более для генсекретаря неприемлемо".
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