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Лавров рассказал о требованиях России по новой черноморской инициативе

Лавров рассказал о требованиях России по новой черноморской инициативе - 25.03.2025 Украина.ру

Лавров рассказал о требованиях России по новой черноморской инициативе

Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Об этом заявил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров

2025-03-25T14:26

2025-03-25T14:26

2025-03-25T14:26

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"Мы, как сказал президент, за возобновление в какой-то форме, в более приемлемой для всех, черноморской инициативы" - сказал Лавров.Он отметил, что инициативу в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде.Он подчеркнул, что делегация РФ на встрече в Эр-Рияде с США попросила, чтобы в новой черноморской инициативе никаких двусмысленностей не было.Министр напомнил, что по условиям зерновой сделки, которая действовала в 2022-2023 годах, должны были быть отменены дискриминационные меры в отношении поставок на мировые рынки российских удобрений и сельхозпродукции. Но вместо того, чтобы требовать отмены санкций, генсек ООН "решил искать лазейки в санкциях", по сути выполняя их, что "для любого чиновника ООН, а тем более для генсекретаря неприемлемо".Подробнее о переговорах - в материале Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми" на сайте Украина.ру.

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новости, сергей лавров, сша, россия, украина, владимир зеленский, оон