Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "Правда в объективе: вооруженные конфликты XX–XXI веков глазами военных журналистов"
Российские журналисты продолжают гибнуть в зоне боевых действий на Украине. Прошедший день забрал жизни сразу трех сотрудников СМИ. Работники прессы с 2014 года являются приоритетной целью для ВСУ
Убийство в ЛНР
Очередная трагедия произошла в Луганской Народной Республике. Вечером в понедельник, 24 марта, стало известно о гибели корреспондента "Известий" Александра Федорчака.
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак / "Известия"
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак / "Известия"
"Федорчак первым снял беженцев из Часова Яра и рассказал об ударах ВСУ по мирным жителям, а также освещал ситуацию в Курской и Белгородской областях. Он первым рассказал об убийствах мирных жителей в Русском Поречном, выслушав признания боевика ВСУ. Вместе с военнослужащими Федорчак доставлял гуманитарную помощь. Он был честным, отзывчивым и всегда готовым помочь", - рассказали в издании, где работал погибший журналист.
Сообщается, что Федорчак находился в гражданском автомобиле в районе Кременной, который был поражен ракетой HIMARS. Вместе с ним также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.
Как сообщает "Звезда", корреспондент канала Никита Гольдин получил тяжелые ранения, его состояние остается стабильно тяжелым.
Всего, согласно главе ЛНР Леониду Пасечнику, в результате удара по Кременной погибли шесть человек.
В этот же день стало известно о ранении журналиста ТАСС Михаила Скуратова. Он получил осколочные ранения в Суджанском районе при выполнении редакционного задания, его жизнь вне опасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийством обстрел российских журналистов в ЛНР. Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Атака на журналистов из РФ демонстрирует в очередной раз террористическую сущность правящего на Украине режима, а также показывает недоговороспособность украинских властей, заявили в МИД РФ.
"Количество этих терактов возрастает соразмерно пониманию неонацистским режимом факта невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона Вооруженным Силам Российской Федерации", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Член Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что каждый такой обстрел – не случаен.
"Каждая такая трагедия — не случайность, не инцидент, не слепое попадание снаряда по незапланированной цели. Это целенаправленный обстрел тех, кто доносит правду о происходящем и на линии соприкосновения, и в целом в зоне конфликта до тех, кто эту павду хочет знать. <...> Такая правда не нужна украинским властям, она для них опасна", - приводят его слова "Известия".
2014-2022
Одной из первых жертв конфликта на Украине среди работников СМИ стали итальянский журналист из независимого фотообъединения Cesuralab Андреа Роккелли его переводчик Андрей Миронов. Они погибли в результате минометного обстрела Славянска в ночь на 25 мая 2014-го.
Семнадцатого июня того же года в ЛНР вблизи поселка Металлист в пригороде Луганска под минометный обстрел попала съемочная группа ВГТРК, в результате чего звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а спецкор Игорь Корнелюк скончался позднее в больнице.
Антон Волошин
Антон Волошин
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКорреспондент ВГТРК И.Корнелюк погиб под Луганском
Корреспондент ВГТРК И.Корнелюк погиб под Луганском
Именно по этому делу в качестве обвиняемой проходила Надежда Савченко, которую задержали в 2014 году. Согласно следствию, она передала координаты расположения журналистов для нанесения по ним удара.
Погибшие Волошин и Корнелюк были посмертно удостоены Ордена Мужества.
Еще одно убийство в том же месяце было совершено под Авдеевкой. Автобус, в котором находились журналисты нескольких телеканалов, попал под обстрел, погиб оператор "Первого канала" Анатолий Клян. Он также посмертно был награжден Орденом Мужества.
© Пресс-служба "Первого канала" / Перейти в фотобанкОператор Первого канала Анатолий Клян погиб в Донецкой области
© Пресс-служба "Первого канала"
Оператор Первого канала Анатолий Клян погиб в Донецкой области
Шестого августа погиб фотокорреспондент "Россия сегодня" Андрей Стенин. Вместе с двумя коллегами-военкорами он находился в колонне, которую атаковали украинские военные в районе населенного пункта Снежное в ДНР. Посмертно награжден Орденом Мужества.
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
2022-2025
Новые случаи гибели на Украине российских журналистов произошли после начала СВО.
В ночь на 14 июня 2022 года погиб начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии, военный журналист, полковник Сергей Постнов. Обстоятельства его смерти обнародованы не были.
В октябре того же года погиб обозреватель калининградского интернет-издания Rubaltic Алексей Ильяшевич. Это произошло в ходе боевых действий под Авдеевкой. Журналист был уроженцем Енакиево (ДНР), с 2014 года учился и работал на журфаке Донецкого университета, тогда же вступил в ряды ополчения.
В том же месяце российская журналистика понесла еще одну утрату – при обстреле со стороны ВСУ гражданской переправы в Херсоне погиб продюсер и журналист Олег Клоков, который прибыл в регион для развития местного телеканала "Таврия".
В начале апреля 2023 года в Санкт-Петербурге во время своего выступления в одном из заведений был взорван военкор и ополченец Владлен Татарский (Максим Фомин). Этот теракт показал, что в опасности находятся не только те журналисты, которые работают вблизи линии фронта и ежедневно рискуют жизнью, но и те работники СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг вдали от артиллерийской канонады.
Летом того же года погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Он стал жертвой кассетного боеприпаса, который применила украинская армия.
Цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве
Во время съемок репортажа в Запорожской области в ноябре 2023-го был убит корреспондент "Россия 24" Борис Максудов. Он скончался от ран, которые были нанесены ему в результате атаки беспилотника.
© Фото : Борис Максудов / ВКонтактеБорис Максудов
© Фото : Борис Максудов / ВКонтакте
Борис Максудов
В апреле 2024 года в зоне спецоперации погиб военкор "Известий" Семен Еремин. Он также погиб во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона.
В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
В июне того же года ВСУ атаковали съемочную группу НТВ. Сначала она попала под обстрел, затем на нее был осуществлен сброс боеприпаса с дрона. В результате смертельные ранения получил оператор телеканала Валерий Кожин.
© Фото : Донбасс решает / TelegramВалерий Кожин
© Фото : Донбасс решает / Telegram
Валерий Кожин
Похожим образом осенью 2024-го погибли главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Курской области Юлия Кузнецова. После вторжения в этот регион формирований ВСУ, он вывозила архивы издания на служебной машине, в этот момент авто атаковал беспилотник. Посмертно Кузнецова была удостоена Ордена Мужества.
Гибель Федорчака, к сожалению, стала не первой смертью журналиста в зоне конфликта в 2025 году. В начале января на трассе Донецк-Горловка дроном противника был атакован гражданский автомобиль, в котором находились журналисты. Внештатный военкор "Известий" Александр Мартемьянов погиб на месте.
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