Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко*
14:02 25.03.2025 (обновлено: 14:05 25.03.2025)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Делегация Украины на переговорах с США в Эр-Рияде не имеет полномочий представлять страну. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко* в эфире украинского телеканала "Эспрессо"
По его словам, на Украине все еще действует указ экс-президента Виктора Ющенко, уточняющий порядок работы украинских делегаций за рубежом.
Порошенко* заверил, что и он сам, и Владимир Зеленский в свое время также ставили подписи под этим документом.
"Есть такой указ президента (Украины -ред.), который работает уже много лет. Там написано, что без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве. Это: президент, премьер-министр, в рамках своей компетенции, и министр иностранных дел... Делегация, которая поехала, там нет премьера, нет министра иностранных дел и нет Зеленского. Она должна иметь директивы, а мы публично должны знать границы этих ограничений", - заявил Порошенко.
В середине месяца Зеленский утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров. В составе переговорной группы глава Офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров. 10 марта в Джидде на переговорах с США принимали участие Умеров, Ермак и Сибига, 23 марта в Эр-Рияде Украину представлял заместитель Ермака Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич.
О новом раунде переговоров - в материале Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg на сайте Украина.ру.
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