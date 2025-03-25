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Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко*

Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко* - 25.03.2025 Украина.ру

Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко*

Делегация Украины на переговорах с США в Эр-Рияде не имеет полномочий представлять страну. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко* в эфире украинского телеканала "Эспрессо"

2025-03-25T14:02

2025-03-25T14:02

2025-03-25T14:05

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По его словам, на Украине все еще действует указ экс-президента Виктора Ющенко, уточняющий порядок работы украинских делегаций за рубежом. Порошенко* заверил, что и он сам, и Владимир Зеленский в свое время также ставили подписи под этим документом.В середине месяца Зеленский утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров. В составе переговорной группы глава Офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров. 10 марта в Джидде на переговорах с США принимали участие Умеров, Ермак и Сибига, 23 марта в Эр-Рияде Украину представлял заместитель Ермака Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич.О новом раунде переговоров - в материале Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

украина

сша

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новости, петр порошенко, украина, сша, черное море, андрей ермак, мид, генштаб, вооруженные силы украины, владимир зеленский