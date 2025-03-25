Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко* - 25.03.2025 Украина.ру
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Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко*
Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко* - 25.03.2025 Украина.ру
Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко*
Делегация Украины на переговорах с США в Эр-Рияде не имеет полномочий представлять страну. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко* в эфире украинского телеканала "Эспрессо"
2025-03-25T14:02
2025-03-25T14:05
новости
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По его словам, на Украине все еще действует указ экс-президента Виктора Ющенко, уточняющий порядок работы украинских делегаций за рубежом. Порошенко* заверил, что и он сам, и Владимир Зеленский в свое время также ставили подписи под этим документом.В середине месяца Зеленский утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров. В составе переговорной группы глава Офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров. 10 марта в Джидде на переговорах с США принимали участие Умеров, Ермак и Сибига, 23 марта в Эр-Рияде Украину представлял заместитель Ермака Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич.О новом раунде переговоров - в материале Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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новости, петр порошенко, украина, сша, черное море, андрей ермак, мид, генштаб, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Новости, Петр Порошенко, Украина, США, Черное море, Андрей Ермак, МИД, Генштаб, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский

Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко*

14:02 25.03.2025 (обновлено: 14:05 25.03.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Делегация Украины на переговорах с США в Эр-Рияде не имеет полномочий представлять страну. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко* в эфире украинского телеканала "Эспрессо"
По его словам, на Украине все еще действует указ экс-президента Виктора Ющенко, уточняющий порядок работы украинских делегаций за рубежом.
Порошенко* заверил, что и он сам, и Владимир Зеленский в свое время также ставили подписи под этим документом.
"Есть такой указ президента (Украины -ред.), который работает уже много лет. Там написано, что без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве. Это: президент, премьер-министр, в рамках своей компетенции, и министр иностранных дел... Делегация, которая поехала, там нет премьера, нет министра иностранных дел и нет Зеленского. Она должна иметь директивы, а мы публично должны знать границы этих ограничений", - заявил Порошенко.
В середине месяца Зеленский утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров. В составе переговорной группы глава Офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров. 10 марта в Джидде на переговорах с США принимали участие Умеров, Ермак и Сибига, 23 марта в Эр-Рияде Украину представлял заместитель Ермака Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич.
О новом раунде переговоров - в материале Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море - Bloomberg на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
НовостиПетр ПорошенкоУкраинаСШАЧерное мореАндрей ЕрмакМИДГенштабВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
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