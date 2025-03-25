https://ukraina.ru/20250325/1062029897.html

Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Эксперт объяснил почему

Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Эксперт объяснил почему - 25.03.2025 Украина.ру

Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Эксперт объяснил почему

Делегации России и США провели в Эр-Рияде технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Поэтому содержание переговоров не будет обнародоваться, указал на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-03-25T12:56

2025-03-25T12:56

2025-03-25T12:56

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Эксперты отмечают, что чаще всего детали подобного рода переговоров не раскрываются по двум причинам:Однако тот факт, что вчерашний разговор России и США длился порядка 12-ти часов о многом говорит, отметил в комментарии "Взгляду" политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко. Он уточнил, что так долго стороны говорили из-за насыщенностью повестки, множества нюансов и тонкостей обсуждаемых тем."Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон. <...> Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости", - уверен Ткаченко.При этом он заострил внимание на том, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше - около пяти часов, потому что "от Киева ничего не зависит".Однако даже отсутствие заявлений Кремля и Белого по итогам этой встречи в Эр-Рияде не помешало мировым СМИ сделать выводы из долгого диалога Москвы и Вашингтона.Так, арабское издание Asharq al-Awsat добавило, что в случае прекращения огня на Черном море по судам, принадлежащим двум государствам, произойдет "прорыв", и дело двинется в сторону всеобъемлющей остановки военных действий.Французская газета Les Echos констатировала, что темп переговоров ускоряется. Однако, уверены сотрудники этого СМИ, пока делать какие-либо выводы рано. А Yahoo News выразил оптимизм, обратив внимание на то, что переговорная группа Украины задержалась в Эр-Рияде на дополнительный день для встречи с американскими представителями, что может свидетельствовать о достижении прогресса.Daily Maverick резюмировал, что контакты между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом напугали европейских лидеров, которые опасаются, что Вашингтон может отвернуться от Европы в надежде заключить мирное соглашение с РФ в рамках важнейшей сделки, охватывающей цены на нефть, Ближний Восток и отношения с Китаем.Комментируя состоявшиеся накануне переговоры, один из участников делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что "был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили". В то же время, уточнил он, далеко не все вопросы были решены.Накануне, комментируя встречу двух делегаций, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным вопросом разговора планировалась Черноморская инициатива, а также добавил, что Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре, вопреки нарушениям со стороны ВСУ. А США имеют возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности со стороны Киева и делать выводы.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассказала Интересные подробности переговоров в Эр-Рияде: кто участвовал и что обсуждали.

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новости, россия, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, валдай, оон, совбез, переговоры, украина