Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Эксперт объяснил почему - 25.03.2025 Украина.ру
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Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Эксперт объяснил почему
Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Эксперт объяснил почему - 25.03.2025 Украина.ру
Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Эксперт объяснил почему
Делегации России и США провели в Эр-Рияде технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Поэтому содержание переговоров не будет обнародоваться, указал на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-03-25T12:56
2025-03-25T12:56
новости
россия
сша
вашингтон
дмитрий песков
владимир путин
валдай
оон
совбез
переговоры
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Эксперты отмечают, что чаще всего детали подобного рода переговоров не раскрываются по двум причинам:Однако тот факт, что вчерашний разговор России и США длился порядка 12-ти часов о многом говорит, отметил в комментарии "Взгляду" политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко. Он уточнил, что так долго стороны говорили из-за насыщенностью повестки, множества нюансов и тонкостей обсуждаемых тем."Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон. &lt;...&gt; Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости", - уверен Ткаченко.При этом он заострил внимание на том, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше - около пяти часов, потому что "от Киева ничего не зависит".Однако даже отсутствие заявлений Кремля и Белого по итогам этой встречи в Эр-Рияде не помешало мировым СМИ сделать выводы из долгого диалога Москвы и Вашингтона.Так, арабское издание Asharq al-Awsat добавило, что в случае прекращения огня на Черном море по судам, принадлежащим двум государствам, произойдет "прорыв", и дело двинется в сторону всеобъемлющей остановки военных действий.Французская газета Les Echos констатировала, что темп переговоров ускоряется. Однако, уверены сотрудники этого СМИ, пока делать какие-либо выводы рано. А Yahoo News выразил оптимизм, обратив внимание на то, что переговорная группа Украины задержалась в Эр-Рияде на дополнительный день для встречи с американскими представителями, что может свидетельствовать о достижении прогресса.Daily Maverick резюмировал, что контакты между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом напугали европейских лидеров, которые опасаются, что Вашингтон может отвернуться от Европы в надежде заключить мирное соглашение с РФ в рамках важнейшей сделки, охватывающей цены на нефть, Ближний Восток и отношения с Китаем.Комментируя состоявшиеся накануне переговоры, один из участников делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что "был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили". В то же время, уточнил он, далеко не все вопросы были решены.Накануне, комментируя встречу двух делегаций, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным вопросом разговора планировалась Черноморская инициатива, а также добавил, что Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре, вопреки нарушениям со стороны ВСУ. А США имеют возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности со стороны Киева и делать выводы.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассказала Интересные подробности переговоров в Эр-Рияде: кто участвовал и что обсуждали.
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новости, россия, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, валдай, оон, совбез, переговоры, украина
Новости, Россия, США, Вашингтон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валдай, ООН, Совбез, переговоры, Украина

Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Эксперт объяснил почему

12:56 25.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПереговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Делегации России и США провели в Эр-Рияде технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Поэтому содержание переговоров не будет обнародоваться, указал на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические - это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать. <...> Сейчас доклады, сделанные [делегациями], анализируются, ну а уже потом можно будет говорить о каком-то понимании", - отметил представитель Кремля.
Эксперты отмечают, что чаще всего детали подобного рода переговоров не раскрываются по двум причинам:
  • если действительно обсуждались технические вопросы, требующие принятия пошаговых решений, которые не демонстрируют общей картины;
  • в случае, когда стороны не готовы придавать огласке достигнутые договоренности.
Однако тот факт, что вчерашний разговор России и США длился порядка 12-ти часов о многом говорит, отметил в комментарии "Взгляду" политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко. Он уточнил, что так долго стороны говорили из-за насыщенностью повестки, множества нюансов и тонкостей обсуждаемых тем.
"Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон. <...> Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости", - уверен Ткаченко.
При этом он заострил внимание на том, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше - около пяти часов, потому что "от Киева ничего не зависит".
Однако даже отсутствие заявлений Кремля и Белого по итогам этой встречи в Эр-Рияде не помешало мировым СМИ сделать выводы из долгого диалога Москвы и Вашингтона.
Так, арабское издание Asharq al-Awsat добавило, что в случае прекращения огня на Черном море по судам, принадлежащим двум государствам, произойдет "прорыв", и дело двинется в сторону всеобъемлющей остановки военных действий.
Французская газета Les Echos констатировала, что темп переговоров ускоряется. Однако, уверены сотрудники этого СМИ, пока делать какие-либо выводы рано. А Yahoo News выразил оптимизм, обратив внимание на то, что переговорная группа Украины задержалась в Эр-Рияде на дополнительный день для встречи с американскими представителями, что может свидетельствовать о достижении прогресса.
Daily Maverick резюмировал, что контакты между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом напугали европейских лидеров, которые опасаются, что Вашингтон может отвернуться от Европы в надежде заключить мирное соглашение с РФ в рамках важнейшей сделки, охватывающей цены на нефть, Ближний Восток и отношения с Китаем.
Переговоры России и США по Украине
11:07
Прорыв в урегулировании конфликта и испуганная Европа: мировые СМИ сделали выводы о переговорах РФ и СШАКремль и Белый дом пока не опубликовали свои заявления по итогам этой встречи в Эр-Рияде, длившейся 12 часов, но мировые СМИ уже делают первые выводы
Комментируя состоявшиеся накануне переговоры, один из участников делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что "был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили". В то же время, уточнил он, далеко не все вопросы были решены.
Накануне, комментируя встречу двух делегаций, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным вопросом разговора планировалась Черноморская инициатива, а также добавил, что Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре, вопреки нарушениям со стороны ВСУ. А США имеют возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности со стороны Киева и делать выводы.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассказала Интересные подробности переговоров в Эр-Рияде: кто участвовал и что обсуждали.
 
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