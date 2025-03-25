https://ukraina.ru/20250325/1062035461.html

Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров

Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров - 25.03.2025 Украина.ру

Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров

Европейские страны прямо противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу

2025-03-25T15:00

2025-03-25T15:00

2025-03-25T15:00

новости

украина

сергей лавров

сша

запад

дональд трамп

марко рубио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061585225_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_5c2c246b93098dd2880402e21dc213d0.jpg

"Они прямо противоречат администрации Трампа, которая устами и самого президента, устами госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности (Майка - ред.) Уолтца четко сказала, что сейчас идут предварительные переговоры параметров окончательного урегулирования", - сказал Лавров.В этом же интервью он назвал страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, мечтателями, доказывающими свою политическую несостоятельность.Подробнее о планах по отправке военнослужащих НАТО на Украину - в материале "Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину

украина

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сергей лавров, сша, запад, дональд трамп, марко рубио