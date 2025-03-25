Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров - 25.03.2025 Украина.ру
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Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров - 25.03.2025 Украина.ру
Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
Европейские страны прямо противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу
2025-03-25T15:00
2025-03-25T15:00
новости
украина
сергей лавров
сша
запад
дональд трамп
марко рубио
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"Они прямо противоречат администрации Трампа, которая устами и самого президента, устами госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности (Майка - ред.) Уолтца четко сказала, что сейчас идут предварительные переговоры параметров окончательного урегулирования", - сказал Лавров.В этом же интервью он назвал страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, мечтателями, доказывающими свою политическую несостоятельность.Подробнее о планах по отправке военнослужащих НАТО на Украину - в материале "Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сергей лавров, сша, запад, дональд трамп, марко рубио
Новости, Украина, Сергей Лавров, США, Запад, Дональд Трамп, Марко Рубио

Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров

15:00 25.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Европейские страны прямо противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу
"Они прямо противоречат администрации Трампа, которая устами и самого президента, устами госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности (Майка - ред.) Уолтца четко сказала, что сейчас идут предварительные переговоры параметров окончательного урегулирования", - сказал Лавров.
В этом же интервью он назвал страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, мечтателями, доказывающими свою политическую несостоятельность.
Подробнее о планах по отправке военнослужащих НАТО на Украину - в материале "Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину
 
НовостиУкраинаСергей ЛавровСШАЗападДональд ТрампМарко Рубио
 
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