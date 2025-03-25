Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
Европейские страны прямо противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу
"Они прямо противоречат администрации Трампа, которая устами и самого президента, устами госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности (Майка - ред.) Уолтца четко сказала, что сейчас идут предварительные переговоры параметров окончательного урегулирования", - сказал Лавров.
В этом же интервью он назвал страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, мечтателями, доказывающими свою политическую несостоятельность.
Подробнее о планах по отправке военнослужащих НАТО на Украину - в материале "Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину