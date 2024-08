https://ukraina.ru/20240816/1056902582.html

Опубликовано видео уничтожения британского Challenger 2 ВСУ в Курской области

Ранее позиционировавшиеся "неуязвимыми" британские танки Challenger 2 снова успешно уничтожаются – уже в Курской области. Кадры обломков публикуют российские ТГ-каналы и британские издания

Читатели The Sun увидели ствол и башню уничтоженного Challenger 2 в Курской области. Состоящий на вооружении ВСУ танк британского производства был поражён российским беспилотником "Ланцет".Российский ТГ-канал "Военный осведомитель" опубликовал кадры уничтожения британского Challenger 2 в Курской области и его обломки с места событий.В комментарии к видеозаписи авторы канала отметили "характерную детонацию пороховых зарядов, которые у "Челленджера", в отличии от других современных танков западной школы танкостроения, открыто расположены на полу боевого отделения"."Украинская 82-я бригада притащила с собой даже остатки этих британских машин, которые после первых потерь в ходе контрнаступления 2023 года были отведены в тыл, где использовались для стрельбы с закрытых позиций", - сказано в публикации.В ней также отмечено, что в марте текущего года сообщалось о всего семи таких танках в строю ВСУ - из-за боевых потерь и поломок, которые невозможно устранить из-за отсутствия запчастей. Британский таблоид The Sun сообщала о поставке на Украину 14 британских танков Challenger 2.15 августа Sky News сообщило о применении ВСУ британских танков Challenger 2 в Курской области - подробнее об этом в публикации Украина.ру Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News Затем со ссылкой на свои источники о применении "Челленджеров" сообщило другое британское издание - подробности в публикации Украина.ру Лондон одобрил применение танков Challenger 2 для интервенции в Россию - The IndependentВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию в Россию. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Генштаб ВС РФ разработал план действий по защите Белгородской области – об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях. Больше подробностей о событиях в Курской области и не только в обзоре Украина.ру Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа

