Опубликовано видео уничтожения британского Challenger 2 ВСУ в Курской области - 16.08.2024 Украина.ру
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Опубликовано видео уничтожения британского Challenger 2 ВСУ в Курской области
Опубликовано видео уничтожения британского Challenger 2 ВСУ в Курской области - 16.08.2024 Украина.ру
Опубликовано видео уничтожения британского Challenger 2 ВСУ в Курской области
Ранее позиционировавшиеся "неуязвимыми" британские танки Challenger 2 снова успешно уничтожаются – уже в Курской области. Кадры обломков публикуют российские ТГ-каналы и британские издания
2024-08-16T12:15
2024-08-16T12:15
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
нато
challenger-2 (танк)
всу
потери всу
сво
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Читатели The Sun увидели ствол и башню уничтоженного Challenger 2 в Курской области. Состоящий на вооружении ВСУ танк британского производства был поражён российским беспилотником "Ланцет".Российский ТГ-канал "Военный осведомитель" опубликовал кадры уничтожения британского Challenger 2 в Курской области и его обломки с места событий.В комментарии к видеозаписи авторы канала отметили "характерную детонацию пороховых зарядов, которые у "Челленджера", в отличии от других современных танков западной школы танкостроения, открыто расположены на полу боевого отделения"."Украинская 82-я бригада притащила с собой даже остатки этих британских машин, которые после первых потерь в ходе контрнаступления 2023 года были отведены в тыл, где использовались для стрельбы с закрытых позиций", - сказано в публикации.В ней также отмечено, что в марте текущего года сообщалось о всего семи таких танках в строю ВСУ - из-за боевых потерь и поломок, которые невозможно устранить из-за отсутствия запчастей. Британский таблоид The Sun сообщала о поставке на Украину 14 британских танков Challenger 2.15 августа Sky News сообщило о применении ВСУ британских танков Challenger 2 в Курской области - подробнее об этом в публикации Украина.ру Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News Затем со ссылкой на свои источники о применении "Челленджеров" сообщило другое британское издание - подробности в публикации Украина.ру Лондон одобрил применение танков Challenger 2 для интервенции в Россию - The IndependentВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию в Россию. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Генштаб ВС РФ разработал план действий по защите Белгородской области – об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях. Больше подробностей о событиях в Курской области и не только в обзоре Украина.ру Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, challenger-2 (танк), всу, потери всу, сво, военная помощь, военная техника, "ланцет", танки, украина-нато
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Challenger-2 (танк), ВСУ, потери ВСУ, СВО, военная помощь, военная техника, "Ланцет", танки, Украина-НАТО

Опубликовано видео уничтожения британского Challenger 2 ВСУ в Курской области

12:15 16.08.2024
 
© army.mod.ukЧелленджер 2
Челленджер 2
© army.mod.uk
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Ранее позиционировавшиеся "неуязвимыми" британские танки Challenger 2 снова успешно уничтожаются – уже в Курской области. Кадры обломков публикуют российские ТГ-каналы и британские издания
Читатели The Sun увидели ствол и башню уничтоженного Challenger 2 в Курской области. Состоящий на вооружении ВСУ танк британского производства был поражён российским беспилотником "Ланцет".
Российский ТГ-канал "Военный осведомитель" опубликовал кадры уничтожения британского Challenger 2 в Курской области и его обломки с места событий.
В комментарии к видеозаписи авторы канала отметили "характерную детонацию пороховых зарядов, которые у "Челленджера", в отличии от других современных танков западной школы танкостроения, открыто расположены на полу боевого отделения".
"Украинская 82-я бригада притащила с собой даже остатки этих британских машин, которые после первых потерь в ходе контрнаступления 2023 года были отведены в тыл, где использовались для стрельбы с закрытых позиций", - сказано в публикации.
В ней также отмечено, что в марте текущего года сообщалось о всего семи таких танках в строю ВСУ - из-за боевых потерь и поломок, которые невозможно устранить из-за отсутствия запчастей. Британский таблоид The Sun сообщала о поставке на Украину 14 британских танков Challenger 2.
15 августа Sky News сообщило о применении ВСУ британских танков Challenger 2 в Курской области - подробнее об этом в публикации Украина.ру Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News
Затем со ссылкой на свои источники о применении "Челленджеров" сообщило другое британское издание - подробности в публикации Украина.ру Лондон одобрил применение танков Challenger 2 для интервенции в Россию - The Independent
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию в Россию. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
Генштаб ВС РФ разработал план действий по защите Белгородской области – об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях. Больше подробностей о событиях в Курской области и не только в обзоре Украина.ру Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОChallenger-2 (танк)ВСУпотери ВСУСВОвоенная помощьвоенная техника"Ланцет"танкиУкраина-НАТО
 
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