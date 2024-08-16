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Лондон одобрил применение танков Challenger 2 для интервенции в Россию - The Independent

Лондон одобрил применение танков Challenger 2 для интервенции в Россию - The Independent - 16.08.2024 Украина.ру

Лондон одобрил применение танков Challenger 2 для интервенции в Россию - The Independent

Бывшие британские министры обороны Бен Уоллес и Малкольм Рифкинд похвалили правительство своей страны за разрешение ВСУ применить танки Challenger 2 в конфликте с Россией. Об этом 16 августа сообщило британское издание The Independent

2024-08-16T11:34

2024-08-16T11:34

2024-08-16T11:34

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"Руководители оборонных ведомств высоко оценили вклад танков "Челленджер-2" , заявив, что они играют решающую роль в поразительной тактике Владимира Зеленского по использованию войск на российской земле после многих лет оборонительных боев", - сказано в публикации. Применение этих танков издание преподнесло как "первый случай, когда британские танки, эксплуатируемые украинскими войсками, используются в бою на территории России, и это происходит на фоне расширения вторжения в Курскую область, которое продолжается уже вторую неделю".Уоллес уверен, что использование британского оружия на территории России было неизбежным и Киеву должно быть "законно разрешено" применять британскую военную помощь для поражения любой инфраструктуры и средств, способствующих противодействию России в СВО.Издание отметило, что "в Минобороны не отрицают применение танков "Челленджер-2" в Курске, но заявили, что не будут комментировать оперативные вопросы". Британский источник издания подтвердил применение этих танков без уточнения количества и сроков.Украинский военный источник издания также сообщил о применении британских танков "Челленджер-2" в Курске. В публикации отмечено, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая с прошлого года использует британские боевые танки, действует в российском регионе."В операции используются американские бронемашины "Брэдли" и "Страйкер", а ближе к границе, я полагаю, также использовались "Челленджеры", при этом большинство из них составляют украинские танки советской эпохи и другая бронетехника", — сказал источник британского издания.Накануне Sky News сообщило о применении ВСУ британских танков Challenger 2 в Курской области, также ошибочно выразив уверенность в нынешнем якобы первом случае использования такого британского вооружения на российской земле. Подробнее об этом в публикации Украина.ру Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News

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