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Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News

Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News - 15.08.2024 Украина.ру

Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News

Танки Challenger 2 применялись украинскими войсками при вторжении на территорию России. Об этом 15 августа сообщает Sky News

2024-08-15T15:18

2024-08-15T15:18

2024-08-15T15:18

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По информации источника издания, "британские танки пересекли территорию России для украинского наступления" на территорию Курской области. Отмечено, что "это первый случай, когда британские танки, управляемые украинскими солдатами, были использованы в бою на территории России".Минобороны Британии отказалось комментировать детали военной операции. В ВСУ вовсе отказались от комментариев.Однако ранее, отметило издание, "Великобритания подтвердила, что Украина имеет право использовать британское оружие на территории России". Источник издания сообщил, что под этим понимаются и поставленные Британией танки Challenger 2, которые "использовались во время украинского вторжения, которое началось 6 августа"."Но мощная украинская 82-я десантно-штурмовая бригада — это подразделение украинских вооруженных сил, которое с прошлого года эксплуатирует британские основные боевые танки. Подтверждено участие подразделений бригады в Курской наступательной операции", - сказано в публикации.ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения украинской армии в Курскую область. В ХХ веке британские танки использовались в боях на территории России дважды – во время Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Подробнее об этом в публикации Украина.ру Гроза Первой мировой. В центре Луганска стоят уникальные английские танки, которые красные отбили у белых

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новости, россия, курская область, британия, вооруженные силы украины, всу, сво