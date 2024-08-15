Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News - 15.08.2024 Украина.ру
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Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News
Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News - 15.08.2024 Украина.ру
Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News
Танки Challenger 2 применялись украинскими войсками при вторжении на территорию России. Об этом 15 августа сообщает Sky News
2024-08-15T15:18
2024-08-15T15:18
новости
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курская область
британия
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По информации источника издания, "британские танки пересекли территорию России для украинского наступления" на территорию Курской области. Отмечено, что "это первый случай, когда британские танки, управляемые украинскими солдатами, были использованы в бою на территории России".Минобороны Британии отказалось комментировать детали военной операции. В ВСУ вовсе отказались от комментариев.Однако ранее, отметило издание, "Великобритания подтвердила, что Украина имеет право использовать британское оружие на территории России". Источник издания сообщил, что под этим понимаются и поставленные Британией танки Challenger 2, которые "использовались во время украинского вторжения, которое началось 6 августа"."Но мощная украинская 82-я десантно-штурмовая бригада — это подразделение украинских вооруженных сил, которое с прошлого года эксплуатирует британские основные боевые танки. Подтверждено участие подразделений бригады в Курской наступательной операции", - сказано в публикации.ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения украинской армии в Курскую область. В ХХ веке британские танки использовались в боях на территории России дважды – во время Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Подробнее об этом в публикации Украина.ру Гроза Первой мировой. В центре Луганска стоят уникальные английские танки, которые красные отбили у белых
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новости, россия, курская область, британия, вооруженные силы украины, всу, сво
Новости, Россия, Курская область, Британия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО

Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News

15:18 15.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
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Танки Challenger 2 применялись украинскими войсками при вторжении на территорию России. Об этом 15 августа сообщает Sky News
По информации источника издания, "британские танки пересекли территорию России для украинского наступления" на территорию Курской области. Отмечено, что "это первый случай, когда британские танки, управляемые украинскими солдатами, были использованы в бою на территории России".
Минобороны Британии отказалось комментировать детали военной операции. В ВСУ вовсе отказались от комментариев.
Однако ранее, отметило издание, "Великобритания подтвердила, что Украина имеет право использовать британское оружие на территории России". Источник издания сообщил, что под этим понимаются и поставленные Британией танки Challenger 2, которые "использовались во время украинского вторжения, которое началось 6 августа".
"Но мощная украинская 82-я десантно-штурмовая бригада — это подразделение украинских вооруженных сил, которое с прошлого года эксплуатирует британские основные боевые танки. Подтверждено участие подразделений бригады в Курской наступательной операции", - сказано в публикации.
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения украинской армии в Курскую область.
В ХХ веке британские танки использовались в боях на территории России дважды – во время Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Подробнее об этом в публикации Украина.ру Гроза Первой мировой. В центре Луганска стоят уникальные английские танки, которые красные отбили у белых
 
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