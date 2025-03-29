https://ukraina.ru/20250329/1062137857.html

Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ

Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ - 29.03.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ

Практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения российская армия двигается вперед. Исключением является участок границы между Белгородской и Сумской областями (Краснояружский район Белгородчины). Две недели там продолжаются упорные бои. Мобильные группы ВСУ каждый день пытаются прорываться и закрепиться в приграничных селах.

2025-03-29T10:33

2025-03-29T10:33

2025-03-29T10:33

эксклюзив

россия

украина

краснояружский район

владимир зеленский

вооруженные силы украины

итар-тасс

"азов"

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Противник еще присутствует в районе Демидовки и Поповки. Только за одни сутки подразделения группировки "Север" отразили несколько атак. ВСУ за это время девять раз пытались перебросить живую силу в Краснояружский район. Идут постоянные удары по скоплениям противника, но враг еще имеет наступательный потенциал на этом участке и не оставляет планов дальнейших прорывов.На Краснолиманском направлении информационные каналы противника признают продвижение ВС РФ в направлении Катериновки и Новое. На Северском направлении продолжаются тяжелые бои в окрестностях Белогоровки. Есть продвижение наших штурмовиков южнее Ямполовки. На Александро-Калиновском направлении — юго-западнее Дзержинска (Торецка) — продолжаются бои у Пантелеймоновки и Александрополя. Восточнее продолжаются боестолкновения в Тарасовке. На Покровском (Красноармейском) направлении противник контратакует в Котлино. ВС России продвигаются в Песчаном.В Харьковской области ВСУ всё чаще стали применять диверсионные группы для проникновения в российские тылы и совершения террористических актов. Нередки случаи, когда украинские военные используют форму ВС РФ для организации взрывов на гражданских объектах, убийств мирных жителей, устройства схронов с оружием и боеприпасами. Эксперты отмечают, что такая тактика напоминает вылазки бандеровских банд после войны.Купянск. Мы пробили сухопутный коридор из Тополей к Двуреченскому плацдарму. Это позволяет охватить Купянск с севера. К исходу недели войска группировки "Запад" захватили 4 плацдарма, на правом берегу Оскола. Двуреченский плацдарм - 20 км. Та группировка неплохо снабжается. В районе Волчанска и Липцев продолжаются бои местного характера. Наши войска наносят урон врагу -250 бойцов противника уничтожены, три танка, 2 боевые машины. ВСУ усиливает свою оборону при помощи мобилизованных заключенных. Если раньше их мобилизовывали из 5 колоний Харькова, теперь вербуют зэков на Западной Украине, а готовят в Польше.В курском селе Гоголевка, над которым уже развивается российский флаг, идет тотальная зачистка домов, подвалов и хозпостроек. По данным наших военкоров. в селе еще присутствуют мелкие группы боевиков ВСУ, которые не смогли вырваться из окружения и теперь прячутся в сараях и погребах. "На юго-западной окраине Гоголевки остаются разрозненные группы противника, — рассказали агентству ТАСС российские военные, — которые испытывают дефицит в боеприпасах и продовольствии. Бойцы РФ для сохранения жизней личного состава действуют планомерно". Группы зачистки выявляют "схроны" националистов, в случае отказа сложить оружие противник уничтожается на месте.Активизировался Запорожский участок фронта. Населенные пункты Малые Щербаки и Щербаки были ключевыми точками обороны ВСУ на Ореховском направлении. Отсюда, как отмечают добровольцы БАРС-3, во время украинского "контрнаступа" в 2023 году противник пытался прорваться в сторону Мелитополя с выходом к Азовскому морю. Тогда атаки противника удалось отбить, но захватить Щербаки не получилось. Подразделения группировки войск "Восток" делают это сейчас.А подразделения группировки войск „Днепр “прорвались в центр населенного пункта Щербаки и продолжают продвижение к северной окраине, отражая контратаки противника. Сейчас перед российскими войскам стоит задача не просто освободить два села, а окружить и добить гарнизон ВСУ в укрепрайоне Орехово и двинуться к Запорожью.По всему видно, что командование ВСУ остро нуждается в дополнительных людских ресурсах. Набор по программе "Контракт 18-24", которую запустил киевский режим для добровольного набора молодых военнослужащих, собирает худо-бедно "раскатавших губы" юнцов. Многие покупаются на обещанные зарплаты, на ипотеку-нулёвку и, что привлекает 18-летних, возможность через год службы без проблем выехать за границу. На ту строку в контракте, где говорится о том, что все эти блага, в том числе и выплаты, последуют лишь по факту службы в течении 12 месяцев, никто внимания не обращает. В противном случае ни погибшим, ни их родителям ничего не светит.Реклама с набором на Украине на контрактную службу молодых людей и хитрая, и изощренная. На умы потенциальных новобранцев, с неокрепшими еще мозгами, обрушиваются столь "заманчивые" предложения, что многие клюют на такую замануху. Понятно, что обещанный миллион гривен, из которых 200 тысяч сразу (это примерно 460 тысяч рублей), греют сердце украинского хлопца, который таких денег и не видел. А тут еще подсказывают, как выгодно их "вложить".Заключившим такой контракт с ВСУ обещают успех ... у женщин. Появился рекламный ролик, в котором молодые украинки озвучивают желаемый доход своего потенциального жениха. Он укладывается от 100 до 200 гривен в неделю. Следует подсказка, что подобными грошами может быть наполнен "гаманець" (кошелек с украинского) контрактника ВСУ. Мол, послужи, и будет у тебя любая гарная дивчина. Не уточняется, что в случае гибели избранника никаких выплат не последует.А молодняк в ВСУ уже стал гибнуть пачками. Не так давно с разницей в неделю в 92-й отдельной штурмовой бригаде Украины практически в полном составе погибло в Курской области две группы из контрактников 18/24. Сейчас в этой бригаде (как утверждается, её курирует лично Зеленский) подготовили на убой третью группу юнцов. Направление прежнее — Курско-Сумское.Совсем неопытные боевики, на подготовку которых на полигоне вместо трех недель уходит всего одна, не в состоянии ориентироваться в боевой обстановке. Их обучили первичным азам стрельбы из автомата, а вот к гранатомёту, особенно если он иностранного производства, они даже не знают с какой стороны подойти. Какой прок от такого "бойца"? А ведь командиры их не особо-то и жалеют. Здесь как в русской присказке: "Назвался груздем — полезай в кузов". Вот российские бойцы и отправляют украинских несмышленышей в тот "кузовок", из которого нет обратного хода.Гибель молодых контрактников киевский режим тщательно скрывает, чтобы не отпугнуть тех, кого еще приходится уговаривать и увещевать. Поэтому на множественных ресурсах сплошь фотографии жизнерадостных пока юношей, которые якобы проходят подготовку в одном из учебных центров. И, судя по этим фото, их ротация на полигоне идет постоянная, ни о каком курсе молодого бойца речи не идет, поскольку он сильно ускоренный, как на конвейере.Не многие из контрактников при таком подходе доживут до выплат и вожделенного выезда за границу, а украинские невесты так и останутся без женихов. В 92-й бригаде шансов на "пенсию" у них крайне мало. Если только досрочно и вперед ногами.Есть и еще одна интересная деталь в "Контракте 18-24" на Украине — их распределяют по соединениям (определены 10 бригад для комплектования) по степени идейности. То есть приверженности нацистским идеологиям. И скажем, откровенным юным "бандеровцам" сразу предлагают присоединиться к 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, она же "Азов"*. Здесь, видимо, без рекомендации старших националистов не обходятся — берут только проверенных.Пока еще "неокрепших" нациков из числа зомбированных юношей отправляют в 13-ю бригаду национальной гвардии Украины "Хартия". Там их понатаскают не только физически, но и психологически. Научат "правильной" истории и, естественно, продолжат на рефлексном уровне выработку ненависти ко всему русскому. В бой им тоже придется идти, правда, на рубежи обороны и, возможно, в заградотряды.Все как у взрослых у молодых „волчат “ВСУ. Сразу разделяют по степени разложения мозга националистическими идеями, есть первый сорт, второй, третий. В подразделениях украинской армии так принято. И кому-то отведена роль „мяса “, а кому-то гнать это „мясо " в бой, стоя за их спиной.И здесь очевидно, что среди подразделений украинской армии такое разделение по степени присутствия нацизма в голове, приводило неоднократно к конфликтам между нацистами и обычными „урками “из бригад ВСУ. И поверьте моему слову, когда закончатся боевые действия, а они рано или поздно закончатся, на Украине, в том числе в её армии, останутся два непримиримых лагеря, которые никогда не примут друг друга за своих. Молодняк сейчас именно к этому и готовят — к войне внутри страны.Российские штурмовики не раз отмечали, что на передовой им противостоят абсолютно неподготовленные украинские военные, какие-то сельские дядьки. Отбиваются, стреляют, а потом поднимают руки, когда им с близкого расстояния кричат: "Дед, поднимай руки!". А вот "элитные" рейнджеры в окопах большая редкость. Им и в тылу неплохо живется.Сама по себе "элитность" украинских бригад, прошедших обучение под контролем иностранных инструкторов как на Западе, так и на местных полигонах, слетела, как шелуха после провального контрнаступления ВСУ 2023 года. Те, кто красовался на броне техники НАТО, в натовской же форме, сейчас превратились в обычные фронтовые подразделения, которым сейчас точно не до лоска. Всё стало на свои места в ВСУ — на передовой воюют обычные солдаты, кого в украинской армии уже привычно называют "мясом". Об этом рассказывает и военнопленный Сергей Шипотько из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, слова которого приводит ТАСС. По его словам, на передовой в Курской области находились простые мобилизованные, а вот про "элиту" он и не слышал, видимо потому, что далеко в тыл отправили.Большинство историй украинских военных произносятся будто под копирку. Все они утверждают, что вытирали слёзы окровавленными бинтами, но были вынуждены подчиняться приказам командиров и продолжать участие в боевых действиях. Как рассказывали мне наши офицеры, которые принимали участие, в том числе, в освобождении курского приграничья, лишь пять процентов украинских боевиков осознанно сдаются в плен. Остальные лишь потому, что не имеют возможности сопротивляться. Как говорится, Москва слезам не верит.А вот касательно того, что непосредственно на передовой находятся обычные и порой плохо обученные боевики, и никакой „элитой “в окопах и близко не пахнет, это сущая правда. Воюет, как говорят в самой украинской армии обычное „быдло “. Бесправное и безропотное. Их лишают каких-либо благ, не говоря уже о поощрениях, банально кормят какой-то бурдой, а вооружают по остаточному принципу. Тем не менее они это терпят и жалеют лишь о том, что не записали в „элиту “, а это в их представлении — лишь подальше от фронта.А вот кого причисляли к настоящей элите среди подразделений ВСУ - это прибывшие на Украину иностранные инструкторы. Да и те в последнее время ретируются к себе на малую родину. Примеров со стремительным отъездом иностранных инструкторов предостаточно. О последствиях такого бегства "наставников" рассказал сейчас бывший украинский военнослужащий, который добровольно сдался в плен российским войскам. Причем, правду-матку резал на встрече с иностранными журналистами, которые имели неосторожность спросить его о роли инструкторов.Подробности западных "мастеров пера" несколько удивили. Бывший боевик рассказал им, что иностранные инструкторы, прибывшие для обучения украинских солдат обращению с западным оружием, просто сбежали с одного из полигонов. Он не уточняет, но, скорее всего, речь идет о полигонах либо в Харьковской, либо в Днепропетровской областях. После одного из ударов российских ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", когда инструкторы чудом остались живы, они быстро упаковали чемоданы и стремительно покинули полигон, бросив украинских "подопечных" в неведении. В том числе и по тому, как это присланное оружие использовать.То, что иностранные инструкторы, да и наемники, разочаровавшись, а в большей степени испугавшись хода боевых действий на стороне ВСУ, не удивительно. Это, в отличии от украинских солдат, птахи свободные, и потерять деньги — это лучше, чем потерять жизнь. Кто сообразил — тот уехал.Здесь бы обратил внимание на систему подготовки наших военнослужащих. Понятно, что нет никаких иностранцев, готовых сбежать при первой опасности. А вот наши инструкторы, которые проводят обучение на полигонах вблизи от линии боевого соприкосновения, являются профильными специалистами. И общению с пулеметом учит мастер этого дела, точно также с гранатометом, снайперской винтовкой и прочими видами вооружений. Это не так, что и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Каждый отвечает за свое дело, отсюда и результат подготовки российских военнослужащих.*Организация, признанная в РФ террористической и запрещенная на территории России

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, россия, украина, краснояружский район, владимир зеленский, вооруженные силы украины, итар-тасс, "азов"