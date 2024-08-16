https://ukraina.ru/20240816/1056900128.html

Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа

Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа - 16.08.2024 Украина.ру

Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа

Украинские военные попытались атаковать Крым и Севастополь. Помощник президента России Николай Патрушев заявил о роли НАТО в атаке на Курскую область. В регионе продолжают уничтожать украинских штурмовиков и наёмников

2024-08-16T09:17

2024-08-16T09:17

2024-08-16T09:17

эксклюзив

хроники

курская область

севастополь

россия

михаил развожаев

николай патрушев

вооруженные силы украины

нато

чф

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В ночь на 16 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе."В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации, уже сбит один БпЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев в своём телеграм-канале в 01:46.Он призвал горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - отметил Развожаев.Спустя час и пять минут губернатор Севастополя рассказал об отражённой атаке ВСУ."В Севастополе силы ПВО и ЧФ отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили 3 БПЛА. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - рассказал Развожаев.Утром Минобороны России сообщило о происходившем ночью."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БпЛА самолётного типа над акваторией Чёрного моря. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", - указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ в 07:12.Ранее, в июле, российские эксперты описали новую тактику, применяемую Украиной."Замысел: типа летит на нас воздух. Под это дело возбуждается ПВО, значит авиация наша не летит или работает под риском, значит БЭКи плывут не боясь авиации", - прокомментировал военный эксперт Дмитрий Усков то, как пытались атаковать Крым в ночь на 18 июля.Эту запись прокомментировал инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев."Коллега эмоционально описывает коварную тактику ВСУ, которую они применили прошлой ночью. Синхронизация атаки ударный БПЛА и БЭКов, чтобы когда летели дроны, наше ПВО их сбивало и это несло угрозу для наших вертушек по воздушному перехвату БЭКов. Провоцировать тем самым фрэндли файр. Не лишена смысла такая задумка, но я бы отметил ещё нюанс. Тем самым снимается вопрос, что сами украинцы считают самым опасным для БЭКов - они считают самым эффективным средством борьбы с ними, наши вертушки. Ну и результативность, 10 штук за ночь, подтверждает этот вывод", - отметил он.Также Васильев обратил внимание на то, что безэкипажные катера — не чудо-оружие."И второй нюанс - как уже ваш покорный слуга неоднократно и с самого начала появления этой темы писал, БЭКи это не вундерваффе, и с ними бороться довольно просто и эффективно. А все результаты, что украинцы получили ранее, это не их достижение, а заслуга команды прошлого министра обороны. И как только начали внедряться оргаштатные и технические меры, результативность данного вида вооружений упала до ноля. Почему на этом делаю акцент? Вовсе не для того чтобы попинать прошлого министра обороны. При всех вопросах к его работе, стоит помнить, что в начале [20]22-го, русская армия находясь в меньшинстве, довольно активно вела наступательные действия. И в принципе несколько раз ВСУ были в шаге от краха, спасал только очень могучий тыл в виде блока НАТО", - указал Васильев.Он отметил, что украинская сторона активно использует рассказы об успехах безэкипажных катеров, а потому важно понимать, в чём была причина этих успехов."Но в данном случае, важно указать в чём была причина успешного применения БЭКов, для того, чтоб нейтрализовать укропропаганду, и соответственно их популярные нарративы, про состояние флота и бахвальство что они контролируют море. Эти нарративы помогают держать в заблуждении их граждан, и они менее активно сопротивляются мобилизации, что приводит к затягиванию сопротивления ВСУ. Поэтому называя вещи своими именами, мы помогаем снизить эффективность украинского инфокупола, что влечёт за собой уменьшение способности ВСУ сопротивляться", - рассказал Васильев.Кроме того, украинские военные продолжают безуспешные попытки высадки десанта на косах рядом с Крымом. Так, в начале августа украинский спецназ попытался высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах. Обе попытки оказались безуспешными.НАТО и Курская областьПомощник президента России Николай Патрушев в комментарии "Известиям" прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область.По словам Патрушева, именно Запад "поставил преступную хунту во главе Украины", государства НАТО накачали страну оружием, а также делятся с Киевом разведданными и контролируют его действия."Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб", - рассказал Патрушев.По его словам "преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима"."Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России", - подчеркнул Патрушев.Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с украинским военнопленным Сергеем Боченко. Его взяли в плен в Курской области."Вручили повестку, пришел в военкомат. Оттуда сразу забрали, не дали даже домой приехать, чтобы вещи забрать. Приехал командир взвода. Сказал, что через 45 минут заходим на территорию Курской области. Зачем, сначала не говорил, потом сказал. После штурмовиков и механизированных частей - охрана дорог, мостов, объектов. Слышал от нашего командования, что планировали с западными инструкторами, они были главными. На поле боя их встречал. Они разговаривали на иностранном языке", - рассказал Боченко.По его словам, украинских военных заставили участвовать в атаке на Курскую область."Многие у нас убежали. Те, кто узнал раньше, многие поубегали. Остальное потом не смогли уйти. Мотивации нет. Кнутом, скорее всего. Выписали билет в один конец. Дали сухпаек на пару дней. Ни воды, ни пищи толком не было", - добавил военнопленный.Утром 16 августа РИА Новости со ссылкой на представителя одного из российских силовых ведомств сообщило о бое с шестью украинскими штурмовиками."В районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена", - рассказал представитель силовой структуры.80-я одшбр ВСУ дислоцируется во Львове. Наряду с дислоцирующимися в Черновцах 82-й одшбр и 22-й омбр ВСУ эта бригада составляет костяк вторгшихся в Курскую область украинских сил.О происходящем в Курской области — в интервью Дениса Рудометова с военным историком Евгением Нориным "Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском".

https://ukraina.ru/20240815/1056895059.html

https://ukraina.ru/20240815/1056877548.html

https://ukraina.ru/20240815/1056873449.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, севастополь, россия, михаил развожаев, николай патрушев, вооруженные силы украины, нато, чф