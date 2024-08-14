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Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию - 14.08.2024 Украина.ру
Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
Украинская интервенция в российскую Курскую область правомерна и не имеет никаких ограничений по применению оружия, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил 13 августа в беседе с журналистами, передает издание Yle
2024-08-14T14:03
2024-08-14T14:03
2024-08-14T14:03
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Выступая перед представителями СМИ на Аландских островах, Стубб прокомментировал аварию на финско-эстонском газопроводе Balticconnector и отношения с Китаем. Стубб также прокомментировал украинское вооружённое вторжение на территорию России.Президент Финляндии выразил уверенность в трактовке вторжения ВСУ в российскую Курскую область как "права Украины защищаться"."Мы не видим причин ограничивать действия украинцев", - заявил президент Финляндии, комментируя вторжение украинской армии в российский регион.Стубб также сообщил на пресс-конференции, что Украина может использовать на территории России поставленное Финляндией оружие.Финляндия с начала СВО активно поставляет ВСУ военную помощь. Весной 2024 года бывшая провинция Российской империи вступила в НАТО, начала перевооружение и строительство фортификаций близ полностью закрытой ею границы с Россией.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. При этом Владимир Зеленский долго воздерживался от комментариев по факту интервенции, до сих пор не объявив о проведении специальной военной операции.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). ООН выразила намерение посетить подвергшийся вторжению украинской армии российский регион.Оценка происходящего - в публикации Украина.ру В НАТО просчитались. Москва не будет вести переговоры с Киевом, который готовил ультиматум — Алаудинов
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новости, финляндия, украина, россия, александр стубб, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, сво, курская область, всу, международные отношения, ес, украина-нато
Новости, Финляндия, Украина, Россия, Александр Стубб, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, Курская область, ВСУ, международные отношения, ЕС, Украина-НАТО
Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
Украинская интервенция в российскую Курскую область правомерна и не имеет никаких ограничений по применению оружия, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил 13 августа в беседе с журналистами, передает издание Yle
Выступая перед представителями СМИ на Аландских островах, Стубб прокомментировал аварию на финско-эстонском газопроводе Balticconnector и отношения с Китаем. Стубб также прокомментировал украинское вооружённое вторжение на территорию России.
Президент Финляндии выразил уверенность в трактовке вторжения ВСУ в российскую Курскую область как "права Украины защищаться".
"Мы не видим причин ограничивать действия украинцев", - заявил президент Финляндии, комментируя вторжение украинской армии в российский регион.
Стубб также сообщил на пресс-конференции, что Украина может использовать на территории России поставленное Финляндией оружие.
"У нас нет никаких ограничений относительно того, какое оружие и каким образом Украина может его применять. Отправной точкой всего является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права", - заявил президент Финляндии.
Финляндия с начала СВО активно поставляет ВСУ военную помощь. Весной 2024 года бывшая провинция Российской империи вступила в НАТО, начала перевооружение и строительство фортификаций близ полностью закрытой ею границы с Россией.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. При этом Владимир Зеленский долго воздерживался от комментариев по факту интервенции, до сих пор не объявив о проведении специальной военной операции.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). ООН выразила намерение посетить подвергшийся вторжению украинской армии российский регион.