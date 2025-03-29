https://ukraina.ru/20250329/1062139215.html

Украина "почти наверняка" не cможет принять условия Трампа по ресурсной сделке — The Wall Street Journal

Украина "почти наверняка" не cможет принять условия Трампа по ресурсной сделке — The Wall Street Journal - 29.03.2025 Украина.ру

Украина "почти наверняка" не cможет принять условия Трампа по ресурсной сделке — The Wall Street Journal

Украина "почти наверняка" не cможет принять новые условия президента США Дональда Трампа по ресурсной сделке. Об этом пишут авторы издания The Wall Street Journal

2025-03-29T11:06

2025-03-29T11:06

2025-03-29T11:06

новости

ресурсы

украина

договор

сделка

военная помощь

киевский режим

дональд трамп

сша

ископаемые

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Несоответствие ожиданий грозит подготовить США и Украину к новому раунду конфликта, пишут авторы издания, отмечая, что предложенный американцами новый вариант договора является "крайне жестким" в отношении киевских властей и "направлен на выполнение требования Трампа вернуть миллиарды военной и финансовой помощи от Украины". WSJ отмечает, что фонд, куда потекут доходы от украинских ресурсов и инфраструктурных проектов, будет зарегистрировал в штате Делавэр под названием "Инвестиционный фонд реконструкции Соединенных Штатов и Украины". При этом он будет иметь отношение и к существующим проектам. Внештатный советник Ермака Милованов заявил изданию, что парламент Украины "никогда не примет" такое соглашение. При этом американские эксперты ожидают, что на Украину будет оказано давление. "Существует план оказать сильное давление на украинцев, чтобы заставить их подчиниться тому, чего хочет от них команда Трампа", — об этом заявила старший научный сотрудник "Атлантического совета" Рэйчел Риццо.Также на тему договора по украинским ресурсам в новостях: "Депутаты Рады сорвали заседание из-за невыгодного проекта соглашения с США по ресурсам" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250310/1061658231.html

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новости, ресурсы, украина, договор, сделка, военная помощь, киевский режим, дональд трамп, сша, ископаемые