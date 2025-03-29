Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке - 29.03.2025 Украина.ру
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Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке
Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке - 29.03.2025 Украина.ру
Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2025-03-29T10:41
2025-03-29T10:41
украина
россия
киево-печерская лавра
видео
армен гаспарян
дональд трамп
ринат ахметов
общественная палата
"азов"
игорь коломойский
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00:24 – Саботаж мирных инициатив Трампа;07:44 – Внешние управление для Украины;18:12 – Захват Ближних пещер в Киево-Печерской лавре;23:11 – Почему Турция хочет быть главным миротворцем?*В материале говорится о Ринате Ахметове и Игоре Коломойском, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов*В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ.
украина
россия
киево-печерская лавра
турция
сша
европа
майдан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, киево-печерская лавра, видео, армен гаспарян, дональд трамп, ринат ахметов, общественная палата, "азов", игорь коломойский, турция, миротворцы, сша, управление, захват, захваты храмов, европа, газ, адольф гитлер, майдан, боевые действия, видео
Украина, Россия, Киево-Печерская лавра, Видео, Армен Гаспарян, Дональд Трамп, Ринат Ахметов, общественная палата, "Азов", Игорь Коломойский, Турция, миротворцы, США, управление, захват, захваты храмов, Европа, газ, Адольф Гитлер, Майдан, боевые действия

Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке

10:41 29.03.2025
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 – Саботаж мирных инициатив Трампа;
07:44 – Внешние управление для Украины;
18:12 – Захват Ближних пещер в Киево-Печерской лавре;
23:11 – Почему Турция хочет быть главным миротворцем?

*В материале говорится о Ринате Ахметове и Игоре Коломойском, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

*В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ.
 
УкраинаРоссияКиево-Печерская лавраВидеоАрмен ГаспарянДональд ТрампРинат Ахметовобщественная палата"Азов"Игорь КоломойскийТурциямиротворцыСШАуправлениезахватзахваты храмовЕвропагазАдольф ГитлерМайданбоевые действия
 
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Заголовок открываемого материала
10:41Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке
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