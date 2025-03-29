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Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке

Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке - 29.03.2025 Украина.ру

Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2025-03-29T10:41

2025-03-29T10:41

2025-03-29T10:41

украина

россия

киево-печерская лавра

видео

армен гаспарян

дональд трамп

ринат ахметов

общественная палата

"азов"

игорь коломойский

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00:24 – Саботаж мирных инициатив Трампа;07:44 – Внешние управление для Украины;18:12 – Захват Ближних пещер в Киево-Печерской лавре;23:11 – Почему Турция хочет быть главным миротворцем?*В материале говорится о Ринате Ахметове и Игоре Коломойском, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов*В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ.

украина

россия

киево-печерская лавра

турция

сша

европа

майдан

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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