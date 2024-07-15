https://ukraina.ru/20240715/1056221376.html

Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона

Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона - 15.07.2024 Украина.ру

Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона

Варшава успешно занимается шантажом и выбиванием преференций. Она умудряется качать деньги и из Вашингтона, и из Брюсселя. От украинского конфликта она больше получает, чем теряет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков

2024-07-15T03:45

2024-07-15T03:45

2024-07-15T03:45

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Ранее польский премьер-министр Дональд Туск по итогам переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Польша обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать российские ракеты, пролетающие над западной частью Украины.Позднее министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сославшись на позицию США, что делать этого не стоит, поскольку это может привести к эскалации конфликта с Россией.Польша всегда так себя вела: она пыталась извлечь максимальную выгоду из любых конфликтов, но так, чтобы за нее воевал кто-то другой и чтобы не получить по голове здесь и сейчас, сказал политолог.Варшава понимает, что, как только она попытается сбить ракету со своей территории, ей прилетит обратно, а кричать о "российской агрессии" будет просто невозможно, добавил эксперт."Когда Польша предоставляет свой аэродром для украинской авиации, она тоже играет на грани фола. Пока эти самолеты там просто прячутся – это одно. Но как только они начнут наносить удары по российской территории (а к этому все идет), польские аэродромы станут нашей приоритетной целью", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, почему западные политики не знают и не понимают Россию и русских - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну

https://ukraina.ru/20240711/1056197921.html

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