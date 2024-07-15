Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Варшава успешно занимается шантажом и выбиванием преференций. Она умудряется качать деньги и из Вашингтона, и из Брюсселя. От украинского конфликта она больше получает, чем теряет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск по итогам переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Польша обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать российские ракеты, пролетающие над западной частью Украины.
Позднее министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сославшись на позицию США, что делать этого не стоит, поскольку это может привести к эскалации конфликта с Россией.
Польша всегда так себя вела: она пыталась извлечь максимальную выгоду из любых конфликтов, но так, чтобы за нее воевал кто-то другой и чтобы не получить по голове здесь и сейчас, сказал политолог.
"Сейчас Варшава тоже успешно занимается шантажом и выбиванием для себя преференций. Она умудряется качать деньги и из Вашингтона, и из Брюсселя, которые все остальные страны Запада откровенно грабят. От украинского конфликта она больше получает, чем теряет", - отметил Кочетков.
Варшава понимает, что, как только она попытается сбить ракету со своей территории, ей прилетит обратно, а кричать о "российской агрессии" будет просто невозможно, добавил эксперт.
"Когда Польша предоставляет свой аэродром для украинской авиации, она тоже играет на грани фола. Пока эти самолеты там просто прячутся – это одно. Но как только они начнут наносить удары по российской территории (а к этому все идет), польские аэродромы станут нашей приоритетной целью", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
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