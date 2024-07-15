Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона - 15.07.2024 Украина.ру
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Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона
Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона - 15.07.2024 Украина.ру
Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона
Варшава успешно занимается шантажом и выбиванием преференций. Она умудряется качать деньги и из Вашингтона, и из Брюсселя. От украинского конфликта она больше получает, чем теряет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
2024-07-15T03:45
2024-07-15T03:45
новости
варшава
россия
брюссель
алексей кочетков
деньги
авиация
сша
европа
украина
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Ранее польский премьер-министр Дональд Туск по итогам переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Польша обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать российские ракеты, пролетающие над западной частью Украины.Позднее министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сославшись на позицию США, что делать этого не стоит, поскольку это может привести к эскалации конфликта с Россией.Польша всегда так себя вела: она пыталась извлечь максимальную выгоду из любых конфликтов, но так, чтобы за нее воевал кто-то другой и чтобы не получить по голове здесь и сейчас, сказал политолог.Варшава понимает, что, как только она попытается сбить ракету со своей территории, ей прилетит обратно, а кричать о "российской агрессии" будет просто невозможно, добавил эксперт."Когда Польша предоставляет свой аэродром для украинской авиации, она тоже играет на грани фола. Пока эти самолеты там просто прячутся – это одно. Но как только они начнут наносить удары по российской территории (а к этому все идет), польские аэродромы станут нашей приоритетной целью", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, почему западные политики не знают и не понимают Россию и русских - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну
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новости, варшава, россия, брюссель, алексей кочетков, деньги, авиация, сша, европа, украина, аэродромы
Новости, Варшава, Россия, Брюссель, Алексей Кочетков, деньги, авиация, США, Европа, Украина, аэродромы

Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона

03:45 15.07.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP / Czarek Sokolowski
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Варшава успешно занимается шантажом и выбиванием преференций. Она умудряется качать деньги и из Вашингтона, и из Брюсселя. От украинского конфликта она больше получает, чем теряет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск по итогам переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Польша обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать российские ракеты, пролетающие над западной частью Украины.
Позднее министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сославшись на позицию США, что делать этого не стоит, поскольку это может привести к эскалации конфликта с Россией.
Польша всегда так себя вела: она пыталась извлечь максимальную выгоду из любых конфликтов, но так, чтобы за нее воевал кто-то другой и чтобы не получить по голове здесь и сейчас, сказал политолог.

"Сейчас Варшава тоже успешно занимается шантажом и выбиванием для себя преференций. Она умудряется качать деньги и из Вашингтона, и из Брюсселя, которые все остальные страны Запада откровенно грабят. От украинского конфликта она больше получает, чем теряет", - отметил Кочетков.

Варшава понимает, что, как только она попытается сбить ракету со своей территории, ей прилетит обратно, а кричать о "российской агрессии" будет просто невозможно, добавил эксперт.
"Когда Польша предоставляет свой аэродром для украинской авиации, она тоже играет на грани фола. Пока эти самолеты там просто прячутся – это одно. Но как только они начнут наносить удары по российской территории (а к этому все идет), польские аэродромы станут нашей приоритетной целью", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
О том, почему западные политики не знают и не понимают Россию и русских - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну
Александр Скубченко интервью - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
11 июля, 21:25
Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за ДнепрНаступление, которое готовит Киев, когда получит самолеты F-16, обернется еще большим крахом для Украины. А потом международное сообщество, Украину никто спрашивать не будет, пул стран из Китая, Венгрии, США подпишут соглашение с Россией с гарантиями по Украине
 
НовостиВаршаваРоссияБрюссельАлексей КочетковденьгиавиацияСШАЕвропаУкраинааэродромы
 
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Заголовок открываемого материала
03:45Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона
03:30"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию
03:15"Американцы будут гадить России": Крапивник объяснил, почему против США нужно развязать прокси-войну
03:00"Война не начнется": эксперт раскрыл, что будет, если РФ закроет Черное море или собьет пару истребителей
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