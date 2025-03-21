https://ukraina.ru/20250321/1061961861.html

Победа Путина: взгляд из "прекрасного" Парижа

Победа Путина: взгляд из "прекрасного" Парижа - 21.03.2025 Украина.ру

Победа Путина: взгляд из "прекрасного" Парижа

Проживающая в Париже эксперт Центра Карнеги* Татьяна Становая* сначала в социальной сети Х**, а потом в своём телеграм-канале 21 марта поместила пост под названием "Как Путин представляет себе победу на Украине?" (забавно, что оригинальный пост был англоязычный, перевести на родной язык иноагента его помогли "коллеги")

2025-03-21T19:00

2025-03-21T19:00

2025-03-21T19:01

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переговоры

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Нас вообще восхищают эксперты, пытающиеся угадать намерения российского президента. Какие у него намерения не знает никто кроме него (а иногда и он сам – как сказал кто-то из коллег, дзюдоист Путин не строит планы, а пользуется возможностями). Так что такие размышления больше говорят о ходе мыслей самого эксперта, чем российского руководителя.Впрочем, Становая* достаточно квалифицированный аналитик, чтобы предупредить читателей, что её рассуждения – не прогноз, а её собственные мысли относительно того, что могло бы считаться победой России.Тем не менее, такие рассуждения представляют определённый интерес, поскольку высвечивают опасения наших западных партнёров и дают понимание того, чему они будут противодействовать.Этот небольшой текст, пожалуй, стоит привести целиком:"1. Отставка Зеленского.2. Легитимизация власти: Конституционный суд Украины определяет законного лидера (вероятно, спикера Рады).3. Снятие запрета на переговоры с Россией.4. Прекращение военного сопротивления Украины:- Спикер признает невозможность военной победы над Россией.- Останавливается мобилизация, прекращаются боевые действия.5. Старт мирных переговоров. Спикер объявляет о переговорах с Россией на базе "Стамбул-плюс". Условия:- Признание пяти аннексированных регионов частью РФ.- Вывод ВСУ из Запорожья, Херсона, ДНР и ЛНР.- Нейтралитет в отношении НАТО.- Сокращение украинской армии.- Запрет националистической идеологии и защита русскоязычного населения (включая конституционные поправки).6. Приостановка российского наступления: РФ прекращает военные операции, начинаются формальные переговоры.7. Российско-американские переговоры по безопасности: Москва активизирует диалог с США о своих "гарантиях безопасности" (ссылаясь на ультиматум декабря 2021 года).8. Реформы на Украине:- Конституционные и законодательные изменения в соответствии с требованиями России.- Назначение выборов.9. Раскол Украины:- Отделение западных регионов.- Россия и США договариваются о статусе прозападной территории: без вооружения и вне НАТО.10. Установление пророссийского руководства:- Украина (без запада) избирает нового президента, лояльного РФ.- Вступление в союз с Россией и Беларусью.Конец.Почему это важно? Сценарий показывает, что Путин не планирует новую мобилизацию или полный захват Украины.Его стратегия — дождаться капитуляции Киева через осознание бесперспективности сопротивления (что пока маловероятно).Два важных замечания:У Кремля нет ресурсов для полномасштабного вторжения.Текущую тактику "выжимания потерь" Москва может поддерживать годами, не форсируя территориальные захваты. В России уверены, что у Запада нет ни воли, ни возможностей сорвать этот план".Мы вообще-то считаем, что изначально идеальным вариантом для России было сохранение статус-кво 2013 года – нейтральная Украина, поддерживающая экономические отношения с ЕС и ЕврАзЭС (возможно – входящая в зоны свободной торговли обоих блоков). Однако конфигурация, предполагающая сохранение независимости и субъектности Украины, не устраивала ни Запад, ни, что характерно, Украину.Все остальные варианты, особенно связанные с ведением боевых действий, считаться "победой" могут весьма условно, о чём неоднократно практически прямым текстом говорил сам российский президент, указывая, что русские и украинцы – один народ.Именно поэтому не "у Кремля нет ресурсов для полномасштабного вторжения" (из Киева слышны вопли протеста – там нынешнюю ситуацию считают "полномасштабным вторжением" и просто боятся себе представить что-то ещё более полномасштабное), а у Кремля нет планов доведения Украины до полной военно-политической катастрофы. Ну хотя бы потому, что её социально-экономические последствия придётся разгребать России.Но если уж мы исходим из нынешней ситуации, то в мнении Становой* есть моменты самоочевидные и сомнительные.Самоочевидные момент касаются пунктов с 1 по 8. Собственно, они неоднократно освещались в официальных и неофициальных заявлениях.Отметим только несколько важных моментов.По пункту 1 – уход Зеленского с поста президента в значительно большей степени нужен Трампу. Россия просто не считает Зеленского легитимным главой государства, так что он может даже не уходить.Вот что действительно может беспокоить, так это планы Трампа отстранить Зеленского в рамках конституционной процедуры – без сотрудничества с Зеленским запустить конституционный механизм нельзя, а если он будет играть основную роль в процессе смены власти, то он скорее всего и останется президентом. В результате получим того же самого Зеленского – неадекватного, недоговороспособного, но теперь уже легитимного. Оно нам надо?Пункт 3 имеет скорее моральное значение – соответствующий указ тогда ещё президента Зеленского содержит не юридическую норму, а оценочное суждение – "признать невозможным". Так ничего запретить нельзя. Можно только удивить.Пункт 5 не может предшествовать пункту 8. Т.е., теоретически-то могут, но какой смысл договариваться с Зеленским и Стефанчуком, если первый нелегитимен, а второй, даже если приобретёт статус и.о. президента (это делается в рамках конституционной процедуры), не имеет права подписывать от имени Украины международные договора? У легитимного и полномочного президента обязательно возникнет вопрос – почему он, собственно, должен подписывать то, о чём договаривались не с ним?Пункт 6 тоже должен находиться где-то вверху списка – сначала перемирие, потом выборы, потом переговоры. Во всяком случае нам такая последовательность шагов кажется логичной.Пункты 9 и 10, по нашему мнению, представляют собой вольный полёт фантазии г-жи Становой*. Впрочем, описано всё так, что и не разберёшь, что имелось в виду.Отметим только, что Владимир Путин неоднократно заявлял, что его не интересуют "пророссийские" правительства – ему нужно такое правительство, которое действовало бы в соответствии с национальными интересами Украины. А вот эти интересы, как их ни формулируй, предполагают необходимость сохранения дружественных отношений с Россией.* Внесена в список иноагентов Росфинмониторинга.** Заблокирована в РФ решением суда.О другом варианте целеполагания России в СВО можно прочитать в статье Александра Чаленко "Пять условий "Вечного мира" России с Украиной"

https://ukraina.ru/20250313/1061748525.html

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мнения, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, сво, война, победа, переговоры, дипломатия, выборы