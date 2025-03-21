Победа Путина: взгляд из "прекрасного" Парижа
19:00 21.03.2025 (обновлено: 19:01 21.03.2025)
Трамп и Путин
Проживающая в Париже эксперт Центра Карнеги* Татьяна Становая* сначала в социальной сети Х**, а потом в своём телеграм-канале 21 марта поместила пост под названием "Как Путин представляет себе победу на Украине?" (забавно, что оригинальный пост был англоязычный, перевести на родной язык иноагента его помогли "коллеги")
Нас вообще восхищают эксперты, пытающиеся угадать намерения российского президента. Какие у него намерения не знает никто кроме него (а иногда и он сам – как сказал кто-то из коллег, дзюдоист Путин не строит планы, а пользуется возможностями). Так что такие размышления больше говорят о ходе мыслей самого эксперта, чем российского руководителя.
Впрочем, Становая* достаточно квалифицированный аналитик, чтобы предупредить читателей, что её рассуждения – не прогноз, а её собственные мысли относительно того, что могло бы считаться победой России.
Тем не менее, такие рассуждения представляют определённый интерес, поскольку высвечивают опасения наших западных партнёров и дают понимание того, чему они будут противодействовать.
Этот небольшой текст, пожалуй, стоит привести целиком:
"1. Отставка Зеленского.
2. Легитимизация власти: Конституционный суд Украины определяет законного лидера (вероятно, спикера Рады).
3. Снятие запрета на переговоры с Россией.
4. Прекращение военного сопротивления Украины:
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- Спикер признает невозможность военной победы над Россией.
- Останавливается мобилизация, прекращаются боевые действия.
5. Старт мирных переговоров. Спикер объявляет о переговорах с Россией на базе "Стамбул-плюс". Условия:
- Признание пяти аннексированных регионов частью РФ.
- Нейтралитет в отношении НАТО.
- Сокращение украинской армии.
- Запрет националистической идеологии и защита русскоязычного населения (включая конституционные поправки).
6. Приостановка российского наступления: РФ прекращает военные операции, начинаются формальные переговоры.
8. Реформы на Украине:
- Конституционные и законодательные изменения в соответствии с требованиями России.
- Назначение выборов.
9. Раскол Украины:
- Отделение западных регионов.
- Россия и США договариваются о статусе прозападной территории: без вооружения и вне НАТО.
10. Установление пророссийского руководства:
- Украина (без запада) избирает нового президента, лояльного РФ.
- Вступление в союз с Россией и Беларусью.
Конец.
21 февраля, 03:00"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу УкраиныКаждый житель России по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Почему это важно? Сценарий показывает, что Путин не планирует новую мобилизацию или полный захват Украины.
Его стратегия — дождаться капитуляции Киева через осознание бесперспективности сопротивления (что пока маловероятно).
Два важных замечания:
У Кремля нет ресурсов для полномасштабного вторжения.
Текущую тактику "выжимания потерь" Москва может поддерживать годами, не форсируя территориальные захваты. В России уверены, что у Запада нет ни воли, ни возможностей сорвать этот план".
Мы вообще-то считаем, что изначально идеальным вариантом для России было сохранение статус-кво 2013 года – нейтральная Украина, поддерживающая экономические отношения с ЕС и ЕврАзЭС (возможно – входящая в зоны свободной торговли обоих блоков). Однако конфигурация, предполагающая сохранение независимости и субъектности Украины, не устраивала ни Запад, ни, что характерно, Украину.
Все остальные варианты, особенно связанные с ведением боевых действий, считаться "победой" могут весьма условно, о чём неоднократно практически прямым текстом говорил сам российский президент, указывая, что русские и украинцы – один народ.
Именно поэтому не "у Кремля нет ресурсов для полномасштабного вторжения" (из Киева слышны вопли протеста – там нынешнюю ситуацию считают "полномасштабным вторжением" и просто боятся себе представить что-то ещё более полномасштабное), а у Кремля нет планов доведения Украины до полной военно-политической катастрофы. Ну хотя бы потому, что её социально-экономические последствия придётся разгребать России.
Но если уж мы исходим из нынешней ситуации, то в мнении Становой* есть моменты самоочевидные и сомнительные.
27 января, 15:30Переосмысление: как Зеленский разрешил себе переговоры вести25 января бывший президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем он подписал указ от 30 сентября 2022 года и почему этот указ не может воспрепятствовать ведению переговоров с Россией. При этом он, как водится, наговорил глупостей, но тут делать нечего – чего-то умного от него давно уже никто не ждёт. Кроме того, он пытается обмануть Трампа
Самоочевидные момент касаются пунктов с 1 по 8. Собственно, они неоднократно освещались в официальных и неофициальных заявлениях.
Отметим только несколько важных моментов.
По пункту 1 – уход Зеленского с поста президента в значительно большей степени нужен Трампу. Россия просто не считает Зеленского легитимным главой государства, так что он может даже не уходить.
Вот что действительно может беспокоить, так это планы Трампа отстранить Зеленского в рамках конституционной процедуры – без сотрудничества с Зеленским запустить конституционный механизм нельзя, а если он будет играть основную роль в процессе смены власти, то он скорее всего и останется президентом. В результате получим того же самого Зеленского – неадекватного, недоговороспособного, но теперь уже легитимного. Оно нам надо?
Пункт 3 имеет скорее моральное значение – соответствующий указ тогда ещё президента Зеленского содержит не юридическую норму, а оценочное суждение – "признать невозможным". Так ничего запретить нельзя. Можно только удивить.
Пункт 5 не может предшествовать пункту 8. Т.е., теоретически-то могут, но какой смысл договариваться с Зеленским и Стефанчуком, если первый нелегитимен, а второй, даже если приобретёт статус и.о. президента (это делается в рамках конституционной процедуры), не имеет права подписывать от имени Украины международные договора? У легитимного и полномочного президента обязательно возникнет вопрос – почему он, собственно, должен подписывать то, о чём договаривались не с ним?
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Пункт 6 тоже должен находиться где-то вверху списка – сначала перемирие, потом выборы, потом переговоры. Во всяком случае нам такая последовательность шагов кажется логичной.
Пункты 9 и 10, по нашему мнению, представляют собой вольный полёт фантазии г-жи Становой*. Впрочем, описано всё так, что и не разберёшь, что имелось в виду.
Отметим только, что Владимир Путин неоднократно заявлял, что его не интересуют "пророссийские" правительства – ему нужно такое правительство, которое действовало бы в соответствии с национальными интересами Украины. А вот эти интересы, как их ни формулируй, предполагают необходимость сохранения дружественных отношений с Россией.
* Внесена в список иноагентов Росфинмониторинга.
** Заблокирована в РФ решением суда.
О другом варианте целеполагания России в СВО можно прочитать в статье Александра Чаленко "Пять условий "Вечного мира" России с Украиной"