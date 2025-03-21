https://ukraina.ru/20250321/1061965048.html

"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"

"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2" - 21.03.2025 Украина.ру

"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" ("СП-2") могут отдать под контроль Соединенных Штатов. Об этом написала немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные анонимные источники

2025-03-21T18:30

2025-03-21T18:30

2025-03-21T18:43

сша

россия

германия

игорь юшков

владимир путин

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bild

financial times

фонд национальной энергетической безопасности

эксклюзив

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Журналисты издания утверждают, что по инсайдерским каналам им удалось узнать: в настоящее время ведется работа над новой газовой сделкой. В рамках нее Вашингтон возьмет под контроль "Северный поток-2", чтобы поставлять российский газ в Германию, а взамен гарантирует Москве отмену американских и европейских санкций.Эта информация кажется вполне правдивой на фоне сообщений того же Bild *от начала марта о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "СП-2" и публикации британской газеты Financial Times о тех же намерениях директора оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов.Подробнее об этих сообщениях - в материале Тайный ход США. Bild* сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".Вот только эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что это - не более, чем вброс европейских СМИ."Я очень скептически отношусь к подобным публикациям. Зачем Соединенным Штатам сам "Северный поток-2", когда без договоренностей с европейцами он не может работать? Данная труба так и не получила разрешение на ввод в эксплуатацию со стороны Германии", - отметил в интервью изданию Украина.ру Юшков.Он добавил, что еще более нелогично утверждение Bild : выглядит на фоне того, что Россия и США - конкуренты на газовом рынке, а, приходя к власти, американский лидер обещал увеличить производство внутри своей станы. Это значит, что Вашингтону совершенно невыгодно восстановление поставок российского газа в Европу, ведь объем прокачки голубого топлива по уцелевшей нитке "Северного потока-2" составляет около 27,5 миллиардов кубов, то есть примерно два полноценных СПГ-завода США.Разговоры о "СП-2", уверен Юшков, могут быть хоть как-то полезны США только как переговорная карта, но действительно важно взбивание информационной пены исключительно для Европы.А вот управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев с этим мнением не согласился. В беседе с агентством РИА Новости он отметил, что американцам все же выгодна реанимация "СП-2"."В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - отметил Русяев, уточнив, что дальше слово будет за Москвой, и она вполне резонно сможет потребовать взамен широкого пересмотра политики санкций.Ранее многие эксперты уже говорили о том, что с приходом к власти в США Трампа и возобновления диалога двух стран, главной темой Москвы и Вашингтона стала энергетика. Специалисты предсказывают глобальный передел этого рынка.Особенно интересным на фоне этого предсказания выглядит пятничный подрыв газораспределительной станции (ГИС) "Суджа", по которой проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу: Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале отметил, что удар ВСУ по ГИС связан с тем, что в ЕС серьезно опасаются энергетического союза США и России. Ведь если таковой возникнет, уточнил эксперт, то он будет контролировать все поставки углеводородов в Европу, а значит и регулировать цены. Логичным исходом этой истории станет полная зависимость промышленности ЕС.Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина в своем телеграм-канале добавила, что в каком-то смысле, ГИС "Суджа" - это "Северный поток" в миниатюре. И транзит через эту газораспределительную станцию прекратился еще в январе, однако нынешние правящие элиты ЕС, в силу цивилизационной солидарности ненавидящие Россию, делают все возможное, чтобы воспрепятствовать даже перспективе энергетического союза Москвы и Вашингтона.Укладывается в логику энергетического передела мира и требование Трампа к Владимиру Зеленскому о передаче "под крыло" США украинских электростанций. В этой истории вопросов пока тоже больше, чем ответов. Например, зачем американскому лидеру нужны довольно старые АЭС, тем более, что атомная энергетика в США находится не не государственной, а частной собственности.Частный статус в США имеют и все остальные заводы-пароходы-газопроводы, имеющие отношение к энергетической сфере. Это значит, что профит с получения каких-то новых объектов в ведение США, даже если рассматривать этот вопрос чисто теоретически, будут иметь конкретные предприниматели вроде Соросов и Рокфеллеров, то есть Глубинное государство. Согласен ли бизнесмен Трамп с такой расстановкой сил? Вопросов пока и правда больше, чем ответов, но энергетический паззл постепенно начинает складываться: Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует.*Организация, признанная в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20250305/1061545949.html

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сша, россия, германия, игорь юшков, владимир путин, дональд трамп, bild, financial times, фонд национальной энергетической безопасности, эксклюзив, москва, европа, марат баширов, ес, северный поток, северный поток-2