"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2" - 21.03.2025 Украина.ру
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"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"
"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2" - 21.03.2025 Украина.ру
"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"
Газопровод "Северный поток-2" ("СП-2") могут отдать под контроль Соединенных Штатов. Об этом написала немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные анонимные источники
2025-03-21T18:30
2025-03-21T18:43
сша
россия
германия
игорь юшков
владимир путин
дональд трамп
bild
financial times
фонд национальной энергетической безопасности
эксклюзив
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Журналисты издания утверждают, что по инсайдерским каналам им удалось узнать: в настоящее время ведется работа над новой газовой сделкой. В рамках нее Вашингтон возьмет под контроль "Северный поток-2", чтобы поставлять российский газ в Германию, а взамен гарантирует Москве отмену американских и европейских санкций.Эта информация кажется вполне правдивой на фоне сообщений того же Bild *от начала марта о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "СП-2" и публикации британской газеты Financial Times о тех же намерениях директора оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов.Подробнее об этих сообщениях - в материале Тайный ход США. Bild* сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".Вот только эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что это - не более, чем вброс европейских СМИ."Я очень скептически отношусь к подобным публикациям. Зачем Соединенным Штатам сам "Северный поток-2", когда без договоренностей с европейцами он не может работать? Данная труба так и не получила разрешение на ввод в эксплуатацию со стороны Германии", - отметил в интервью изданию Украина.ру Юшков.Он добавил, что еще более нелогично утверждение Bild : выглядит на фоне того, что Россия и США - конкуренты на газовом рынке, а, приходя к власти, американский лидер обещал увеличить производство внутри своей станы. Это значит, что Вашингтону совершенно невыгодно восстановление поставок российского газа в Европу, ведь объем прокачки голубого топлива по уцелевшей нитке "Северного потока-2" составляет около 27,5 миллиардов кубов, то есть примерно два полноценных СПГ-завода США.Разговоры о "СП-2", уверен Юшков, могут быть хоть как-то полезны США только как переговорная карта, но действительно важно взбивание информационной пены исключительно для Европы.А вот управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев с этим мнением не согласился. В беседе с агентством РИА Новости он отметил, что американцам все же выгодна реанимация "СП-2"."В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - отметил Русяев, уточнив, что дальше слово будет за Москвой, и она вполне резонно сможет потребовать взамен широкого пересмотра политики санкций.Ранее многие эксперты уже говорили о том, что с приходом к власти в США Трампа и возобновления диалога двух стран, главной темой Москвы и Вашингтона стала энергетика. Специалисты предсказывают глобальный передел этого рынка.Особенно интересным на фоне этого предсказания выглядит пятничный подрыв газораспределительной станции (ГИС) "Суджа", по которой проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу: Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале отметил, что удар ВСУ по ГИС связан с тем, что в ЕС серьезно опасаются энергетического союза США и России. Ведь если таковой возникнет, уточнил эксперт, то он будет контролировать все поставки углеводородов в Европу, а значит и регулировать цены. Логичным исходом этой истории станет полная зависимость промышленности ЕС.Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина в своем телеграм-канале добавила, что в каком-то смысле, ГИС "Суджа" - это "Северный поток" в миниатюре. И транзит через эту газораспределительную станцию прекратился еще в январе, однако нынешние правящие элиты ЕС, в силу цивилизационной солидарности ненавидящие Россию, делают все возможное, чтобы воспрепятствовать даже перспективе энергетического союза Москвы и Вашингтона.Укладывается в логику энергетического передела мира и требование Трампа к Владимиру Зеленскому о передаче "под крыло" США украинских электростанций. В этой истории вопросов пока тоже больше, чем ответов. Например, зачем американскому лидеру нужны довольно старые АЭС, тем более, что атомная энергетика в США находится не не государственной, а частной собственности.Частный статус в США имеют и все остальные заводы-пароходы-газопроводы, имеющие отношение к энергетической сфере. Это значит, что профит с получения каких-то новых объектов в ведение США, даже если рассматривать этот вопрос чисто теоретически, будут иметь конкретные предприниматели вроде Соросов и Рокфеллеров, то есть Глубинное государство. Согласен ли бизнесмен Трамп с такой расстановкой сил? Вопросов пока и правда больше, чем ответов, но энергетический паззл постепенно начинает складываться: Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует.*Организация, признанная в РФ иноагентом
https://ukraina.ru/20250305/1061545949.html
https://ukraina.ru/20250320/1061921215.html
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Марина Полякова
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сша, россия, германия, игорь юшков, владимир путин, дональд трамп, bild, financial times, фонд национальной энергетической безопасности, эксклюзив, москва, европа, марат баширов, ес, северный поток, северный поток-2
США, Россия, Германия, Игорь Юшков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Bild, Financial Times, Фонд национальной энергетической безопасности, Эксклюзив, Москва, Европа, Марат Баширов, ЕС, Северный поток, Северный поток-2

"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"

18:30 21.03.2025 (обновлено: 18:43 21.03.2025)
 
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Газопровод "Северный поток-2" ("СП-2") могут отдать под контроль Соединенных Штатов. Об этом написала немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные анонимные источники
Журналисты издания утверждают, что по инсайдерским каналам им удалось узнать: в настоящее время ведется работа над новой газовой сделкой. В рамках нее Вашингтон возьмет под контроль "Северный поток-2", чтобы поставлять российский газ в Германию, а взамен гарантирует Москве отмену американских и европейских санкций.
Эта информация кажется вполне правдивой на фоне сообщений того же Bild *от начала марта о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "СП-2" и публикации британской газеты Financial Times о тех же намерениях директора оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов.
Подробнее об этих сообщениях - в материале Тайный ход США. Bild* сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".
Вот только эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что это - не более, чем вброс европейских СМИ.
"Я очень скептически отношусь к подобным публикациям. Зачем Соединенным Штатам сам "Северный поток-2", когда без договоренностей с европейцами он не может работать? Данная труба так и не получила разрешение на ввод в эксплуатацию со стороны Германии", - отметил в интервью изданию Украина.ру Юшков.
Северный поток-2
5 марта, 10:19
Bild: власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2"Правительство Германии опасается, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся о поставках газа в Европу в обход Берлина, поэтому ищет способы, которые позволят не допустить запуска газопровода "Северный поток-2" ("СП-2"). Об этом в среду, 5 марта, написала немецкая газета Bild со ссылкой на осведомленные источники
Он добавил, что еще более нелогично утверждение Bild : выглядит на фоне того, что Россия и США - конкуренты на газовом рынке, а, приходя к власти, американский лидер обещал увеличить производство внутри своей станы. Это значит, что Вашингтону совершенно невыгодно восстановление поставок российского газа в Европу, ведь объем прокачки голубого топлива по уцелевшей нитке "Северного потока-2" составляет около 27,5 миллиардов кубов, то есть примерно два полноценных СПГ-завода США.
Разговоры о "СП-2", уверен Юшков, могут быть хоть как-то полезны США только как переговорная карта, но действительно важно взбивание информационной пены исключительно для Европы.

"Я думаю, что здесь часть европейских СМИ работают на дальнейший скорый разрыв отношений США и Европы. Смотрите: русские с американцами за спиной европейцев договорились, какое-то тайное соглашение без нас подписали. О чем? А вот хотят запустить "Северный поток-2". А этот газопровод для самих европейцев является уже очень демонизированным проектом, символом современной России. Поэтому, я думаю, что это выдуманная история, призванная показать ЕС, что США коварны, они предатели, поэтому не надо с ними строить отношения", - резюмировал Юшков.

А вот управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев с этим мнением не согласился. В беседе с агентством РИА Новости он отметил, что американцам все же выгодна реанимация "СП-2".
"В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - отметил Русяев, уточнив, что дальше слово будет за Москвой, и она вполне резонно сможет потребовать взамен широкого пересмотра политики санкций.
Ранее многие эксперты уже говорили о том, что с приходом к власти в США Трампа и возобновления диалога двух стран, главной темой Москвы и Вашингтона стала энергетика. Специалисты предсказывают глобальный передел этого рынка.
Особенно интересным на фоне этого предсказания выглядит пятничный подрыв газораспределительной станции (ГИС) "Суджа", по которой проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу:
Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале отметил, что удар ВСУ по ГИС связан с тем, что в ЕС серьезно опасаются энергетического союза США и России. Ведь если таковой возникнет, уточнил эксперт, то он будет контролировать все поставки углеводородов в Европу, а значит и регулировать цены. Логичным исходом этой истории станет полная зависимость промышленности ЕС.
Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина в своем телеграм-канале добавила, что в каком-то смысле, ГИС "Суджа" - это "Северный поток" в миниатюре. И транзит через эту газораспределительную станцию прекратился еще в январе, однако нынешние правящие элиты ЕС, в силу цивилизационной солидарности ненавидящие Россию, делают все возможное, чтобы воспрепятствовать даже перспективе энергетического союза Москвы и Вашингтона.
Укладывается в логику энергетического передела мира и требование Трампа к Владимиру Зеленскому о передаче "под крыло" США украинских электростанций. В этой истории вопросов пока тоже больше, чем ответов. Например, зачем американскому лидеру нужны довольно старые АЭС, тем более, что атомная энергетика в США находится не не государственной, а частной собственности.
Вчера, 15:11
Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в ЕвропеЛидер США Дональд Трамп накануне поговорил с Владимиром Зеленским. Главной линией их беседы стали прекращение ударов по энергообъектам и передача под контроль Вашингтона украинских АЭС. Эксперты отмечают, что заявленные темы - лишь "верхушка айсберга"
Частный статус в США имеют и все остальные заводы-пароходы-газопроводы, имеющие отношение к энергетической сфере. Это значит, что профит с получения каких-то новых объектов в ведение США, даже если рассматривать этот вопрос чисто теоретически, будут иметь конкретные предприниматели вроде Соросов и Рокфеллеров, то есть Глубинное государство. Согласен ли бизнесмен Трамп с такой расстановкой сил? Вопросов пока и правда больше, чем ответов, но энергетический паззл постепенно начинает складываться: Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует.
*Организация, признанная в РФ иноагентом
 
СШАРоссияГерманияИгорь ЮшковВладимир ПутинДональд ТрампBildFinancial TimesФонд национальной энергетической безопасностиЭксклюзивМоскваЕвропаМарат БашировЕССеверный потокСеверный поток-2
 
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