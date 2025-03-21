"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"
18:30 21.03.2025 (обновлено: 18:43 21.03.2025)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Газопровод "Северный поток-2" ("СП-2") могут отдать под контроль Соединенных Штатов. Об этом написала немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные анонимные источники
Журналисты издания утверждают, что по инсайдерским каналам им удалось узнать: в настоящее время ведется работа над новой газовой сделкой. В рамках нее Вашингтон возьмет под контроль "Северный поток-2", чтобы поставлять российский газ в Германию, а взамен гарантирует Москве отмену американских и европейских санкций.
Эта информация кажется вполне правдивой на фоне сообщений того же Bild *от начала марта о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "СП-2" и публикации британской газеты Financial Times о тех же намерениях директора оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов.
Подробнее об этих сообщениях - в материале Тайный ход США. Bild* сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".
Вот только эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что это - не более, чем вброс европейских СМИ.
"Я очень скептически отношусь к подобным публикациям. Зачем Соединенным Штатам сам "Северный поток-2", когда без договоренностей с европейцами он не может работать? Данная труба так и не получила разрешение на ввод в эксплуатацию со стороны Германии", - отметил в интервью изданию Украина.ру Юшков.
5 марта, 10:19Bild: власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2"Правительство Германии опасается, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся о поставках газа в Европу в обход Берлина, поэтому ищет способы, которые позволят не допустить запуска газопровода "Северный поток-2" ("СП-2"). Об этом в среду, 5 марта, написала немецкая газета Bild со ссылкой на осведомленные источники
Он добавил, что еще более нелогично утверждение Bild : выглядит на фоне того, что Россия и США - конкуренты на газовом рынке, а, приходя к власти, американский лидер обещал увеличить производство внутри своей станы. Это значит, что Вашингтону совершенно невыгодно восстановление поставок российского газа в Европу, ведь объем прокачки голубого топлива по уцелевшей нитке "Северного потока-2" составляет около 27,5 миллиардов кубов, то есть примерно два полноценных СПГ-завода США.
Разговоры о "СП-2", уверен Юшков, могут быть хоть как-то полезны США только как переговорная карта, но действительно важно взбивание информационной пены исключительно для Европы.
"Я думаю, что здесь часть европейских СМИ работают на дальнейший скорый разрыв отношений США и Европы. Смотрите: русские с американцами за спиной европейцев договорились, какое-то тайное соглашение без нас подписали. О чем? А вот хотят запустить "Северный поток-2". А этот газопровод для самих европейцев является уже очень демонизированным проектом, символом современной России. Поэтому, я думаю, что это выдуманная история, призванная показать ЕС, что США коварны, они предатели, поэтому не надо с ними строить отношения", - резюмировал Юшков.
А вот управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев с этим мнением не согласился. В беседе с агентством РИА Новости он отметил, что американцам все же выгодна реанимация "СП-2".
"В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - отметил Русяев, уточнив, что дальше слово будет за Москвой, и она вполне резонно сможет потребовать взамен широкого пересмотра политики санкций.
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*Организация, признанная в РФ иноагентом