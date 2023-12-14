https://ukraina.ru/20231214/1052072377.html

Дональд Туск, биография

Дональд Туск, биография - 14.12.2023 Украина.ру

Дональд Туск, биография

Премьер-министр Польши

2023-12-14T09:52

2023-12-14T09:52

2023-12-14T09:53

биография

политика

туск

польша

фрг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052072595_0:33:900:539_1920x0_80_0_0_6910cf2c0b17b328680ce35882ec45fb.jpg

Детство и образованиеРодился Дональд Туск 22 апреля 1957 года в Польше. Отец – Дональд, по профессии был плотником. Мать – Ева, работала медсестрой. Дед – Йозеф по отцовской линии, с начала августа до конца октября 1944 года служил в 328 запасном учебном батальоне гренадеров гитлеровской армии, но по принуждению. Поляки, проживающие в Гданьске, носившем тогда название Данциг и считавшемся вольным, полуавтономным городом, признавались гражданами ФРГ.В 1976 году Дональд окончил гимназию Николая Коперника, а затем поступил на исторический факультет в университет в Гданьске. Параллельно с учебой Туск сотрудничал с местными независимыми профсоюзами.КарьераСпустя 4 года Туск вместе с единомышленниками создает Независимое движение польских студентов. В том же 1980-м Дональд занимает должность редактора в издательстве Wydawnitctwo Morskie.Военное положение в ПольшеВ 1981 году в Польше было введено военное положение. Движение “Солидарность”, в котором состояли порядка 10-ти миллионов поляков, было распущено, а ее члены были принудительно задержаны. Помимо этого, в стране была введена жесткая цензура и ограничение свобод.На сегодня профсоюз “Солидарность” известен во всем мире. Он возник на волне протестов, охватил разные социальные группы и превратился в мощнейшую оппозиционную силу.По телевизору крутили выступление первого секретаря ЦК ПОРП, председателя Совмина и министра национальной обороны ПНР Ярузельского. Тогда он заявил, что “страна оказалась над пропастью благодаря профсоюзному объединению “Солидарность” и другие экстремисты ведут к разрушению социалистической государственности и братоубийственной войне”.На улицах Польши ездили танки, ходили военные патрули, была отключена телефонная связь, рейсы были отменены, а главные дороги заблокированы. Десятки тысяч граждан лишились рабочих мест.Народ призывал к снижению пенсионного возраста, качественной медпомощи, легализации профсоюзов, подбору властей по компетентности, а не партийной принадлежности, реальной свободе слова, печати, собраний, а также требовали ввести дополнительный выходной – субботу. По итогу правительство пошло на уступки.В это время Туск занялся подпольной деятельностью: стал одним из основателей нелегального журнала "Пшегленд политичный". В издании пропагандировались ценности свободного рынка и экономического либерализма.В 1988 году Дональд входит в руководство Гданьского конгресса либералов, а также становится одним из организаторов майско-августовской стачки. Через три года, когда в Польше завершается посткоммунистическое преобразование политической системы, Туск избирается депутатом. В 1997 году Дональд был выдвинут в сенат законодательного органа.В 2000-х Туск становится во главе политической силы “Гражданская платформа”. На выборах в 2005 году Дональд занимает второе место: в предвыборной кампании конкуренты напомнили о судьбе деда Туска, это и стало причиной того, что главой страны стал не Дональд, а Лех Качиньский. На внеочередных выборах в парламент в 2007 году политсила ГП одержала значительную победу.В 2010 году Туск отказался лететь вместе с Качиньским на церемонию памяти 70-летия Катынского расстрела. В этот день самолет Леха Качиньского разбился при подлете к Смоленску.13 декабря 2023 года Туска избрали премьер-министром Польши. За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против – 201.Отношения и детиТуск состоит в браке с Малгожатой. Супруги воспитали двоих детей: сына Михаила и дочь Катажину.Интересные факты1. Туск написал около 200 книг, некоторые из них посвящены его супруге. 2. В качестве хобби он предпочитает игру в футбол и фотографию.3. В 2003 году он участвовал в соревновании “Табачене”: он занял второе место по нюханию табака.4. Его предки были родом из славянского племени кашубов, которые жили в Поморье.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, политика, туск, польша, фрг