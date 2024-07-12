https://ukraina.ru/20240712/1056196161.html

Алексей Кочетков: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе

Алексей Кочетков: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе - 12.07.2024 Украина.ру

Алексей Кочетков: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе

Западный мир по-прежнему обладает самым мощным экономическим и промышленным потенциалом, несмотря на весь наш оптимизм по поводу Китая и Индии. История показывала, что когда Западу надо, он ставит экономику на военные рельсы и творит чудеса в массовом производстве вооружений

2024-07-12T05:18

2024-07-12T05:18

2024-07-12T05:19

интервью

китай

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сша

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сво

польша

f-16

кндр

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Поэтому наша задача – максимально усилить свои позиции. Для этого надо как можно скорее освободить Одессу, чтобы территория Украины была непригодна в качестве военного плацдарма против России, считает один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей КочетковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее польский премьер-министр Дональд Туск по итогам переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Варшава обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Позднее министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сославшись на позицию США, что делать этого не стоит, поскольку это может привести к эскалации конфликта с Россией, отметил, что если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать.- Алексей, вот это "буду сбивать/не буду сбивать" - это очередная игра Польши из разряда "как бы так повоевать с Россией, чтобы нам за это ничего не было"? Или это хитроумная комбинация, которая может представлять для нас серьезную угрозу?- Возможно и то, и другое. Но у поляков есть определенные качества, которые позволяют нам прогнозировать их поступки на достаточно отдаленную перспективу. Польша всегда так себя вела: она пыталась извлечь максимальную выгоду из любых конфликтов, но так, чтобы за нее воевал кто-то другой и чтобы не получить по голове здесь и сейчас.Сейчас Варшава тоже успешно занимается шантажом и выбиванием для себя преференций. Она умудряется качать деньги и из Вашингтона, и из Брюсселя, которые все остальные страны Запада откровенно грабят. От украинского конфликта она больше получает, чем теряет.Польша понимает, что как только она попытается сбить нашу ракету со своей территории, ей прилетит обратно, а кричать о российской агрессии будет просто невозможно.Поясню еще раз. Когда Польша предоставляет свою аэродрому для украинской авиации, она тоже играет на грани фола. Пока эти самолеты там просто прячутся – это одно. Но как только они начнут наносить удары по российской территории (а к этому все идет), польские аэродромы станут нашей приоритетной целью.И эта польская игра на грани фола рано или поздно закончится для нее плачевно.- Вы затронули тему F-16. Похоже, Запад в этой ситуации тоже будет петлять. Самолеты будут взлетать из Польши, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они полетят на задание, отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Таким образом, F-16 не будут постоянно находиться на Украине, а у нас вроде бы не будет повода ударить по натовским аэродромам.- Да, так оно и будет. Но до определенного момента.Украинская инфраструктура медленно, но разрушается. Рано или поздно она придет в негодность. И тогда Западу придется делать выбор: или вообще сворачивать эту дешевую оперетку, или использовать свою аэродромы для боевой работы.Москва пообещала, что в этом случае в негодность начнут приходить аэродромы. И тогда Западу придется делать следующий выбор: или напрямую воевать с Россией со всеми вытекающими последствиями, или отступать.- Когда Запад собирается передать Украине F-16, он понимает, что это может привести к прямой войне с Россией?- Прекрасно понимает и даже начинает эту перспективу рассматривать.При всей неадекватности людей, которые изображают из себя западных политиков, те силы на Западе, которые принимают решения на Западе, вполне адекватные. Они ставят конкретные задачи по уничтожению России (или территориальный раздел, или полный ее перевод под внешнее управление). Чтобы решить эту стратегическую задачу, Запад предпринимает делает тактические ходы.Их тактика состоит в следующем: максимально ослабить Россию чужими руками, чтобы подготовить материально-техническую базу для будущего прямого столкновения с ней. Украина – это лишь авангард будущего большого конфликта.- Понятно, что Запад тянет время для перевооружения. А что ему прямо сейчас или через год может дать воздушная война с Россией? Ну получим мы какой-то ущерб, но не развалимся же мы.- Запад понимает, что Россия в отношении СВО выбрала правильную тактику. Мы разрушаем украинскую инфраструктуру и выбиваем профессиональный кадровый состав украинской армии. Киевский режим может сколько угодно говорить, что "мы – крепость, потому что не пустили русских вглубь страны", но его население физически устает от этой войны и не понимает, зачем она нужна.Даже если Украина сейчас - крепость, то все равно вода камень точит. Рано или поздно она посыплется. И что бы она не посыпалась прямо сейчас, Запад поставляет Киеву ПВО и самолеты. Во всяком случае, США важно, чтобы Украина не рухнула при администрации демократов. Их задача – протянуть как минимум до января 2025 года.Более того, даже если Украина сейчас потеряет хотя бы один регион, это точно может привести к смене власти в США.- А что будет, если мы не сможем освободить Донбасс до января 2025 года?- Это очень серьезно повлияет на политику следующей администрации.Если все посыплется до января, у новой администрации будет шанс с чистой совестью пересмотреть политику Штатов в отношении России и Украины. Они смогут, не потеряв лицо, отойти на более выгодные позиции. А если этого не произойдет, вся ответственность за последующие события будет лежать на новой администрации и им придется принимать более жесткие решения.Демократы скажут: "Да, у нас дедушка с деменцией, но мы хотя бы держались. А у вас, хотя вы вроде бы такие умные и здоровые, все посыпалось. Разве вы не агенты Кремля?".Так что республиканцы заинтересованы в том, чтобы украинский фронт посыпался именно сейчас. Это позволит им устроить разбор полетов внутри США по поводу того, куда делись эти сотни миллиардов долларов, и это позволит им свалить всю вину за поражение Киева на своих предшественников.- А что могли бы сделать республиканцы для перевооружения самой Украины, что еще не было сделано?- Много чего. Западный мир по-прежнему обладает самым мощным экономическим и промышленным потенциалом, несмотря на весь наш оптимизм по поводу Китая и Индии. История показывала, что когда Западу надо, он ставит экономику на военные рельсы и творит чудеса в массовом производстве вооружений. Поэтому наша задача – максимально усилить свои позиции.Если сейчас заморозить конфликт, мы окажемся в невыгодном положении. Немедленный мир на условиях, которые предлагает Запад – это прямое поражение России. Это такая ленинщина и троцкизм: "Ни мира, ни войны, армию распустить, Брестский договор подписать". Чем это закончилось – мы помним.- Вы сказали, что не стоит рассчитывать на Китай и Индию. А как же КНДР?- Этот стратегический договор с КНДР давно следовало заключить, просто раньше мы опасались того, что скажет ООН или Папа Римский. Раз уж мы играем в карты с шулерами, которых невозможно обыграть, потому что они постоянно меняют правила, надо опрокидывать стол. Надо менять порядок, установленный на их правилах.Тем не менее, промышленный потенциал Запада все равно остается колоссальным. Оружие для армий НАТО они найдут. Да, у них есть проблемы с человеческим ресурсом. Вряд ли им сейчас удастся поставить под ружье истинных арийцев. Но они могут пообещать выходцам из стран с неразвитой экономикой свое гражданство, деньги и "жизненное пространство на Востоке".Когда закончатся украинцы, армия у них будет. Но для перевооружения нужно время. Поэтому нас будут толкать к "Минску-3". Найдутся посредники среди наших якобы друзей, которые будут говорить нам "надо, надо". Нам это невыгодно. Нам надо выходить за Днепр и полностью освобождать Черноморское побережье.Наша задача - сделать территорию Украины непригодной для военного плацдарма. Если киевский режим сохранит за собой три-четыре западных области, для нас это не будет представлять угрозу.- Уточню насчет КНДР. Этот наш договор повлиял на ситуацию с поставками Польше южнокорейской техники?- Южная Корея сейчас посылает противоречивые сигналы: от крайне жестких до крайне лояльных.Сеул понимает, что в этой ситуации оказывается в положении заложника. При всех своих промышленных и экономических возможностях, Южная Корея - весьма уязвимая страна. Если она, как и Польша, будет проводить самоубийственную политику, она исчезнет с политической карты мира. Южнокорейцы понимают, что в этой ситуации им надо вести себя тихо и спокойно, а не дергать за усы сразу нескольких тигров, полагая, что их защитят американцы. Может оказаться так, что Штатам попросту будет некого защищать.Напомню, что во время Корейской войны правительство Южной Кореи чувствовало себя уверенно. Но это кончилось тем, что они удерживали маленький пятачок из нескольких километров на самом-самом юге Корейского полуострова. Да, США тогда были на пике формы. Они смогли перетянуть на свою сторону ООН. Но времена меняются. Сейчас все по-другому.США могут кинуть Южную Корею, как они кидали многие страны, когда оказывались перед выбором между собственной политической выгодой и чьими-то жизнями.Повторюсь, Сеул это понимает. Но часть южнокорейских элит (как и любые элиты западного мира), такая же марионеточная и подставная.- Судя по тому, каковы настроения наших бойцов и как решаются военно-технические вопросы, мы сможем освободить Донбасс до января 2025 года?- Можем. Расклад сил постепенно меняется в нашу сторону. Украина пытается контратаковать на ряде участков, перехватить инициативу у нас она не может. Несмотря на попытки маневрировать резервами и создавать ударные кулак. Противнику нужна хотя бы мнимая победа, но даже это у нее не выходит.Именно поэтому на саммите НАТО в Вашингтоне ощущается нервозность. Ситуация постепенно начинает выходить из-под их контроля. Им надо что-то срочно предпринять, чтобы украинский фронт не развалился. Например, передать киевскому режиму дополнительные средства ПВО и авиацию, чтобы на голову его солдат не летел очистительный чугуний и другие весомые аргументы.Если мы окончательно выбьем украинскую систему ПВО, наши ФАБы будут лететь на головы вражеских бойцов еще более массово и их сопротивление будет невозможно. Господство в воздухе – это 80% успеха на любой войне.- Мы когда-то с вами спорили о том, чтобы украинским городам давать русские названия. Сейчас идут бои за Новгородское, у которого историческое название Нью-Йорк. Как быть в таких ситуациях?- Я считаю, что нужно вернуть всем населенным пунктам изначальные исторические названия.Я понимаю, что меня сейчас будут жестко критиковать, но я не понимаю, почему город, основанный еще при Иване Грозном, должен называться Артемовск, а не Бахмут. При этом я хочу уточнить, что Комсомольск-на-Амуре должен носить именно такое название, потому что его построили при советской власти.Хочу подчеркнуть: все города, которые были переименованы по идеологическим причинам в рамках дерусификации, должны называться так, как их назвали люди, которые их основали. Надо начинать рерусификацию Новоросии и Малороссии, а без изменения топонимики это невозможно.Кроме того, я до сих пор не могу понять, почему мы до сих пор называем населенные пункты на украинский манер (Степовое, а не Степное). Это бред. Если мы освобождаем русский народ от украинского нацизма, давайте поступать последовательно. Если мы говорим, что Украину в нынешнем виде создал Ленин, зачем восстанавливать ему памятники?Кстати, иногда бывает так, что киевский режим, проводя декоммунизацию, давал улицам названия, связанные с русской историей. Поэтому я не понимаю, почему мы снова переименовываем улицу Ярослава Мудрого в Коммунистическую. Да, Украина переименовывала улицу Ленина в улицу Бандеры. Но это не повод снова возвращать Ленина.Давайте вернем ей дореволюционное православное название (Спасская или Александра Невского), которые пытались переименовать враги русского народа: украинские нацисты и большевики.И в том, что этот поселок будет называться Нью-Йорк, я тоже не вижу никакой проблемы.- Давайте вернемся к тому, с чего мы начали беседу. На днях скончался польский актер Ежи Штур, известный по комедии "Дежавю". Там он сыграл американского гангстера, который приехал в Одессу в начале 1920х годов, чтобы убить нашего торговца самогоном, но попал в балаган ранней большевистской жизни и в итоге оказался в психушке. Можем ли мы так же доконать Запад, чтобы это было весело и по-доброму?- Последние выборы во Франции и в Германии показали, что там осталось большое количество здравомыслящих людей. Давление, которое США оказывают на политическую систему этих стран, ослабевает. Эта дамба начинает разрушаться. Тоненькие ручейки начинают просачиваться.Во Франции, чтобы не пустить к власти французских патриотов, объединились левые и либералы – абсолютно разные политические силы. Жаба готова вступить в сношение с гадюкой, лишь бы не позволить победить здравомыслящим людям, которые заботятся об интересах Франции, а не об интересах США и глобализма. Участвовать в этом балагане вокруг Украины – это явно не в интересах ФранцииА Германия? Там тоже делают все, чтобы не допустить роста популярности "Альтернативы для Германии". Их уже и фашистами называли, а все равно ничего не помогают. Причем существенную поддержку этой партии как раз оказывают выходцы из бывшего Советского Союза. Дети фашистов называют фашистами русских, которые победили фашистов. Это очень показательно.И если леволибералы в Европе объединяться для борьбы с истинными патриотами европейских стран, это приведет к серьезному политическому кризису в Европе. В этом случае Западу будет не до России и не до Украины.Теперь насчет персонажа Ежи Штура, который попал в психушку, не выдержав большевистского балагана. Это хорошая аллегория. В том смысле, что население Украины начинает сходить с ума. Есть же видео, как некоторые из них в Торецке начинают разбивать унитазы, лишь бы они не достались "русским оккупантам".Ребята, если мы хотите разрушить унитазы, будьте последовательны. Вернитесь к традиционному способу справлять свои естественные надобности - начните рыть ямы во дворах, как это делали в Галиции. Я не шучу. Жители многих населенных пунктов Львовской области впервые увидели электричество только после войны, потому что Польша этим не занималась. Зато в Донбассе электрифицировано было все.Да что там Галиция. В Вильнюсе до сих пор до трети отхожих мест приходится на домики во дворах. Хотя Литва – это чуть ли не центр европейской цивилизации, которая учит белорусов, как им надо жить.Если вы так не любите Россию, откажитесь от электричества и канализации. Возвращайтесь к истокам. И будет вам счастье. Только нас не трогайте.О других глобальных сценариях СВО - в интервью Сергея Ермакова: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

https://ukraina.ru/20240711/1056178062.html

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