https://ukraina.ru/20250321/1061927588.html

Планы Зеленского стали никчемными бумажками. Украинские эксперты и СМИ окончательно разочаровались в США

Планы Зеленского стали никчемными бумажками. Украинские эксперты и СМИ окончательно разочаровались в США - 21.03.2025 Украина.ру

Планы Зеленского стали никчемными бумажками. Украинские эксперты и СМИ окончательно разочаровались в США

На Украине наблюдается легкое недоумение от хода переговоров между лидерами США и России о возможных вариантах прекращения огня и завершения украинского конфликта.

2025-03-21T07:36

2025-03-21T07:36

2025-03-21T07:41

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В некоторых украинских СМИ, которые и сегодня еще иной раз выражают мнения, несколько отличающиеся от "спускаемых" с Банковой (но далеко не всегда), задают вопросы. Так, издание "Провинция" пишет, что "если Трамп издевается над Америкой и всем миром, то Путин показательно издевается над Трампом" (дескать, заставили спецпредставителя Трампа долго ждать в Москве, что было опровергнуто самим Трампом).Но в целом в статье выражается беспокойство, что в переговорном процессе Украина (киевский режим – Ред.) по факту признана США и Россией "третьей лишней", ее судьба решается без нее.Автор публикации Александр Арабач отмечает, что сегодня все пять пунктов "Плана победы" Зеленского, озвученного им в октябре 2024 года и поддержанного большинством областных и городских советов по всей Украине, "превратились в никчемные бумажки"."Никакого НАТО, отступление из Курской области вместо усиления позиций там, забыли о стратегическом пакете сдерживания на нашей территории. Только эмоциональные заявления и покорное следование за Трампом. Об Украине уже говорится без Украины", - сожалеет "Провинция". И добавляет, что американцы хотят остановить войну, не решив ни одной проблемы, из-за которой война началась – в частности, "не наказав агрессора, но поставив агрессора и жертву агрессии на одну доску".Понятное дело, что "жертвой агрессии" украинское издание считает киевский режим. Впрочем, автор публикации задается вопросом, возможно ли вообще наказать такую ядерную державу, как Россия? Но и выражает осторожный оптимизм в связи с тем, что "перемирие и прекращение огня на российско-украинском фронте – это главные темы в мировой политике", хотя "каждую ночь шахеды летят и люди гибнут".Долго ли еще это продлится? О чем на самом деле договариваются США и РФ, никто пока не знает, известно лишь содержание кратких релизов, указывает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что о сути достигнутых или достигаемых сейчас договоренностей будут, скорее всего, узнавать постепенно. При этом он выразил уверенность, что Украине сейчас крайне необходимы любые переговоры, которые ведут к миру.Что до Зеленского, то его просто отстранили от этих переговоров, об Украине говорят без Украины именно по его вине, заявил экс-нардеп. Он добавил, что в ответ Киев "запустил антитрамповскую пропаганду", делается это по заказу глобалистов из Демпартии США, по заказу "соросов, швабов и разной другой нечисти" - и все это направлено "на уничтожение Украины и украинцев".Мосийчук подчеркнул, что это не Трамп с Маском отдали ядерное оружие, распилили боевые самолеты и уничтожили украинскую экономику – "это сделали украинские власти". И призвал сограждан "не вестись на пропаганду, которую "зеленые" специально запускают, чтобы перевести стрелки на Трампа, Вэнса, Маска, на кого угодно, чтобы на них и на ихнее воровство не смотрели".По мнению экс-нардепа, для оптимизма никаких оснований нет. По его словам, "пока Зеленский будет сидеть на Банковой, никакого мира не будет, никакого прекращения огня не будет, если будет – оно будет нарушено через сутки".Все действия Зеленского направлены на продолжение конфликта, он по заданию глобалистов старается втянуть Трампа в войну, полагает Мосийчук. Он назвал Зеленского "торпедой" глобалистов, которая "торпедирует Трампа". Если получится.Но вообще украинские эксперты и политики, похоже, не все правильно понимают картину мира, отмечает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко."Читаю украинских политических экспертов. Переговоры Трампа и Путина в их понимании сводятся к тому, что "если Трамп поступает не так, как нам нравится, значит, Трамп проиграл".Большинство из них не могут постичь трех истин:1. Украина - не пуп земли и интересы сторон не сходятся только на Украине;2. Трамп защищает не интересы Украины, а интересы США, как он их понимает; и концепция национальных интересов США в редакции Трампа очень сильно отличается от концепции в редакции Байдена;3. Для понимания логики Трампа следует мыслить не категориями геополитики, а категориями геоэкономики", - написал эксперт в своем телеграм-канале.Тем, кто не осознал данные моменты и до сих пор верит в сказки про "ни слова об Украине без Украины", Бондаренко посоветовал прослушать песню барда Вадима Народицкого "Твій біль нікого…", извинившись при этом "за эстетику".Экс-премьер (2010-2014) Украины Николай Азаров в эфире "GOLOS.EU" отметил, что без смены власти на Украине "не будет ни мира, ни развития".Он напомнил, что Киев уже после телефонных переговоров лидеров США и РФ атаковал энергообъект на территории России. По мнению политика, "США должны жёстко контролировать Зеленского, без давления Вашингтона Киев будет саботировать любые инициативы".Азаров добавил, что все сейчас зависит от позиции США. По его словам, "если Вашингтон прекратит финансирование и поставки оружия, режим Зеленского рухнет за неделю".* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее на эту тему – в материале Сергея Зуева "Путин и Трамп договариваются о том, что Украине разрешат подписать. Украинские эксперты о перемирии"

https://ukraina.ru/20250320/1061917179.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, переговоры, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, украина, владимир зеленский, николай азаров, кость бондаренко, игорь мосийчук, политика, эксперты