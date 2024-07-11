https://ukraina.ru/20240711/1056178062.html

Станислав Крапивник: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну

Станислав Крапивник: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну - 11.07.2024 Украина.ру

Станислав Крапивник: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну

Американцы будут гадить, пока они не поверят, что могут получить по зубам. И я считаю, что нам нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы.

2024-07-11T05:00

2024-07-11T05:00

2024-07-11T05:00

интервью

россия

сша

украина

беспилотники

пво

авиация

запад

польша

истребитель

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Чтобы они думали не об Украине, а о собственной безопасности на территориях, которые они пытаются удержать в рамках своей империи зла, считает военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав КрапивникОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал "разочаровывающим ответом" реакцию посла РФ в Гааге на решение дать разрешение на экспорт истребителей F-16 на Украину, который сказал, что самолеты и аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться как законные цели для российской армии. По словам голландского чиновника, "это показывает, что Москва не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем".- Станислав, что в голове у этих людей? Они действительно думали, что как только на Украине появятся F-16, то мы поднимем лапки кверху и сдадимся?- Я уже говорил, что мы имеем дело со взрослыми детьми. Это вроде бы взрослые люди, но представления о мире у них остались на уровне ребенка.Западные политики не знают и не понимают Россию и русских. Компетентных советологов времен холодной войны там давно не осталось, а новых экспертов уже давно никто не производит. "Зачем они нужны? Мы и так все знаем о России. Мы и так будем диктовать им свою волю, как это было в 1990х и начале 2000".Понимаете, чтобы стать серьезным аналитиком, тебе нужно нарастить необходимые знания и опыт. Недостаточно прочитать одну книгу о какой-то стране. А на Западе сложилась целая группа экспертов, которые пишут о России книги и статьи, основываясь на книгах и статьях тех, кто даже в России ни разу не был. Возникает замкнутый круг. Поэтому в начале СВО на Западе были уверены, что как только они введут крупные санкции, то российская экономика рухнет за два месяца.Прошло два года, но Запад до сих пор отказывается понять русский менталитет и то, что Россия остается серьезным противником. Они убедили себя в том, что Путин блефует. Они искренне думают, что мы не то что ядерным оружием по ним не ударим, а что мы вообще боимся НАТО.Поэтому Запад считает возможным делать все, что захочется, искренне не понимая, почему у него что-то не получается.- Как Запад технически будет решать дилемму с применением F-16? Если они будут взлетать с украинских аэродромов, они попадут под удар наших ВКС. Если будут взлетать с аэродромов НАТО, то это риск прямой войны с Россией.- Запад хочет провернуть ту же самую схему, которую они уже делали и которую мы терпели.Самолеты будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они полетят на задание, отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Таким образом, F-16 не будут постоянно находиться на Украине, а у нас вроде бы не будет повода ударить по натовским аэродромам. Другое дело, что мы наносим удары по украинским аэродромам, способным принять эти истребители.Хотел уточнить, что мы не бомбим взлетно-посадочную полосу, потому что эти воронки можно достаточно быстро восстановить. Мы уничтожаем склады и цеха, которые необходимы для обслуживания самолетов.Тем не менее, Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Они себя хорошо чувствуют, потому что мы им это позволили. Война идет против России, но только на их условиях. Им нестрашно, что американские или британские базы по всему миру будут попадать под удар.- Как вы думаете, Москва опасается передачи Украине F-16? Или мы готовы нанести удар по натовским аэродромам в случае необходимости?- Не знаю. Надеюсь, что мы ударим, и ударим очень-очень сильно. Это должен быть не точечный укол. Нужно ударить так, чтобы западники сели, подняли головы, открыли глаза и сказали: "Ой, ой, ой". Иначе градус эскалации будет только возрастать. Запад понимает, что мы не будем слишком агрессивно реагировать на их враждебные действия, поэтому идет на следующий шаг.Вы помните, кто передал Украине первые партии бронетехники? Словакия. Почему Словакия? Потому что если бы русские ударили по Словакии, это была бы не очень большая потеря для Запада. Но русские не ударили. Поэтому следом за Словакией побежали Польша, Румыния и всей остальные.Есть знаменитая арабская поговорка: "Если ты позволишь верблюду сунуть нос в свою палатку, он зайдет туда целиком". Запад сейчас поступает как этот верблюд. Сначала они засунули в нашу палатку нос, потом голову, потом передние копыта, а теперь пытаются залезть туда целиком.Кстати, Зеленский уже подписал с Польшей соглашение, согласно которому ПВО с территории Польши будет сбивать наши ракеты и дроны над западной Украиной. Это разве не эскалация? Это конкретная эскалация. И если в этом случае мы опять не ударим по Польше, они попытаются установить там бесполетную зону, а потом развяжут с нами полноценную воздушную войну.- А какие у Польши есть технические возможности сбить наши "Кинжалы", которые пролетают над Львовом?- У них есть "Пэтриоты", которые могут покрыть территорию западной Украины на 260 километров. Другое дело, что Запад уже передал киевскому режиму больше трети своих систем ПВО. Что-то сбить они смогут, но на долгое противостояние они не заточены. Причина очень проста.Сейчас США в год производят около 600 ракет для "Пэтриотов". Они подняли производство на 10%. Это 660 ракет. А если мы будем выпускать по 200 дронов и ракет в день, за три дня все это годовое производство закончится. И то, если они будут сбивать каждый наш боеприпас. Нужно две-три ракеты, чтобы попасть в цель.Более того, наши гиперзвуковые ракеты, которые могут проводить даже ограниченные маневры, остановить почти невозможно. Для этого нужно просчитать их маршрут. Но только если она летит по баллистическому тракту. А если крылатая ракета осуществит какой-то маневр, ты ничего с ней не сделаешь.Поясню еще раз. Самые медленные наши гиперзвуковые ракеты летят со скоростью 3 километра в секунду. Человеческий глаз может только заметить, как что-то пролетело. А самые современные ракеты летят со скоростью 8 километров в секунду. Если ты ее запустишь на короткой дистанции до цели, остановить ее физически невозможно.Более того, американские ракеты для ПВО производятся вручную. Никакой автоматизации там нет. Это не потому, что американцы тупые. Это было сделано специально, чтобы увеличить стоимость этих ракет и заработать. В 1991 году во время "Бури в пустыне" каждая такая ракета стоила миллион долларов, а сейчас – пять. Цена поднялась на 500%. И сейчас они опять их будут поднимать. Они же видят, что можно заработать.Но даже если они решат автоматизировать производство, это нельзя будет сделать даже за месяц. Это займет минимум год, даже если приложить максимум усилий.Почему они позволили себе такие шалости? Потому что Советский Союз рухнул, Китай был слаб, а для войны со слабым противником было достаточно этих 600 ракет. Югославы вообще попрятали все свои самолеты в ангары и в подземные убежища, ожидая, когда натовские бомбардировки закончатся. Но на Украине началась настоящая война. И США пока ничего не могут сделать, чтобы усилиться в части ПВО.- Получается, что если мы захотим ударить по "Пэтриоту" в Польше, аэродрому в Румынии или по американскому беспилотнику над Черным морем, то технически у нас есть все возможности для этого?- С американскими беспилотниками я вообще не вижу никаких особых проблем.RQ-4 Global Hawk – это большой, медленный и дорогой БПЛА. Он бывает в двух модификациях.Первая – разведывательная, которая с помощью радаров и видеокамер собирает информацию.Вторая – ударная, оснащенная ракетами Hellfire.Все эти аппараты летят очень медленно.Опять же, для войны со слабыми странами этих беспилотников больше, чем достаточно. Но для войны с Россией они никуда не годятся.Вы же помните, что было с "Байрактарами"? Как только они столкнулись с нашей многослойной системой ПВО (стратегическая, оперативная, тактическая и точечная), они стали падать с неба налево и направо. У Турции по этому поводу началась головная боль, потому что их слава, которую они заработали в ходе противостояния с разграбленной армянской армией, разлетелась в пух и прах за считанные месяцы.С GlobalHawk будет то же самое.Да, когда в России стали поднимать тему о закрытии неба над севером Черного моря, на Западе пригрозили поднимать эти БПЛА вместе с истребителями. Так давайте сбивать эти истребители. Жесткий ответ – это единственное, что может понять Запад.Когда Запад говорит, что готов на переговоры с Россией, он имеет в виду, что мы должны приползти к ним на коленях. Но тот же самый принцип работает в отношении него самого. Если мы закроем Черное море или собьем пару истребителей, никакая война не начнется. Надо четко заявить: если у вас что-то поднимется в воздух, мы это уничтожим.- Насколько тяжело будет сбить американские самолеты?- С-400 вполне может сбить американский разведывательный самолет. Он даже может сбить истребитель, который будет вместе с ним лететь. Тем более, у их самолетов-разведчиков зачастую нет реактивных двигателей (они работают на винтах). Это крупная мишень, которая очень медленно летит.В крайнем случае мы тоже можем поднять наши истребители, чтобы посадить самолет на наш аэродром или посадить его в море.- Как быть с тем, что во времена холодной войны американская авиация иногда эффективно действовала против советской? Я имею в виду их налет на аэродром Сухая Речка в Приморье.- Единственный крупный бой между советской и американской авиацией произошел во время Корейской войны ("Черный четверг"), когда США попытались уничтожить железнодорожный мост, по которому осуществлялось снабжение северокорейской армии со стороны КитаяУ американцев еще были истребители с реактивными двигателями и много бомбардировщиков B-29. Они попытались нас выбить с этой территории, но понесли огромные потери, когда только приблизились к китайской границе. США быстро подтянули хвосты и убежали в противоположную сторону. Американцы не хотели говорить, что чуть было не начали третью мировую войну, да еще и проиграли в первом бою. Штаты поняли, что тягаться с советской авиацией для них очень опасно.Похоже, что они забыли эти уроки. Значит, нужно их повторить.- Резюмируем. России в ответ на враждебные действия США нужно не повышать градус эскалации, а ответить на все и сразу.- Да.Когда США обстреляли пляж в Севастополе (это был теракт), в России стали раздаваться призывы, что надо их сильно ударить в ответ. В МИД вызвали американского посла, она убежала от наших дипломатов в свое посольство. А потом вдруг Ллойд Остин позвонил Андрею Белоусову, хотя они уже год не общались. То есть в Америке началась паника. Они поняли, что немного перегнули.Повторюсь, это американская военная система убила наших мирных жителей в Севастополе. Их невозможно поднять в воздух без американских секретных кодов. И наводятся они с американских спутников.Но как только Россия сказала: "Мы готовы вам мстить", американцы тут же задергались.Американцы будут гадить, пока они не поверят, что могут получить по зубам. И я считаю, что нам нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы. Чтобы они думали не об Украине, а о собственной безопасности на территориях, которые они пытаются удержать в рамках своей империи зла.- Вы намекаете на удары по американским базам в Сирии или на Филиппинах?- Не только. И в Африке, и на Ближнем Востоке полно сил, которые ненавидят США. Если и это не поможет, мы должны будем развязать против них прокси-войну в Европе.У всех крупных европейских стран есть регионы, где сильны сепаратистские настроения. Корсика, Сардиния, Сицилия. Значит, надо этих сепаратистов поддержать. Надо навязать США наши правила игры.- Как мы можем технически передать оружие этим повстанцам в Европе?- Оружие, которое Запад поставляет Украине, уже распространяется по всему миру, а потом возвращается в ту же Европу. Украина же стала крупнейшим оружейным хабом. Это оружие получает не только "Хамас", но и различные европейские ОПГ. Таков закон бумеранга.- А каков будет ваш прогноз по украинскому фронту, если все будет идти так, как сейчас (наше медленное, но уверенное продвижение)?- ВСУ развалятся. Они уже трещат. Власти даже добрались до Киева – последнего резервуара с пушечным мясом. ТЦК уже хозяйничают в отдельных районах города. Рано или поздно они доберутся и до центра. Скоро все ура-патриоты киевского режима, которые сидят в Киеве на диване и рассказывают, как победить в войне, попытаются воплотить свои задумки в жизнь.Более того, Зеленский заявил о создании в Польше украинского иностранного легиона. Это же анекдот. Украинцы, которые убежали в Польшу с началом СВО, явно не хотят воевать. Их придется загонять в этот легион под дулом автоматов. Вряд ли они наберут много добровольцев.Из этой ситуации у киевского режима остается только один выход – втянуть в войну как можно больше стран.Чтобы этого избежать, надо сделать так, чтобы США и Великобритания боялись уничтожения Вашингтона или Лондона. Приведу конкретные примеры.Почему Британия пошла на компромисс в вопросе конфликта вокруг Северной Ирландии? Потому что ирландские радикалы поняли, что убивать английских солдат и полицейских в Белфасте просто бессмысленно. Британским элитам все равно, сколько черни может погибнуть. Но как только целью боевиков стала британская элита в самом Лондоне, британцы сразу же смогли договориться.И вообще, нам нужны не переговоры по Украине, а полная и безоговорочная победа.О других военно-политических аспектах противостояния России и Запада - в интервью Ростислава Ищенко: У европейцев не будут спрашивать, хотят ли они воевать с Россией, скажут — они пойдут

https://ukraina.ru/20240229/1053613977.html

https://ukraina.ru/20240709/1056136547.html

https://ukraina.ru/20240705/1056068964.html

россия

сша

украина

запад

польша

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интервью, россия, сша, украина, беспилотники, пво, авиация, запад, польша, истребитель, f-16, сво, киев, ракеты