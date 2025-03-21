https://ukraina.ru/20250321/1061965673.html

Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России

Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России - 21.03.2025 Украина.ру

Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, чего хочет добиться Зеленский в Курской и Белгородской областях, что является главной проблемой для военных с обеих сторон и когда армия России зайдёт в Днепропетровскую область

2025-03-21T17:54

2025-03-21T17:54

2025-03-21T17:54

видео

россия

харьков

харьковская область

днепропетровская область

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граница

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атака

алексей анпилогов

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00:23 – Обстановка в российском приграничье;05:51 – О красивых операциях России в Сумской области;13:46 – О тяжёлых потерях в ВСУ;15:39 – Что будет на фронте, если СВО продлится до 2026 года?20:21 - Как Россия будет возвращать Харьков и Одессу и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область?

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2025

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