Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России - 21.03.2025 Украина.ру
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Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России
Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России - 21.03.2025 Украина.ру
Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, чего хочет добиться Зеленский в Курской и Белгородской областях, что является главной проблемой для военных с обеих сторон и когда армия России зайдёт в Днепропетровскую область
2025-03-21T17:54
2025-03-21T17:54
видео
россия
харьков
харьковская область
днепропетровская область
сво
граница
всу
атака
алексей анпилогов
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00:23 – Обстановка в российском приграничье;05:51 – О красивых операциях России в Сумской области;13:46 – О тяжёлых потерях в ВСУ;15:39 – Что будет на фронте, если СВО продлится до 2026 года?20:21 - Как Россия будет возвращать Харьков и Одессу и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область?
россия
харьков
харьковская область
днепропетровская область
суджа
белгородская область
сумы
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видео, россия, харьков, харьковская область, днепропетровская область, сво, граница, всу, атака, алексей анпилогов, суджа, белгородская область, сумы, донбасс, запорожье, нато, бпла, наступление, потери всу, видео
Видео, Россия, Харьков, Харьковская область, Днепропетровская область, СВО, граница, ВСУ, атака, Алексей Анпилогов, Суджа, Белгородская область, Сумы, Донбасс, Запорожье, НАТО, БПЛА, наступление, потери ВСУ

Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России

17:54 21.03.2025
 
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, чего хочет добиться Зеленский в Курской и Белгородской областях, что является главной проблемой для военных с обеих сторон и когда армия России зайдёт в Днепропетровскую область
00:23 – Обстановка в российском приграничье;
05:51 – О красивых операциях России в Сумской области;
13:46 – О тяжёлых потерях в ВСУ;
15:39 – Что будет на фронте, если СВО продлится до 2026 года?
20:21 - Как Россия будет возвращать Харьков и Одессу и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область?
 
ВидеоРоссияХарьковХарьковская областьДнепропетровская областьСВОграницаВСУатакаАлексей АнпилоговСуджаБелгородская областьСумыДонбассЗапорожьеНАТОБПЛАнаступлениепотери ВСУ
 
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