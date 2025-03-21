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Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России
Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России - 21.03.2025 Украина.ру
Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, чего хочет добиться Зеленский в Курской и Белгородской областях, что является главной проблемой для военных с обеих сторон и когда армия России зайдёт в Днепропетровскую область
2025-03-21T17:54
2025-03-21T17:54
2025-03-21T17:54
видео
россия
харьков
харьковская область
днепропетровская область
сво
граница
всу
атака
алексей анпилогов
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00:23 – Обстановка в российском приграничье;05:51 – О красивых операциях России в Сумской области;13:46 – О тяжёлых потерях в ВСУ;15:39 – Что будет на фронте, если СВО продлится до 2026 года?20:21 - Как Россия будет возвращать Харьков и Одессу и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область?
россия
харьков
харьковская область
днепропетровская область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Боевики ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Анпилогов о действиях России
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, чего хочет добиться Зеленский в Курской и Белгородской областях, что является главной проблемой для военных с обеих сторон и когда армия России зайдёт в Днепропетровскую область
00:23
– Обстановка в российском приграничье;
05:51
– О красивых операциях России в Сумской области;
13:46
– О тяжёлых потерях в ВСУ;
15:39
– Что будет на фронте, если СВО продлится до 2026 года?
20:21
- Как Россия будет возвращать Харьков и Одессу и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область?