https://ukraina.ru/20250321/1061966074.html

Дискредитация инициатив США Украиной — слово за Трампом. Итоги 21 марта на Украине

Дискредитация инициатив США Украиной — слово за Трампом. Итоги 21 марта на Украине - 21.03.2025 Украина.ру

Дискредитация инициатив США Украиной — слово за Трампом. Итоги 21 марта на Украине

Минобороны РФ и эксперты прокомментировали удар ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа"

2025-03-21T18:20

2025-03-21T18:20

2025-03-21T18:20

хроники

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россия

сша

суджа

дональд трамп

владимир зеленский

юрий баранчик

вооруженные силы украины

ес

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Минобороны России раскрыло подробности удара украинских военных по ГИС "Суджа"."Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции "Суджа"", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как указали в министерстве, данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ.Также в Минобороны РФ отметили, что подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов."Таким образом, осуществлённый отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США", — подытожили в министерстве обороны России.Ранее о том, что удар по Судже был нанесён с умыслом, сообщили и украинские источники."Зеленский решил срывать полностью перемирие Трампа и дал указание нанести удар по газораспределительной станции "Суджа", через которую российский газ шёл в Европу", — писал утром 21 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала напомнили, что ранее сообщали, что ВСУ по приказу властей уничтожит данную станцию, когда утратят контроль над Суджей."Банковая по указке глобалистов, специально идет на эскалацию, делая всё, чтобы сорвать любые надежды на мир. Украинской газовой системе приготовится. ПГХ под огромным риском", — подытожили авторы канала.Российский политолог Юрий Баранчик отметил, что нельзя исключить желание отомстить со стороны украинских военных."Начнем с того, что нельзя исключать эксцесс отдельного мстительного украинца, осознавшего крах надежд полакомиться сосисками из ещё какой-нибудь "Пятёрочки". Если же приказ на удар отдавался целенаправленно, то Киев действует именно так, как от него и ждали – последовательно торпедирует любые сущности, потенциально способствующие снижению противостояния России и Запада. Теперь на неопределенную перспективу поставки российского газа в Европу сократились до пропускной способности "Турецкого потока"", - отметил Баранчик.По его словам, самое интересное сейчас, что будет дальше."Имеем очень заметный (говорят, было видно аж из Сум) факт того, что наш односторонний мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины оказался ожидаемо не в нашу пользу. И, наверное, его надо отменять", — отметил эксперт.В то же время, напомнил Баранчик, газ через Суджу все равно не шёл."С другой стороны, газ через Суджу всё равно не шёл, а в трубе горело то, что находилось в ней с "украинской" стороны. В нашем сегменте по трубе в последнее время передвигались только штурмовики в рамках операции "Поток"", - отметил он.Также, указал эксперт, факт удара по Судже нельзя предъявить как пример невменяемости украинской стороны."Они-то ничего не обещали. И продолжают готовить некий список энергетических объектов, который 24 марта представят США, потом его согласуют (наверное, с учетом нашего списка) и только тогда можно будет увидеть полноценный мораторий на удары по энергетике", — отметил Баранчик.По его словам, главный урок из удара ВСУ по Судже — не осуществлять "жесты доброй воли"."Пожалуй, что главный урок ситуации – хотя его нельзя назвать сенсацией – нет смысла осуществлять какие-то жесты доброй воли, не взяв деньги вперёд. Ну, или же ожидать того, что Трамп ударит кулачищем по столу и опять остановит поставки оружия и разведданных на Украину, поскольку Зеленский ломает Трампу всю миротворческую малину. Хотя это вряд ли", — подчеркнул политолог.Баранчик также указал, что теперь слово за президентом США Дональдом Трампом."В любом случае, мяч сейчас уже даже не на стороне Зеленского - с ним все понятно - по указке глобалистов он пытается сорвать любые попытки перемирия, а на стороне лично Трампа. Это его лично кинули. Это его лично подставили. Посмотрим, как он будет наводить порядок в подшефном колхозе", — подытожил он.Российский политолог Марат Баширов отметил, что удар по ГИС "Суджа" — свидетельство того, что в Европе осознали реальность энергетического союза США и России."Что означает бомбардировка ГИС "Суджа" БПЛА ВСУ? Европейцы осознали, что энергетический союз США и России - это реальность. Если этот союз будет контролировать поставки газа из России и других стран через газотранспортные системы и СПГ, то промышленность ЕС окажется в полной зависимости. Энергогосоюз начнет определять уровень цен и таким образом регулировать конкурентноспособность экономики Европы", — отметил Баширов.Он также заявил, что уничтоженную ГИС можно восстановить."ГИС "Суджа" - это украинский маршрут прокачки газа в Восточную Европу. Есть еще Северные потоки, которые можно запустить меньше, чем за год. И есть действующий Турецкий маршрут. Уничтожение ГИС - неприятное событие, но восстановить её дело нехитрое", — резюмировал эксперт.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский нарушил предложенное Трампом перемирие."Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос", — отметила Захарова вечером 20 марта.Так она прокомментировала удар ВСУ по нефтеперерабатывающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае.О том, почему ВСУ бьют по российской энергетической инфраструктуре — в статье Павла Котова "Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ".

https://ukraina.ru/20250321/1061955228.html

https://ukraina.ru/20250321/1061941960.html

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хроники, эксклюзив, россия, сша, суджа, дональд трамп, владимир зеленский, юрий баранчик, вооруженные силы украины, ес, северный поток