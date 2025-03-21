https://ukraina.ru/20250321/1061960563.html

Ростислав Ищенко: У Эрдогана в Турции слишком много врагов, он будет держаться за власть до последнего

Ростислав Ищенко: У Эрдогана в Турции слишком много врагов, он будет держаться за власть до последнего - 21.03.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: У Эрдогана в Турции слишком много врагов, он будет держаться за власть до последнего

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. Украина.ру, 21.03.2025

2025-03-21T18:30

2025-03-21T18:30

2025-03-21T18:30

интервью

израиль

турция

палестина

эрдоган

ростислав ищенко

хамас

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, ЦАХАЛ возобновил наземную операцию в секторе Газа. Согласно официальному заявлению, ее цель - расширение буферной зоны. Похоже, что всем уже все равно, что там происходит. Израиль действует так смело, потому что чувствует за собой поддержку США?- Всем все равно уже почти 100 лет. С тех пор, как в Палестине решили создать государство Израиль, прекрасно зная, что арабы совсем не хотят ни одного квадратного метра территории отдавать евреям, перманентная война там стала неизбежной. Было понятно, что евреи будут бороться за то, чтобы жить, а арабы за то, чтобы их выжить оттуда. И сделать это не воюя никто не может. Израиль создал мощную эффективную армию, но никакая армия не бывает эффективной всегда. Рано или поздно можно задушить кого угодно.Даже планируя свои операции на ранних этапах своего существования, Израиль вынужден был планировать и мобилизацию, и переброску войск так, чтобы они могли утром воевать на южной границе, а вечером уже на северной, потому что враги со всех сторон, а армия одна. В случае усиления давления на него Израиль практически обречён. И поэтому израильское государство пытается быть на шаг впереди. Тем более, что невоенных путей они найти не смогли.Сейчас стороны находятся в таком же положении, в котором были в 1947 году, в 1960-е, в 1970-е годы и так далее. Только что оружие стало больше, ненависть стала больше. Поэтому они просто воюют. И видят всегда друг друга только через прорезь прицела. И друг для друга в большинстве своём они не люди.Если средний израильский гражданин в социальных сетях определяет арабов, то он к ним относится как к чему-то не принадлежащему к роду человеческому. Враг всегда дегуманизируется. Арабы относятся так же. Здесь нет хороших и плохих. Здесь две стороны воюют почти сто лет, собираются воевать дальше и находятся в том состоянии, в каком они хотят друг друга убить. Если в Палестине не стреляют, это значит, что оружие перезаряжают.И так будет на протяжении ближайших десятилетий. Потому что там даже те игроки, которые задействованы, Турция, Иран, Соединённые Штаты, они совершенно не спешат, вернее, не хотят заключать мир.Не приходится удивляться, что Хамас или Израиль используют методы многократно международным сообществом осуждённые. Это война, и её хочется выиграть, особенно когда обе стороны знают, что война идёт на уничтожение. Израиль вполне официально при поддержке Соединённых Штатов заявляет, что палестинцев надо куда-нибудь отправить, можно на Луну. Тогда не будет повода для внешней агрессии. Арабы и палестинцы тоже говорят, что если евреев сбросить в море, их в Израиле не будет, тоже всё будет хорошо, потому что тогда не на кого будут нападать.Понятно, что если другой стороны конфликта не будет, другая сама с собой воевать не станет. Но нельзя просто так уничтожить миллионы людей на глазах у всего мира. Поэтому это тупиковая ситуация. Мир там заключить невозможно, войну выиграть ни одна, ни другая сторона не могут окончательно.В Израиле выросло целое поколение евреев, которые уже не хотели войны. Они были не те, кто воевал за землю. Они родились в благоустроенном государстве. Но они существуют в ситуации постоянной военной угрозы. Тот, кто этого не понимал, понял во время этого вторжения в Хамас. Ты можешь поехать на какой-то там фестиваль и не вернуться. Или даже сидеть у себя дома, к тебе зайдёт какой-нибудь террорист, и ни тебя, ни семьи не останется. То же самое у палестинцев, несколько поколений которых родилось в лагерях беженцев или в Газе, которую периодически бомбят. У вас там есть террористы, поэтому мы бомбим всех, вы их поддерживаете. А кого они должны поддерживать ещё? Если Хамас у них правящая сила?Искать там правых и виноватых бессмысленно. Это же не песочница, здесь не начнёшь, кто первый начал. Тем более что первым начало мировое сообщество, которое стало искать место для еврейского государства. Это выглядело так: мы такие жуткие антисемиты, что евреи с нами жить не могут, давайте им организуем государство, где они будут жить без нас. Сионисты говорят, что когда-то им Бог даровал Палестину, давайте их туда и отправим. А что у нас в Палестине? Это британский мандат, но британцы оттуда уходят. А кто там кроме британцев? Какие-то арабы. А, ну ладно, пусть выясняют между собой отношения - те семиты и эти семиты.Мировое сообщество решило, что там будут два государства, но не сумело добиться того, чтобы эти два государства были созданы в границах, которые начертило мировое сообщество. Оно поленилось прислать туда достаточное количество войск, развести одних и других, и держать их в границах их резерваций до тех пор, пока они не утрясут между собой все отношения. Оно допустило начало взаимной резни в 40-е, которая превратилась в перманентную войну. Там уже несколько поколений с одной и с другой стороны родилось в условиях войны. Так что удивляться тому, что у них там очередной всплеск насилия не приходится. Удивительно, когда такие всплески долго не происходят.- В Турции задержан оппозиционный мэр по обвинению в коррупции. Это уже не первая попытка, причем его задержать. Одновременно с этим еще ряда чиновников, журналистов, бизнесменов прошла зачистка. Это вызвало протесты и очередное падение лиры. Зачем нужна Эрдогану столь тотальная зачистка?- Оппозиционный мэр был кандидатом в президенты. Причем по опросам у него была поддержка в 57%, у Эрдогана в 42%. То есть Эрдоган проигрывал президентские выборы вчистую. У Эрдогана в Турции слишком много врагов. И проиграв выбор, он проиграет всё. В Турции неоднократно бывшие премьер-министры, потому что до реформы Эрдогана фактически главой государства был не президент, а премьер-министр, не только садились в тюрьму, но их даже вешали.Эрдоган со своими военными, оппозиционными чиновниками, журналистами расправлялся достаточно сурово. Имел основания, потому что они пытались организовывать против него перевороты. И ожидать, что они будут его по голове гладить, если не получат власть, ему не приходится. Поэтому вопрос для Эрдогана заключается не в том, дестабилизирует ли это Турцию, а в том, удастся ли ему удержать власть, пусть даже с применением дозированного насилия, или не удастся.Эрдоган — человек пожилой, у него не так много лет жизни осталось впереди. И он может дотянуть даже путём удержания власти силовым путём до своего естественного конца. Эрдоган и его окружение рассматривают свои политические взгляды и интересы государства как тождественные. Они власть просто так не отдадут. Если они уйдут мирным путем, это будет значить, что у них не было ни одного шанса удержать власть силой.Подробно о массовых акциях протеста в Стамбуле Что происходит в Турции и при чем здесь украинский "майдан"

https://ukraina.ru/20250321/1061955679.html

https://ukraina.ru/20250321/1061927588.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, израиль, турция, палестина, эрдоган, ростислав ищенко, хамас, украина.ру, миа "россия сегодня"