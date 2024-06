https://ukraina.ru/20240625/1055832050.html

"Верю в силу диалога": Макрон высказался о контактах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский президент заявил в подкасте Generation Do It Yourself

2024-06-25T10:25

"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил его с Владимиром Путиным", – отметил Макрон.В последние месяцы президент Франции не поддерживал контакты с президентом России Владимиром Путиным. При этом, французский президент не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций."Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", - резюмировал он.В начале специальной военной операции Макрон несколько раз говорил по телефону с Путиным. Именно поэтому в марте этого года в интервью телеканалу France 2 Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным.В России неоднократно заявляли, что готовы к переговорам по украинскому конфликту.Подробнее в материале Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине на сайте Украина.ру.

