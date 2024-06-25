"Верю в силу диалога": Макрон высказался о контактах с Путиным - 25.06.2024 Украина.ру
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"Верю в силу диалога": Макрон высказался о контактах с Путиным
"Верю в силу диалога": Макрон высказался о контактах с Путиным - 25.06.2024 Украина.ру
"Верю в силу диалога": Макрон высказался о контактах с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский президент заявил в подкасте Generation Do It Yourself
2024-06-25T10:25
2024-06-25T10:25
новости
россия
украина
франция
владимир путин
эммануэль макрон
переговоры
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"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил его с Владимиром Путиным", – отметил Макрон.В последние месяцы президент Франции не поддерживал контакты с президентом России Владимиром Путиным. При этом, французский президент не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций."Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", - резюмировал он.В начале специальной военной операции Макрон несколько раз говорил по телефону с Путиным. Именно поэтому в марте этого года в интервью телеканалу France 2 Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным.В России неоднократно заявляли, что готовы к переговорам по украинскому конфликту.Подробнее в материале Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, франция, владимир путин, эммануэль макрон, переговоры
Новости, Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, переговоры

"Верю в силу диалога": Макрон высказался о контактах с Путиным

10:25 25.06.2024
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Кандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский президент заявил в подкасте Generation Do It Yourself
"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил его с Владимиром Путиным", – отметил Макрон.
В последние месяцы президент Франции не поддерживал контакты с президентом России Владимиром Путиным. При этом, французский президент не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций.
"Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", - резюмировал он.
В начале специальной военной операции Макрон несколько раз говорил по телефону с Путиным. Именно поэтому в марте этого года в интервью телеканалу France 2 Макрон отверг предположение об охлаждении отношений с Путиным.
В России неоднократно заявляли, что готовы к переговорам по украинскому конфликту.
Подробнее в материале Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаФранцияВладимир ПутинЭммануэль Макронпереговоры
 
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