Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Вопрос о поддержке утративших жильё жителей Курской области рассмотрен 2 апреля на заседании правительства России. Об этом сообщает пресс-служба российского Кабина.
Правительство России рассмотрело вопросы о плане дорожного строительства на ближайшие шесть лет, об улучшении качества городской среды в регионах, о субсидиях на создание и модернизацию тепличных комплексов на Дальнем Востоке, а также о поддержке утративших жильё жителей Курской области.
"Правительство продолжает поддерживать жителей Курской области. Для помощи им реализуется целый ряд мер. В том числе по поручению Президента предусмотрены ежемесячные выплаты. Дополнительно сегодня выделим ещё около 16 млрд рублей для тех, кто утратил жильё. Эти средства пострадавшие граждане смогут направить на приобретение или строительство новых домов и квартир", - сказал председатель правительства Михаил Мишустин.
Он также отметил, что в правительстве России рассчитывают, что эти ресурсы помогут семьям решить такую задачу и вернуться к нормальной жизни.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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