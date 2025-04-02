Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области - 02.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250402/1062242942.html
Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области
Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области - 02.04.2025 Украина.ру
Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области
Вопрос о поддержке утративших жильё жителей Курской области рассмотрен 2 апреля на заседании правительства России. Об этом сообщает пресс-служба российского Кабина.
2025-04-02T16:07
2025-04-02T16:07
новости
курская область
россия
михаил мишустин
всу
кто
жилье
социальная политика
социальные выплаты
социальные расходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060835434_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_bcb95c6a9cd4ba617e315eaa9a1312b1.jpg
Правительство России рассмотрело вопросы о плане дорожного строительства на ближайшие шесть лет, об улучшении качества городской среды в регионах, о субсидиях на создание и модернизацию тепличных комплексов на Дальнем Востоке, а также о поддержке утративших жильё жителей Курской области.Он также отметил, что в правительстве России рассчитывают, что эти ресурсы помогут семьям решить такую задачу и вернуться к нормальной жизни.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
https://ukraina.ru/20250330/1062148271.html
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060835434_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8808b4dce58fc071f60d7075ff1ef713.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, михаил мишустин, всу, кто, жилье, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость, правительство
Новости, Курская область, Россия, Михаил Мишустин, ВСУ, КТО, жилье, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость, правительство

Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области

16:07 02.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вопрос о поддержке утративших жильё жителей Курской области рассмотрен 2 апреля на заседании правительства России. Об этом сообщает пресс-служба российского Кабина.
Правительство России рассмотрело вопросы о плане дорожного строительства на ближайшие шесть лет, об улучшении качества городской среды в регионах, о субсидиях на создание и модернизацию тепличных комплексов на Дальнем Востоке, а также о поддержке утративших жильё жителей Курской области.
"Правительство продолжает поддерживать жителей Курской области. Для помощи им реализуется целый ряд мер. В том числе по поручению Президента предусмотрены ежемесячные выплаты. Дополнительно сегодня выделим ещё около 16 млрд рублей для тех, кто утратил жильё. Эти средства пострадавшие граждане смогут направить на приобретение или строительство новых домов и квартир", - сказал председатель правительства Михаил Мишустин.
Он также отметил, что в правительстве России рассчитывают, что эти ресурсы помогут семьям решить такую задачу и вернуться к нормальной жизни.
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
30 марта, 11:29
ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерствомУстановлены новые факты преступлений украинских боевиков в Курской области, сообщила 30 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее на эту тему: Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
 
НовостиКурская областьРоссияМихаил МишустинВСУКТОжильесоциальная политикасоциальные выплатысоциальные расходысоциальное государствосоциальная справедливостьправительство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины
18:54СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска
18:26Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"
18:25Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России
18:17Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля
18:06Макеевский металлургический: как прошёл войны и "независимость". Спецпроект к 80-летию Победы
17:47БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР
17:34Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте
17:31Смысл войны: Россия сражается не с Западом, а за свое место и лидерство на Западе
17:20"Учу великому". На Кубе начался форум для преподавателей русского языка
17:16"Джокер" Костя Бондаренко. Небеспристрастные заметки о книге про Зеленского
17:15Миграционный вопрос: Ищенко о тенденциях в обществе и проблеме нацизма
17:10Украинские прокуроры выявили криминальную схему поставок мёда в ВСУ
16:59Александр Дмитриевский: кто он
16:54Уроженец Киева с американским образованием. Кто он, связующее звено между Кремлём и Белым домом?
16:42"Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ
16:36Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину
16:36Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую область
16:07Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области
16:00"Энтузиазм: Симфония Донбасса": Дзига Вертов и магия звука
Лента новостейМолния