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Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области

Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области - 02.04.2025 Украина.ру

Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области

Вопрос о поддержке утративших жильё жителей Курской области рассмотрен 2 апреля на заседании правительства России. Об этом сообщает пресс-служба российского Кабина.

2025-04-02T16:07

2025-04-02T16:07

2025-04-02T16:07

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Правительство России рассмотрело вопросы о плане дорожного строительства на ближайшие шесть лет, об улучшении качества городской среды в регионах, о субсидиях на создание и модернизацию тепличных комплексов на Дальнем Востоке, а также о поддержке утративших жильё жителей Курской области.Он также отметил, что в правительстве России рассчитывают, что эти ресурсы помогут семьям решить такую задачу и вернуться к нормальной жизни.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля

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новости, курская область, россия, михаил мишустин, всу, кто, жилье, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость, правительство