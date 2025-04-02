https://ukraina.ru/20250402/1062237763.html

Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину

Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину - 02.04.2025 Украина.ру

Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину

Немецкая политическая элита стоит на консолидированных антироссийских позициях.

2025-04-02T16:36

2025-04-02T16:36

2025-04-02T16:36

эксклюзив

украина

германия

россия

фридрих мерц

олаф шольц

хдс

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Будущий канцлер Федеративной республики Германия, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц совместно с уходящим Олафом Шольцем и его партнерами из "Зеленых" недавно протолкнул через бундестаг огромный пакет долговых расходов, направленный на милитаризацию экономики.Больше того, он обещал поставить режиму Зеленского дальнобойные ракеты Taurus, которые можно будет использовать для ударов вглубь территории России. Хотя его предшественники не решились на этот шаг, несмотря на постоянное нагнетание русофобской риторики. Вероятно, осознавая, что подобные действия способны открыть ящик Пандоры и привести Европу к полномасштабной войне.Тем не менее, несколько видных христианских демократов, которые напрямую взаимодействуют с Мерцем, позволили себе высказаться за возобновление сотрудничества с Россией. Несмотря на то, что такая позиция взывает резко негативную реакцию в европейской прессе, где все так же доминирует повестка воинственно настроенных ястребов."Что же, недолго музыка играла. Не успели толком начаться переговоры о мире на Украине, как высокопоставленные немецкие политики уже призывают вновь наладить связи с Россией.В следующем правительстве Германии яростных противников такого разворота поубавится – а вот соблазн вернуться к дешевой энергии сейчас велик. Неужели Германия близка к тому, чтобы восстановить прежние отношения с Москвой?Поскольку "Зеленые", самая антироссийская партия в составе распавшейся коалиции, перейдет в оппозицию, следующее правительство вполне может прийти к выводу, что наименьший общий знаменатель – это возврат к закупкам российского ископаемого топлива", – возмущенно пишет британское издание UnHerd.О возможности компромисса с Кремлем не раз упоминал заместитель председателя христианских демократов Михаэль Кречмер. Он достаточно активно выступает против продления антироссийских санкций и против поставок Украине немецких ракет – заявляя, что эти шаги представляют угрозу самой Германии, и наносят ей заметный экономический вред.По мнению Кречмера, который участвует в коалиционных переговорах по созданию нового правительства Германии от партии ХДС, агрессивные шаги, направленные на усугубление конфликта с Россией, "совершенно не ко времени и не соответствуют тому, что сейчас делают американцы". И он совсем не против того, чтобы Мерц сделал телефонный звонок Владимиру Путину.Это мнение подтверждает, что немецкие правящие круги внимательно следили за российско-американскими переговорами в Эр-Рияде. А сообщения о том, что в администрации Дональда Трампа обсуждают возможность восстановления взорванных газопроводов в водах Балтики, чтобы возобновить поставки российских энергоносителей под контролем Белого дома, вызывают вполне понятное внимание у будущего германского руководства."Кречмер далеко не единственный, кто высказывает такие взгляды. Депутат от Христианско-демократического союза Томас Барайсс предложил восстановить поставки энергоносителей через "Северные потоки", как только ситуация на Украине стабилизируется.А его однопартиец Ян Хайниш (член парламентской группы по энергетике) согласился в интервью журналу Politico с тем, что Федеративная республика Германия "должна иметь возможность снова обсуждать закупки российского газа", – рассказывает об этом известная журналистка Катя Хойер, автор книги "Кровь и железо: взлет и падение Германской империи".Робкие призывы к разуму, основанные на трезвом расчете, озвучивают даже проигравшие на минувших выборах социал-демократы.Главе земли Бранденбург Дитмар Войдке, представляющий партию Олафа Шольца, признался, что он был бы рад "вернуться к нормальным экономическим отношениям с Россией". Вероятно, потому, что на территории Бранденбурга располагается крупный нефтеперерабатывающий завод, который в досанкционный период работал на российском сырье, занимая важное место в экономике данного региона."Российские ресурсы были настолько важны для немецкой экономической модели, что в каком-то смысле закрепились в политической ДНК страны. Переговоры о выработке конкретного плана следующей коалиции еще продолжаются, но последовательной стратегии решения энергетического кризиса пока не вырисовывается.До конфликта на Украине Россия обеспечивала треть немецкого импорта нефти, половину импорта угля и более половины импорта газа. Не видно никаких перспектив относительно того, чем можно заменить поставки ископаемого топлива. Христианско-демократический союз хотел бы возродить в стране ядерную энергетику, но Социал-демократическая партия Германии категорически против", – отмечают в британском UnHerd.После прихода к власти команде Мерца придется напрямую столкнуться с проблемой преодоления экономической стагнации – на фоне обвального падения своих политических рейтингов, рухнувших сразу после того, как христианские демократы проголосовали за военные кредиты заодно со своими политическими противниками.Значительная часть немецких избирателей справедливо увидели в этом нарушение предвыборных обещаний Фридриха Мерца, отказывая христианским демократам в своем доверии.По данным свежего опроса социологического института Forsa, оппозиционную "Альтернативу для Германии" поддерживают сейчас 24% немцев, что лишь на 1% уступает показателям блока ХДС/ХСС. А рейтинг доверия будущего канцлера не превышает 28% – хотя он еще даже не вступил в должность.Рекордные долговые расходы на оборону вызывают у граждан понятное раздражение – потому что от них выигрывают только обогатившиеся производители вооружений, в то время как остальные отрасли экономики находятся в глубоком кризисе из-за неподъемных цен на энергоносители, которые постоянно подстегивает инфляцию.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер справедливо отметил, что отказ от восстановления "Северных потоков" и возобновления поставок российского газа является для Германии суицидом.Многие христианские демократы были бы рады вернуться к поставкам подсанкционных энергоносителей, чтобы спасти положение своей партии. Однако не стоит обольщаться – их голоса едва пробиваются сквозь голоса антироссийского хора, которые требуют репрессий против сторонников политического компромисса с Москвой.А эти потерявшие адекватность милитаристы будут и дальше настаивать на продолжении конфронтации с россиянами, не останавливаясь перед растущими рисками прямого военного столкновения.Читайте об этом теме в материале Марины Поляковой "Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2".

https://ukraina.ru/20250329/1062143780.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, германия, россия, фридрих мерц, олаф шольц, хдс