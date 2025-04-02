https://ukraina.ru/20250402/1062227028.html

Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуёмный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля

Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуёмный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля - 02.04.2025 Украина.ру

Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуёмный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля

Чиновники Трампа засомневались, что США добьются мира на Украине в ближайшие месяцы. Российские военные уничтожают противника и технику. Зеленский анонсировал встречу по контингенту на Украине

2025-04-02T09:00

2025-04-02T09:00

2025-04-02T10:59

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Сомнения Белого домаЧиновники администрации президента США Дональда Трампа засомневались, что Вашингтон сможет добиться мирного соглашения РФ с Украиной в ближайшие месяцы, передает агентство Reuters."Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву... Чиновники заявили, что, кажется, соглашение не будет заключено в ближайшее время, что повышает вероятность того, что трехлетний (конфликт. – Ред.)... затянется и что Украине потребуется больше поддержки Запада для ее военных операций", – говорится в материале со ссылкой на неназванных американских чиновников.По данным агентства, высокопоставленные американские чиновники в течение нескольких недель в частном порядке жаловались на сопротивление Киева в переговорах по достижению ресурсной сделки с США и мира с РФ.Что касается России, чиновники Белого дома и госдепартамента обсуждают, какие экономические или дипломатические меры могли бы "подтолкнуть Москву" к соглашению. Среди таких мер рассматриваются дополнительные пошлины и санкции в отношении РФ, отметил чиновник.При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что США активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, и президент Трамп лично вовлечен в этот процесс.Телеканал CNN со ссылкой на источники информировал, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом "об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине".Ради визита в США с Дмитриева якобы временно сняли санкции, добавили источники телеканала.Сам Дмитриев, реагируя на новость о том, что его ждут в Вашингтоне, заявил о существовании сопротивления диалогу РФ и США.Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.Провалы ВСУВ ночь на среду воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил глава местной областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. По информации телеграм-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", сгорел промышленный объект.Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска начали атаковать ВСУ в селе Григоровка в ДНР.Марочко добавил, что сейчас идут активные мероприятия по освобождению этого населенного пункта.Также, по его словам, российские военные продвинулись в районе Волчанска и Липцев в Харьковской области.Марочко рассказал о продвижении ВС России в лесистой местности к северо-западу от Липцев и вытеснении Вооруженных сил Украины с занимаемых позиций. Также он информировал о наступлении российских военных в районе населенного пункта Тихое.В то же время, по его словам, украинские военные сбежали с позиций после трехдневных боев у Новой Кругляковки на Харьковщине."Военнослужащие вооруженных формирований Украины численностью до отделения отошли на несколько километров, после чего по ним был открыт дружественный минометный огонь", — заявил Марочко.Минобороны России в свою очередь указало, что российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту ВСУ в курском приграничье."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ", – говорится в сообщении.Отмечается, что пуски ракет самолеты выполняли парами с малых высот.А военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.Кроме того, группировка "Запад" уничтожила восемь минометных расчетов противника, а ее силы ПВО сбили восемь беспилотников самолётного типа.За первые три месяца нынешнего года ВСУ в ходе спецоперации потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА "Новости" на основе сообщений Минобороны РФ.Также с начала года украинские военные лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов, свыше 10 тысяч беспилотников.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за минувшие сутки они 10 раз обстреляли ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.В результате обстрелов пострадали 16 мирных жителей.Кроме прочего, они попытались атаковать при помощи беспилотников. Однако российские средства ПВО уничтожили ночью 93 украинских БПЛА: 87 – над территорией Курской области, четыре – над Ростовской и два – над Белгородской областями.Затягивание конфликта ЗеленскимВладимир Зеленский утверждает, что в пятницу состоится встреча с представителями "узкого круга стран", готовых разместить свой контингент на Украине. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировал всеукраинский телемарафон.Он также заявил о передаче Литвой Украине шести систем противовоздушной обороны. При этом Зеленский не уточнил, о каких именно системах идет речь и доставлены ли они уже на Украину.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. По его утверждению, их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.При этом глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.Подробнее о вероятной судьбе так называемых миротворцев на Украине — в материале "Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, вооруженные силы украины, су-25, мид, кирилл дмитриев, владимир зеленский, дональд трамп, россия, сша, взрыв, миротворцы, переговоры