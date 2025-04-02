Главное за ночь 2 апреля - 02.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250402/1062226869.html
Главное за ночь 2 апреля
Главное за ночь 2 апреля - 02.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 2 апреля
ПВО ночью уничтожила и перехватила 93 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Из них 87 сбито над Курской областью, четыре - над Ростовской и два - над... Украина.ру, 02.04.2025
2025-04-02T08:07
2025-04-02T08:42
новости
россия
курская область
андрей марочко
александр лукашенко
белгородская область
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061427012_653:0:3099:1376_1920x0_80_0_0_6f36a726d2d84970cfec9f90bc77e2cf.jpg
ПВО ночью уничтожила и перехватила 93 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Из них 87 сбито над Курской областью, четыре - над Ростовской и два - над Белгородской областями.Бойцы ВС РФ выбили ВСУ с позиций у Липцев и расширили зону контроля у Волчанска, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. В Таганроге началось обследование квартир, пострадавших от атак украинских БПЛА.Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов.Подробнее об успехах российских военных - в материале ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области на сайте Украина.ру.
россия
курская область
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061427012_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_73f9bf31e5f7867e3204c7492596d68a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, андрей марочко, александр лукашенко, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Андрей Марочко, Александр Лукашенко, Белгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 2 апреля

08:07 02.04.2025 (обновлено: 08:42 02.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ПВО ночью уничтожила и перехватила 93 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Из них 87 сбито над Курской областью, четыре - над Ростовской и два - над Белгородской областями.
Бойцы ВС РФ выбили ВСУ с позиций у Липцев и расширили зону контроля у Волчанска, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
В Таганроге началось обследование квартир, пострадавших от атак украинских БПЛА.
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов.
Подробнее об успехах российских военных - в материале ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьАндрей МарочкоАлександр ЛукашенкоБелгородская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ
11:37Пушков назвал признак растущей слабости Евросоюза
11:31ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео
10:58Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине
10:51Вучич заявил, что сербская армия сама освободила Югославию от нацистов с участием СССР
10:28"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР
10:12Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США — Захарова
10:08Поддельные националисты и засланные казачки. Что общего у Финляндии и Украины
09:56"Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию
09:34Британия введет против России самый высокий режим контроля
09:00Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуёмный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля
08:07Главное за ночь 2 апреля
07:00Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены
05:21Немецкие войска впервые с 1945 года постоянно дислоцированы за границей
05:15Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной
05:06То, что было в Союзе: Арктике нужен рабочий класс будущего
05:00Готовятся к выборам и "продают душу дьяволу". Чем занимаются украинские элиты
04:47Экономика Украины и война: будни мобилизации, виртуальное перемирие и водный кризис в Ровно
04:45Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен
04:15Утихомирить Зеленского можно только смирительной рубашкой: эксперт о “неразговорчивом террористе”
Лента новостейМолния