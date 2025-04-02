https://ukraina.ru/20250402/1062226869.html

Главное за ночь 2 апреля

Главное за ночь 2 апреля - 02.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 2 апреля

ПВО ночью уничтожила и перехватила 93 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Из них 87 сбито над Курской областью, четыре - над Ростовской и два - над... Украина.ру, 02.04.2025

2025-04-02T08:07

2025-04-02T08:07

2025-04-02T08:42

новости

россия

курская область

андрей марочко

александр лукашенко

белгородская область

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061427012_653:0:3099:1376_1920x0_80_0_0_6f36a726d2d84970cfec9f90bc77e2cf.jpg

ПВО ночью уничтожила и перехватила 93 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Из них 87 сбито над Курской областью, четыре - над Ростовской и два - над Белгородской областями.Бойцы ВС РФ выбили ВСУ с позиций у Липцев и расширили зону контроля у Волчанска, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. В Таганроге началось обследование квартир, пострадавших от атак украинских БПЛА.Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов.Подробнее об успехах российских военных - в материале ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области на сайте Украина.ру.

россия

курская область

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, андрей марочко, александр лукашенко, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины