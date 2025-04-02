Главное за ночь 2 апреля
08:07 02.04.2025 (обновлено: 08:42 02.04.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
ПВО ночью уничтожила и перехватила 93 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Из них 87 сбито над Курской областью, четыре - над Ростовской и два - над Белгородской областями.
Бойцы ВС РФ выбили ВСУ с позиций у Липцев и расширили зону контроля у Волчанска, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
В Таганроге началось обследование квартир, пострадавших от атак украинских БПЛА.
Подробнее об успехах российских военных - в материале ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области на сайте Украина.ру.