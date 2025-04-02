"Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ - 02.04.2025 Украина.ру
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"Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ
"Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ - 02.04.2025 Украина.ру
"Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ
Минобороны Украины реализовало коррупционную схему закупок продовольствия для ВСУ. Об этом 2 апреля сообщила украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
2025-04-02T16:42
2025-04-02T16:42
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Подозрения в разворовывании казённых средств, отпущенных на закупки продовольствия для украинской армии, предъявлены неназванным бывшему руководителю департамента Минобороны Украины, собственнику и директорам компаний-поставщиков, а также физическому лицу.Установлено, что в течение 2022-2023 годов Минобороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования по каталогу, содержавшему 409 наименований.Там выяснили, что половина стоимости общей поставки по договору пришлось всего на 40 видов продуктов (по завышенным ценам) из 409. На 27 видов продуктов с заниженными ценами пришлось 0,14% поставок для ВСУ.Реализация такой схемы позволила двум поставщикам в течение августа – декабря 2022 года незаконно получить из бюджета более 733 млн грн (около $18,5 млн).Они также обратили внимание на то, что после начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в СМИ соответствующей информации, в частности - о закупке яиц по 17 грн за штуку (почти $0,5 за одно куриное яйцо), соучастники сделки снизили цены на 11 наиболее востребованных Минобороны продуктов. Кроме того, в Минобороны Украины изменили порядок закупок.Ранее сообщалось, что Минобороны Украины, которое тогда возглавлял Алексей Резников, закупало продукты для ВСУ по ценам в разы выше рыночных. Например, куриные яйца закупались по 17 гривен за штуку при рыночной стоимости 3,5 гривны. По итогам скандала Резников и другие фигуранты остались на свободе и сохранили добытые капиталы. Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел эту коррупционную проблему в публикации Пластиковые фляги и жажда наживы. В Минобороны Украины воруют на всём
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новости, новости украины, коррупция, криминал, всу, алексей резников, минобороны украины, продовольствие, сво
Новости, Новости Украины, коррупция, криминал, ВСУ, Алексей Резников, Минобороны Украины, продовольствие, СВО

"Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ

16:42 02.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii ReznikovАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii Reznikov
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Минобороны Украины реализовало коррупционную схему закупок продовольствия для ВСУ. Об этом 2 апреля сообщила украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Подозрения в разворовывании казённых средств, отпущенных на закупки продовольствия для украинской армии, предъявлены неназванным бывшему руководителю департамента Минобороны Украины, собственнику и директорам компаний-поставщиков, а также физическому лицу.
Установлено, что в течение 2022-2023 годов Минобороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования по каталогу, содержавшему 409 наименований.
"То есть Минобороны закупало не отдельные продукты из 409, которые есть в каталоге, а все 409, стоимость которых формировала цену комплекта. Это позволяло злоумышленникам разворовывать бюджетные средства путем определения завышенных цен на наиболее востребованные продукты и занижения на менее востребованные, при этом стоимость комплекта выглядела как реальная рыночная", - пояснили в САП.
Там выяснили, что половина стоимости общей поставки по договору пришлось всего на 40 видов продуктов (по завышенным ценам) из 409. На 27 видов продуктов с заниженными ценами пришлось 0,14% поставок для ВСУ.
Реализация такой схемы позволила двум поставщикам в течение августа – декабря 2022 года незаконно получить из бюджета более 733 млн грн (около $18,5 млн).
"Следствие считает, что за эти средства владелица компаний могла приобрести отели в Республике Хорватия и другую недвижимость за границей", - отметили прокуроры.
Они также обратили внимание на то, что после начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в СМИ соответствующей информации, в частности - о закупке яиц по 17 грн за штуку (почти $0,5 за одно куриное яйцо), соучастники сделки снизили цены на 11 наиболее востребованных Минобороны продуктов. Кроме того, в Минобороны Украины изменили порядок закупок.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины, которое тогда возглавлял Алексей Резников, закупало продукты для ВСУ по ценам в разы выше рыночных. Например, куриные яйца закупались по 17 гривен за штуку при рыночной стоимости 3,5 гривны. По итогам скандала Резников и другие фигуранты остались на свободе и сохранили добытые капиталы.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел эту коррупционную проблему в публикации Пластиковые фляги и жажда наживы. В Минобороны Украины воруют на всём
 
НовостиНовости УкраиныкоррупциякриминалВСУАлексей РезниковМинобороны УкраиныпродовольствиеСВО
 
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