https://ukraina.ru/20250402/1062241488.html

"Энтузиазм: Симфония Донбасса": Дзига Вертов и магия звука

"Энтузиазм: Симфония Донбасса": Дзига Вертов и магия звука - 02.04.2025 Украина.ру

"Энтузиазм: Симфония Донбасса": Дзига Вертов и магия звука

1930-е годы. В Советском Союзе полным ходом шла индустриализация и коллективизация – страна менялась буквально на глазах. Не мог оставаться в стороне от этого процесса и известный уже на то время киевский сценарист и кинорежиссер Давид Кауфман, более известный под своим творческим псевдонимом Дзига Вертов

2025-04-02T16:00

2025-04-02T16:00

2025-04-02T16:00

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В копилке у Вертова было значительное число документальных фильмов – "Годовщина революции" (1918), "Бой под Царицыном" (1920), "История гражданской войны" (1922), "Даешь воздух" (1924), "Киноправда" (1925), "Человек с киноаппаратом" (1929). Последний многие кинокритики до сих пор считают одним из величайших документальных фильмов.Дзига Вертов пользовался огромной популярностью у советского руководства, поскольку не только создавал высококачественные картины, но и всегда выполнял его пожелания. Например, в одном из самых значимых своих фильмов – "Шестая часть мира" – Вертов показал настоящую дружбу советских народов, которые кардинально отличались одеждой, бытом, но объединялись одной идеологией и комфортно жили в одной стране.Первоначально заказанный Госторгом фильм задумывался, как рекламное повествование о системе советской государственной торговли. Но в процессе съёмок он превратился в нечто большое – операторы побывали в разных уголках Союза, среди народов Кавказа, тунгусов, коми. Получилось несколько этнографических лент. Были показаны не только их занятия, охота, одежда, но и религия, повседневный быт. Сейчас этим, конечно, никого уже не удивишь, а тогда это считалось настоящим прорывом в кинематографе.Вертов создавал кинематографический образ нового Союза, словно нового мира. Его киногерои смотрят в камеру, как на полевых фотографиях антропологов начала XX в. Это стало особенностью стилистики режиссёра. После монтажа зрителю кажется, будто персонажи буквально глядят на него с экрана.Решив снять киноленту о Донбассе, Дзига Вертов приступил к внимательному изучению материала, пытался отснять не рядовой документальный фильм, а настоящую документальную эпопею. Донбасс на то время был символом индустриальной мощи Советского Союза, показательной витриной победы социализма. Дзига Вертов выступил режиссером и сценаристом картины, а операторское кресло занял Борис Цейтлин, который также режиссировал документальные и научно-популярные фильмы. Как оператор он успел поработать над такими лентами как "Беспризорные" (1926), "Луганск" (1927), "Донбасс" (1929).Съёмки велись на заводах и шахтах Донбасса, в Ленинграде у храма Спаса на крови, в с. Верхнее на окраине Лисичанска. В последней локации снимался реальный процесс закрытия небольшого местного храма Иоанна Предтечи и национализации его имущества. Активисты-богоборцы спиливают маковки церкви, вместо них водружают красные звёзды и флаги. Над входом в церковь появляется надпись на украинском языке "КЛЮБ Робiтничої молоді РДЗ ім. 10-річчя комсомолу". Очень любопытны запечатленные на пленку кинопортреты участников этого действа: прихожан церкви – в основном морщинистых бабушек и дедушек, и активистов – румяных экзальтированных парубков в кепках. Как символ принесенного Советской властью развития на заднем плане за храмом возвышаются дымящие трубы Донецкого содового завода. Они как бы символизируют, что на смену церковному "опиуму" приходят промышленные предприятия – таковой была философия того времени, активно продвигаемая властями и интеллигенцией и поддерживаемая прогрессивной молодежью. Она массово переселялась из деревень, сёл и местечек в большие промышленные центры, которые росли, как на дрожжах.Дзига Вертов принёс в кино, в то время ещё сплошь немое, и магию звуков. Музыка в его кинолентах звучала и до "Симфонии Донбасса" – и не только в монтаже кадров, но и в музыкальном оформлении визуального ряда во время сеансов. Но здесь она стала лейтмотивом всего повествования – девушка в наушниках слушает в саду патефон, из которого как бы льется та самая "Симфония Донбасса" – новое прогрессивное приходит на место прогнившего старого. Единое музыкальное произведение для оформления фильма не создавалось – в качестве "Симфонии Донбасса" звучат аккорды Первомайской симфонии Шостаковича и марш "Последнее воскресенье" Тимофеева.В кадре мелькают новшества технического прогресса – радио, сельскохозяйственные машины, грузовики, домны. Режиссёр как бы говорит, что пришла эра машин, новых механизмов – вместо плуга и лошади, у крестьянина теперь трактор. Благодаря монтажу и техническим новшествам, Вертов буквально сталкивает два мира – новый и старый. Он противопоставляет их. Одновременно столкновение происходит и в звуковом ряде. Например, появление в кадре императорской короны в вензеле церковной ограды и церквей с отсталыми прихожанами сопровождается звоном церковного колокола, а передовых активистов-богоборцев, марширующей на демонстрации молодежи и промышленности - звуками той самой "симфонии". Алкоголиков, пьющих якобы прямо у церкви из бутылки под колокольный звон, тут же сменяют "прогрессивные" кадры и музыка – пьянство у Вертова показано символом ушедшей эпохи (хотя на самом деле никуда оно не делось и в новом мире, и успешно пережило, в том числе и на Донбассе, Советскую власть).Ударные инструменты вступают во время выноса из церкви икон. Далее звучит весёлая музыка – это символ того, что народные массы прощаются с религией, приветствуют закрытие храмов. Снова на экране появляются пьяницы, на этот раз под звуки церковного песнопения, как бы намекая, что религия – дурман для народа.В 1920-е годы, когда звуковое кино только делало свои первые шаги, киношники старались снимать в закрытых помещениях, создавать акустику. Вертов же решил "вынести звук" за пределы стен. Группа Вертова некоторое время работала в лаборатории выдающегося советского изобретателя в области техники связи, звуковой кинематографии и телемеханики Александра Фёдоровича Шорина. В его ленинградском "Радио-Центре" киевские киношники открывали окна и записывали различные шумы. Здесь же была создана звукопередвижка, так называемый "шоринофон", и система записи на кинопленку "по методу проф. Шорина", которые использовались потом группой на съёмках "Симфонии Донбасса". Члены съемочной группы с киноаппаратом и микрофоном ходили по улицам, заводам, спускались в шахты. Группа Вертова впервые осуществила съёмку изображения одновременно с записью звука. Звуковой ряд включает не только классическую музыку, марши и песни, но и голоса рабочих, и голос радиоприемника.Стоит упомянуть то, что Дзиге Вертову удалось хорошо прорабатывать звуковое оформление своих картин благодаря тому, что в детстве режиссёр играл на пианино и скрипке. В 1916 году он даже основал для работы со звуками так называемую "Лабораторию слуха".В "Симфонии" Вертов пытался создать эдакий промышленный энтузиазм – на экране пульсирует слово "план". Герои его картины – это ударники труда, благодаря энтузиазму которых добывается уголь, выплавляется сталь, строятся предприятия.В открытых источниках можно найти информацию, что, хотя "Энтузиазм: Симфония Донбасса" фактически стала первым советским звуковым фильмом, советские киночиновники посчитали её нежелательной, забыли и вспомнили о ней лишь в 60-е годы. Зато картина получила международное признание. Увидев её, известный актёр Чарли Чаплин сказал, что этот фильм является одной из самых волнующих симфоний, которые он когда-либо слышал. В 2006 году картина была представлена на Международном кинофестивале документального кино в Амстердаме, а в 2007 году – на Viennale.После "Симфонии Донбасса" Дзига Вертов продолжал работать, снял такие ленты как "Три песни о Ленине" (1934), "Тебе фронт!" (1942), "Клятва молодых" (1944). В 1935 году за особые заслуги в области создания и развития советской кинематографии режиссера наградили орденом Красной Звезды. Его идеи, действительно, имели на довоенное развитие отечественного кинематографа огромное влияние, поэтому этот человек и его фильм "Симфония Донбасса" вполне заслуженно вошли в его пантеон.

https://ukraina.ru/20240105/1029690091.html

https://ukraina.ru/20250313/1061774063.html

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Алексей Стаценко

история, донбасс, история ссср, история новороссии, 1930-е, кино, фильм, кинематограф