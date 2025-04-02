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Украинские прокуроры выявили криминальную схему поставок мёда в ВСУ
Украинские прокуроры выявили криминальную схему поставок мёда в ВСУ - 02.04.2025 Украина.ру
Украинские прокуроры выявили криминальную схему поставок мёда в ВСУ
Предпринимателя и четырёх военнослужащих украинской армии привлекли к уголовной ответственности за реализацию криминальной схемы поставок в ВСУ некачественного мёда. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
2025-04-02T17:10
2025-04-02T17:10
2025-04-02T17:10
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Директору запорожского предприятия, командиру воинской части в Одесской области, его заместителю, начальнику бактериологического отделения лаборатории безопасности пищевых продуктов и его заму (начальнику отделения) предъявлены подозрения в поставках некачественного мёда для ВСУ.После этого предприниматель написал письмо в воинскую часть Одесской области, чтобы уполномоченные лица подразделений управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины исследовали образцы и провели лабораторное исследование мёда на соответствие требованиям заказчика и госстандартам.В итоге на Западную Украину отправился некачественный мёд, а государственному бюджету был нанесён ущерб в размере 30,5 млн грн ($735 тыс). По делу задержан только предприниматель, остальные фигуранты продолжают деятельность на своих местах.Тем временем украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура выяснил, как Минобороны Украины во главе с Алексеем Резинковым реализовало коррупционную схему закупок продовольствия для ВСУ. Подробности в публикации "Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ
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новости, украина, одесская область, западная украина, вооруженные силы украины, всу, минобороны украины, продовольствие, контрафакт, мед, коррупция, криминал
Новости, Украина, Одесская область, Западная Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны Украины, продовольствие, контрафакт, мед, коррупция, криминал
Украинские прокуроры выявили криминальную схему поставок мёда в ВСУ
Предпринимателя и четырёх военнослужащих украинской армии привлекли к уголовной ответственности за реализацию криминальной схемы поставок в ВСУ некачественного мёда. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
Директору запорожского предприятия, командиру воинской части в Одесской области, его заместителю, начальнику бактериологического отделения лаборатории безопасности пищевых продуктов и его заму (начальнику отделения) предъявлены подозрения в поставках некачественного мёда для ВСУ.
"По данным следствия, в 2023 году директор ООО заключил с воинской частью договор о поставке цветочного мёда для нужд армии. Предприниматель знал, что у него нет достаточного количества такого мёда и разбавил его другими компонентами, чтобы удешевить и увеличить массу мёда", - сказано в официальном сообщении.
После этого предприниматель написал письмо в воинскую часть Одесской области
, чтобы уполномоченные лица подразделений управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины исследовали образцы и провели лабораторное исследование мёда на соответствие требованиям заказчика и госстандартам.
"Из-за халатности военные чиновники не осуществили достаточные проверки и подписали документы, чем гарантировали качество. На основании таких выводов более одного миллиона 20-граммовых стиков с мёдом были доставлены в воинскую часть во Львовскую область", - поведали прокуроры.
В итоге на Западную Украину
отправился некачественный мёд, а государственному бюджету был нанесён ущерб в размере 30,5 млн грн ($735 тыс). По делу задержан только предприниматель, остальные фигуранты продолжают деятельность на своих местах.
Тем временем украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура выяснил, как Минобороны Украины во главе с Алексеем Резинковым реализовало коррупционную схему закупок продовольствия для ВСУ
. Подробности в публикации "Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ