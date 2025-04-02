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Украинские прокуроры выявили криминальную схему поставок мёда в ВСУ

Украинские прокуроры выявили криминальную схему поставок мёда в ВСУ - 02.04.2025 Украина.ру

Украинские прокуроры выявили криминальную схему поставок мёда в ВСУ

Предпринимателя и четырёх военнослужащих украинской армии привлекли к уголовной ответственности за реализацию криминальной схемы поставок в ВСУ некачественного мёда. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

2025-04-02T17:10

2025-04-02T17:10

2025-04-02T17:10

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Директору запорожского предприятия, командиру воинской части в Одесской области, его заместителю, начальнику бактериологического отделения лаборатории безопасности пищевых продуктов и его заму (начальнику отделения) предъявлены подозрения в поставках некачественного мёда для ВСУ.После этого предприниматель написал письмо в воинскую часть Одесской области, чтобы уполномоченные лица подразделений управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины исследовали образцы и провели лабораторное исследование мёда на соответствие требованиям заказчика и госстандартам.В итоге на Западную Украину отправился некачественный мёд, а государственному бюджету был нанесён ущерб в размере 30,5 млн грн ($735 тыс). По делу задержан только предприниматель, остальные фигуранты продолжают деятельность на своих местах.Тем временем украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура выяснил, как Минобороны Украины во главе с Алексеем Резинковым реализовало коррупционную схему закупок продовольствия для ВСУ. Подробности в публикации "Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ

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