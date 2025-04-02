https://ukraina.ru/20250402/1062243423.html

Уроженец Киева с американским образованием. Кто он, связующее звено между Кремлём и Белым домом?

Уроженец Киева с американским образованием. Кто он, связующее звено между Кремлём и Белым домом? - 02.04.2025 Украина.ру

Уроженец Киева с американским образованием. Кто он, связующее звено между Кремлём и Белым домом?

Впервые за всё время проведения спецоперации в Штаты на переговоры прилетит высокопоставленный российский чиновник. Родился он в украинской столице, учился в престижных университетах США, а теперь представляет позицию РФ в диалоге с американской администрацией

2025-04-02T16:54

2025-04-02T16:54

2025-04-02T16:54

эксклюзив

сша

россия

украина

кирилл дмитриев

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

переговоры

санкции

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CNN со ссылкой на два источника и одного американского чиновника сообщил, что на этой неделе в Вашингтон прибудет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и проведёт переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на тему укрепления отношений двух стран в их стремлении положить конец войне на Украине. А по сведениям CBS News, это произойдёт уже сегодня в Белом доме.Ради такого американская сторона даже временно сняла санкции против Дмитриева, введённые предыдущим президентом США Джо Байденом сразу после начала СВО, чтобы Госдепартамент выдал ему визу, добавляет телеканал.Дмитриев фактически подтвердил, что его ждут в Вашингтоне, написав в X: "Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для долгосрочной глобальной безопасности и мира?"Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, "подтвердил, такой визит может быть возможен".Если всё действительно так, то это будет первым с 2022 года визитом высокопоставленного российского чиновника в Штаты для переговоров и, как отмечает CNN, станет ещё одним шагом на пути к заметному потеплению отношений между двумя странами.Дмитриев неслучайно становится первой ласточкойЗападные СМИ называют Дмитриева главным неформальным переговорщиком Кремля с ближайшим окружением Трампа, причём это касается как нынешнего, так и предыдущего срока правления. В январе 2017 года он общался на форуме в Давосе с финансистом Энтони Скарамуччи, на тот момент членом переходной команды избранного президента США (Дмитриев стал первым представителем РФ, с которым пообщался американский чиновник), что впоследствии стало основанием для расследования в комитете Сената по разведке.О той встрече Скарамуччи рассказал на следующий день в интервью агентству Bloomberg: "Прошлым вечером я сказал ему, что в пределах своей компетенции в администрации я бы определённо обратился к ряду людей, чтобы помочь ему. Уже многие месяцы витает идея расширить диалог с Россией, и не только с ней, с Китаем и другими странами".Кроме того, в 2017 году Дмитриев общался на Сейшельских островах с основателем ЧВК Blackwater Эриком Принсом, которого называли неофициальным каналом связи первой администрации Трампа. The Washington Post писала, что это была встреча с неким "доверенным лицом" президента РФ для обсуждения двусторонних отношений, а дело происходило, на секундочку, в разгар Рашагейта.На слушаниях в комитете Палаты представителей по разведке Принс отрицал это, утверждая, что встреча произошла случайно – их познакомили должностные лица ОАЭ, с которым он обсуждал возможные деловые сделки."В конце один из сопровождающих говорит: "Эй, кстати, есть один русский парень, с которым мы имели дело в прошлом. Он также здесь, чтобы встретиться с кем-то из делегации Эмиратов. И вам было бы интересно с ним познакомиться, поскольку вы много делаете в нефтегазовой и минеральной сфере". Мы беседовали на темы от цен на нефть и сырьевые товары до того, насколько его страна желает возобновления нормальных торговых отношений с США. Я помню, как сказал ему, что если Франклин Рузвельт мог работать с Иосифом Сталиным, чтобы победить нацистский фашизм, то Дональд Трамп, безусловно, мог бы работать с Владимиром Путиным, чтобы победить исламский фашизм", - рассказал Принс законодателям.Роль Дмитриева в диалоге с США выросла в 2025 годуЧуть меньше двух месяцев назад Дмитриев занял высокий пост – он стал спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Это назначение произошло 23 февраля, через пять дней после переговоров правительственных делегаций РФ и США в Эр-Рияде, в которых Дмитриев участвовал.Он возглавляет РФПИ с момента создания в 2011 году и, естественно, общественность его хорошо знает, в том числе по выступлениям на крупных мероприятиях, но всё же не проявлял такой активности в информационном пространстве, как с момента назначения спецпредставителем президента. Дмитриев подробно комментировал итоги переговоров в столице Саудовской Аравии, хотя там же присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, имеющие более высокий статус.Тогда CNN сообщал, что Дмитриева привлекли для восстановления экономических связей между РФ и США, и по итогам переговоров генеральный директор РФПИ говорил как раз-таки про обсуждение экономических проектов, которые могут связать страны, а 31 марта объявил, что Москва и Вашингтон приступили к обсуждению совместных проектов по добыче редкоземельных металлов. В условиях максимального ослабления политических и торговых отношений стран экономическое сотрудничество может стать хорошей основой для сближения двух держав, неспроста же так много разговоров о возможном смягчении санкций ходит в последнее время.Впрочем, для этого придётся провести большую работу, а первый реальный шаг для восстановления отношений, который стороны уже сделали, носил гуманитарный характер, и Дмитриев тоже внёс свой вклад – он, по сведениям источников Reuters, участвовал в переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом об обмене осуждённого в России учителя англо-американской школы Марка Фогеля на ожидавшего несколько лет в американской тюрьме приговора Александра Винника. Уиткофф совершил необъявленный визит в Москву 11 февраля как раз, чтобы забрать соотечественника, и в ходе этой поездки провёл переговоры с главой РФПИ."В России есть джентльмен по имени Кирилл, он много сделал для этого (возобновления диалога РФ и США – ред.). Он стал важным проводником, соединившим две стороны", - заявил спецпосланник президента США корреспондентке пресс-пула Белого дома от CNN Элейне Трин.Судя по всему, между представителями глав обоих государств установился тесный контакт. После телефонного разговора президентов, состоявшегося 18 марта, Уиткофф заявил, что Путин и Трамп объединились ради блага человечества, Дмитриев процитировал слова своего американского коллеги в социальной сети X, написав: "Правда".И хотя должность Уиткоффа звучит как спецпосланник президента США на Ближнем Востоке, Трамп поручил ему вести переговорный трек по урегулированию украинского кризиса с российской стороной (а спецпосланника США по России и Украине Кита Келлога не видно, не слышно).Вести диалог и с украинцами, и с американцами Дмитриев умеетДмитриев сам уроженец украинской столицы, он родился в Киеве в апреле 1975 года, но в 14 лет уехал в Америку по программе "Народная дипломатия", получив стипендию на обучение, в итоге окончил калифорнийский колледж Foothill и Стэнфордский университет с отличием, позже получил MBA в бизнес-школе Гарвардского университета. Он успел поработать в таких крупных американских компаниях, как Goldman Sachsи McKinsey, в 2000 году переехал в Россию, а через 7 лет – в Киев, где возглавил фонд прямых инвестиций Icon Private Equity, который собирался вложить средства в российские и украинские проекты, принадлежащий миллиардеру Виктору Пинчуку, зятю второго президента Украины Леонида Кучмы.Затем Дмитриев вернулся в Россию и вскоре стал генеральным директором РФПИ.Ситуацию на Украине в интервью изданию "Ведомости" в 2012 году он описывал так: "Там произошли так называемые демократические перемены в результате Оранжевой революции, что привело к повышению коррупции в 3–4 раза, к дикой битве между этими демократическими кланами, которые только в начале борьбы были объединены, а после того как пришли к власти, стали пожирать других и друг друга и в результате проиграли. Соответственно, демократическая идея на Украине во многом дискредитирована именно благодаря Оранжевой революции".Так что как вести дела с американцами на понятном им языке, а также с украинцами спецпредставитель президента РФ знает.Меж тем Трамп планирует в мае посетить Саудовскую Аравию. Ничего удивительного, ведь он сразу после вступления на второй срок пообещал совершить первый зарубежный визит в эту страну, напомним просто, что её же президент США называл возможным местом переговоров с российским коллегой. Вероятно, визит Дмитриева в Вашингтон в том числе связан с подготовкой встречи двух лидеров. Хотя Песков утверждает, что у Владимира Путина нет планов ехать в то же время в Саудовскую Аравию, когда там будет Трамп, но мы же знаем, что при необходимости всё могут организовать очень оперативно, а большая дипломатия любит тишину.Читайте также: Если Трамп хочет мира на Украине, он должен дать Путину разгромить Украину. А ему надо разгромить Европу

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эксклюзив, сша, россия, украина, кирилл дмитриев, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, переговоры, санкции